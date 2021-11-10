- Наш мозг живет двойной жизнью, говорит кардиолог Анна Кореневич. — Днем он обрабатывает информацию от внешних источников, а ночью, когда человек засыпает — мозг занят тем, что обрабатывает информацию, которая поступает от внутренних органов.

В первую очередь о неполадках заявляет кишечник, за ним идут сердце, легкие, потом печень, почки, кожа и так далее. Мозг, словно компьютер, сканирует все нарушения, проблемы и поломки. К таким выводам пришла кардиолог после того, как прочитала работы физиолога Ивана Пигарева.

- Раньше я была уверена, что сон нам необходим для того, чтобы наша нервная система, мозг, кора головного мозга ночью отдыхали, потому что днем она активно получает информацию, обрабатывает ее, — призналась Кореневич.