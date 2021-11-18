Осенью и зимой некоторые предпочитают кутаться в теплые шарфы, надевать шапки и высокие ботинки, чтобы холодный ветер не продувал. Другие же предпочитают носить кроссовки, подвернув штаны, короткие куртки. Некоторые девушки не расстаются с мини-юбками. На таких морозоустойчивых часто смотрят с осуждением, мол, добровольно губят свое здоровье. На самом деле все не так страшно, говорит врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова.
Про щиколотки
Оголенные лодыжки — это не так опасно, как считает большинство людей. Даже если этот участок тела замерзнет, то на здоровье это никак не повлияет. И ваши суставы тоже не пострадают, говорит врач.
«День за днем с голыми щиколотками ходить не стоит, потому что кожа будет уплотняться, реагируя таким образом на холод, также кожа на открытом участке тела будет заметно отличаться по цвету от той, которая скрыта под одеждой», — пояснила
То, что ходить зимой в капроновых колготках или с голыми щиколотками чревато переохлаждением и проблемами с суставами, не подтвердил и Вадим Мазуров, главный ревматолог Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
«Переохлаждением и проблемами с суставами это не грозит, конечно, если на улице не -20 градусов. Вот если человек страдает повышенной потливостью (гипергидрозом), когда у него потеют руки и ноги, это уже не очень хорошо — от постоянно влажных носков и обуви может возникать переохлаждение суставов стоп и голеностопных суставов, что может спровоцировать их воспаление», — говорит эксперт.
Короткие куртки не доведут до цистита
Еще один популярный миф — это то, что ношение коротких курток обязательно доведет до цистита, можно застудить почки. На самом деле когда человек находится на холоде, то кровь из сосудов на поверхности тела приливает к внутренним органам. Из-за того, что объем крови увеличивается и концентрируется в одном месте, повышается и кровяное давление. Из-за этого может захотеться в туалет. Некоторые воспринимают это как первые симптомы начинающейся болезни, однако здесь виновата реакция организма на давление.
Мини-юбка вам тоже не враг
Не стоит демонизировать и мини-юбки, говорит врач. Если ваш таз и бедра переохладятся, то не возникнет последствий, которые спровоцируют появление урогенитальных инфекций (хламидиоз, гонорея, трихомониаз).
«Если у человека изначально нет урогенитальной инфекции, то она и не активизируется. Но на фоне охлаждения вяло текущая или скрытая инфекция может перейти в более острую фазу», — пояснила врач.
Шарф — обязателен, говорит эксперт. В холода нужно защищать шею, потому что на ней находятся крупные сосуды, эта часть тела отдает больше всего тепла. Поэтому прячьте шею за теплыми воротниками и шарфами.
Про шапку и менингит
Еще со школы нас пугают, что надо обязательно носить шапку, иначе заболеешь менингитом. На самом деле это не так. Менингит провоцирует уже имеющаяся инфекция, а не холод.
Однако у вас могут активизироваться другие вялотекущие инфекционные болезни, которые уже есть в организме, например отит.
Еще одна угроза — это выпадение волос. Такое последствие и правда может спровоцировать отсутствие шапки.
Однако помните, что осенью и зимой лучше одеваться многослойно: например, колготки, а сверху штаны. И если вам холодно и дискомфортно, то не отказывайтесь от высоких сапог, теплой шапки и рукавиц в пользу модных тенденций.
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