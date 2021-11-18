Осенью и зимой некоторые предпочитают кутаться в теплые шарфы, надевать шапки и высокие ботинки, чтобы холодный ветер не продувал. Другие же предпочитают носить кроссовки, подвернув штаны, короткие куртки. Некоторые девушки не расстаются с мини-юбками. На таких морозоустойчивых часто смотрят с осуждением, мол, добровольно губят свое здоровье. На самом деле все не так страшно, говорит врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова.

Про щиколотки

Оголенные лодыжки — это не так опасно, как считает большинство людей. Даже если этот участок тела замерзнет, то на здоровье это никак не повлияет. И ваши суставы тоже не пострадают, говорит врач.