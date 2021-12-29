Врач-проктолог, онколог-хирург Елена Смирнова в канун Нового года дала советы, что и как есть за праздничным столом, чтобы избежать обострения заболеваний по «ее части».
Врач рекомендует по возможности в саму новогоднюю ночь ограничиться шампанским и легкими закусками, чтобы не перегружать желудок и кишечник. Для этого стоит плотно поесть не позже 8-9 часов вечера.
- Старайтесь есть не только оливье, селедку под шубой и холодец, разбавляйте их овощами, чтобы на следующий день не было проблем со стулом, — рекомендует врач Елена Смирнова. — Пусть на столе будет порезан лимон, грейпфрут или ананас, они улучшают пищеварение.
Что касается алкоголя, врач не призывает полностью исключать его в Новый год, но напоминает о последствиях его употребления.
- Под действием алкоголя расширяются сосуды малого таза, увеличивается приток крови к узлам — привет, обострение геморроя, — предупреждает врач. — Тоже самое с острыми блюдами и специями, просто будьте аккуратны.
Поставьте на стол воду — тогда вы и ваши гости выпьют меньше алкоголя. Но это не точно. По крайней мере, совесть ваша будет чиста, вы сделали все, что могли.
Проктолог также категорически не советует смешивать бобовые, виноград и алкоголь за праздничным столом. Они вызывают повышенное газообразование. «Вас просто разорвет», — говорит Елена Смирнова.
- И, если у вас обострение в данный момент — к сожалению, большинство продуктов новогоднего стола (острого, жирного, жареного и алкоголя) вам нельзя, — напоминает доктор.
Врач-онколог также советует пить больше воды, чем обычно и больше двигаться — это могут быть танцы, игры, катание с горок, прогулки на улице. Это касается не только новогодней ночи, но и всех праздничных дней.
- Детей-внуков-друзей в охапку, и вперед, на горку! И, конечно, всем хорошенько выспаться и отдохнуть! , — рекомендует Елена Смирнова
Ранее токсиколог рассказал «Доктору Питеру», с чем не стоит сочетать алкоголь. Это в первую очередь — газированные напитки. Они будут способствовать более быстрому всасыванию этанола и, как следствие, наступлению быстрого опьянения.
Врачи напоминают, что в хорошей закуске должно быть меньше жареного, острого, соленого. Острые и соленые блюда стимулируют выработку пищеварительных соков и желчи, которые раздражают слизистую оболочку органов ЖКТ. Алкоголь сам по себе тоже обладает раздражающим действием.
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