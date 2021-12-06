Не пытайтесь согреться массажем и горячей водой

С приходом сильных холодов в петербургском Роспотребнадзоре напомнили правила, как защититься от обморожения и что категорически нельзя делать, если сильно замерзли.

Первые признаки обморожения:

Онемение;

Чувство покалывания на коже;

Покраснение пораженного участка кожи.

Что делать

« В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками)», — советуют в РПН.

В более серьезных случаях, если обмороженная кожа уже побелела или покрылась волдырями, надо срочно вызывать скорую.

При обморожении не делайте этого:

Не растирайте обмороженные участки снегом;

Не массируйте эти участки, чтобы не усугубить процесс;

Не пользуйтесь для согревания электрическими грелками, нагревательными приборами, батареями и тем более открытым огнем. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такие способы согревания могут вызвать ожог.

«Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно», — советуют в Роспотребнадзоре.