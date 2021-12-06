мороз обморожения
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Декабрь только начался, а в Петербурге уже вовсю зима — то снегопад, то минус 15-20. Как рассказали в НИИ скорой помощи, с начала зимнего сезона в институте на Будапештской оказали помощь уже 14 пациентам с холодовыми травмами и обморожениями, из них шестерых привезли на прошедших выходных. Все поступившие накануне — мужчины. У троих врачи диагностировали поверхностные поражения тканей, остальным грозит ампутация сегментов ног и рук — поражение оказалось слишком глубоким.

Обморожение — травма, вызванная повреждающим воздействием холода. Чаще от мороза страдают нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног — холод вызывает временное нарушение кровообращения, потерю чувствительности, а в тяжёлых случаях — необратимые нарушения.

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Не пытайтесь согреться массажем и горячей водой

С приходом сильных холодов в петербургском Роспотребнадзоре напомнили правила, как защититься от обморожения и что категорически нельзя делать, если сильно замерзли.

Первые признаки обморожения:

  • Онемение;

  • Чувство покалывания на коже;

  • Покраснение пораженного участка кожи.

Что делать

«В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками)», — советуют в РПН.

В более серьезных случаях, если обмороженная кожа уже побелела или покрылась волдырями, надо срочно вызывать скорую.

При обморожении не делайте этого:

  • Не растирайте обмороженные участки снегом;

  • Не массируйте эти участки, чтобы не усугубить процесс;

  • Не пользуйтесь для согревания электрическими грелками, нагревательными приборами, батареями и тем более открытым огнем. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такие способы согревания могут вызвать ожог.

«Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно», — советуют в Роспотребнадзоре.

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В морозы выбирайте правильную одежду

Как напомнили специалисты, одеваться всегда надо по погоде. В холода обязательно надевайте шапку, закрывающую уши, шарф, перчатки или варежки. Также спасает принцип многослойности — одежду надевайте в несколько слоев, при этом не выбирайте тесную:

  • Нижний слой должен хорошо отводить влагу — подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка.

  • Средний слой должен хорошо сохранять тепло — подойдет одежда из шерсти или флиса.

  • Верхний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.

Анастасия Романова