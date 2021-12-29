Магнитные бури не будут беспокоить весь конец декабря — зато ближе к середине января активность солнца повысится.

Так, на Новый Год вероятность магнитной бури составит всего 5%. В первый день 2022 года прогнозируется небольшой подъем, но он не достигнет уровня даже слабой бури.

В целом же в январе ожидается достаточно спокойная обстановка. В период с 3 по 10 число солнечная активность будет держаться на одном (незначительном) уровне. А вот к 16 января магнитосфера может стать возбужденной, так что вполне стоит ожидать магнитных бурь. Уже с 19 числа ситуация вновь стабилизируется.