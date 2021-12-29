Магнитные бури не будут беспокоить весь конец декабря — зато ближе к середине января активность солнца повысится.
Так, на Новый Год вероятность магнитной бури составит всего 5%. В первый день 2022 года прогнозируется небольшой подъем, но он не достигнет уровня даже слабой бури.
В целом же в январе ожидается достаточно спокойная обстановка. В период с 3 по 10 число солнечная активность будет держаться на одном (незначительном) уровне. А вот к 16 января магнитосфера может стать возбужденной, так что вполне стоит ожидать магнитных бурь. Уже с 19 числа ситуация вновь стабилизируется.
Отметим, что значительных магнитных бурь не было с конца октября уходящего года. 30 октября на солнце произошла целая серия мощных вспышек. Слабые возмущения начались с ночи, а пика достигли в 18:17 по московскому времени. Мощность магнитной бури астрономы оценили как «сильное», класса Х1.0.
Как подготовиться к магнитной буре:
ложитесь спать пораньше;
пейте больше воды;
не планируйте на время бурь тяжелую физическую активность;
питайтесь правильно: исключите тяжелую пишу и ешьте больше овощей и фруктов.
Официально болезни под названием «метеозависимость» не существует. Однако ученые уже доказали, что магнитные бури, низкое давление и влажность способны усиливать проявления хронических болезней.
Так что если вы страдаете от плохого самочувствия при капризах погоды, стоит пройти обследование. Если же вы знаете причину болей во время магнитных бурь, стоит поберечь себя в эти дни.
Кстати, особенно сильно от магнитных бурь обычно страдают люди с повышенным давлением, так что гипертоникам нужно особенно внимательно следить за прогнозами и своим самочувствием.
Кстати
Терапевт Анастасия Луканина в беседе с «Доктором Питером» выразила мнение, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые обычно связывают с погодой, на самом деле могут быть вызваны совсем другими причинами. Какими именно — читайте ЗДЕСЬ.
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