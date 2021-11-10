Хороший сон или дурной, в любом случае — это плохо. Видеть ночами сны — значит, разрушать свой организм. И чем дольше вы спите со сновидениями, тем больший ущерб причините практически всем внутренним органам.
- Наш мозг живет двойной жизнью, говорит кардиолог Анна Кореневич. — Днем он обрабатывает информацию от внешних источников, а ночью, когда человек засыпает — мозг занят тем, что обрабатывает информацию, которая поступает от внутренних органов.
В первую очередь о неполадках заявляет кишечник, за ним идут сердце, легкие, потом печень, почки, кожа и так далее. Мозг, словно компьютер, сканирует все нарушения, проблемы и поломки. К таким выводам пришла кардиолог после того, как прочитала работы физиолога Ивана Пигарева.
- Раньше я была уверена, что сон нам необходим для того, чтобы наша нервная система, мозг, кора головного мозга ночью отдыхали, потому что днем она активно получает информацию, обрабатывает ее, — призналась Кореневич.
По теории Ивана Пигарева выходит, что сон нам нужен вовсе не для головного мозга, который, как выяснилось, вообще никогда не отдыхает. Сон жизненно необходим нашим сосудам, сердцу, почкам, желудочно-кишечному тракту.
- Сон — это самое доступное, простое и приятное лекарство для нашего организма, если сон достаточен по качеству и по количеству, такой человек будет здоровым с высокой долей вероятности, — объяснила кардиолог. — Проводился даже эксперимент, когда людей делили на группы: те, кто спал мало, и те, кто отдыхал 8 и более часов. Потом специально заражали вирусами.
В группе, которая отдыхала дольше, участники реже заболевали. Явно от недостатка сна страдает иммунная система.
В действительности, от недостатка сна страдают все внутренние органы. Поэтому так важно наладить хороший крепкий сон.
- Когда мы заболеваем, мы начинаем больше спать, мозг использует это время для того, чтобы восстановить пострадавшие органы, — сказала Кореневич.
Однако сон со сновидениями пользы организму не приносит. Потому что, по теории физиолога Пигарева, любые сновидения — это не норма, а патология.
- Мозг полностью не переключается с внешних факторов на внутренние, — объяснила Анна Кореневич. — В подсознании есть проблемы, которые занимают много места и потребляют много энергии. Если сновидения яркие, частые, это говорит о том, что в вашем подсознании накопилось много вытесненных из обычной жизни проблем. Это «чердак». Когда он переполняется, наше подсознание дает сигнал, что что-то не так, в виде ярких снов. Если вам часто снятся яркие сны, то есть смысл в них разобраться, например, с помощью психологического моделирования.
По мнению кардиолога, если проблему запустить, у нас могут появиться нарушения на физическом уровне:
гипертония;
экстрасистолия;
нарушение ритма сердца;
инфаркт;
атеросклероз;
сердечный приступ.
- Мозг вместо того, чтобы заниматься нашим организмом, отправляет энергию на сновидения, сигналы из подсознания, — утверждает Кореневич. — Наша задача помочь себе разораться с «хламом», который лежит на «чердаке», чтобы мозг занимался телом. Если у вас сновидения, это не просто так. Это сигнал, что надо поработать с психотерапевтом.
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