- Старайтесь есть не только оливье, селедку под шубой и холодец, разбавляйте их овощами, чтобы на следующий день не было проблем со стулом, — рекомендует врач Елена Смирнова. — Пусть на столе будет порезан лимон, грейпфрут или ананас, они улучшают пищеварение.

Что касается алкоголя, врач не призывает полностью исключать его в Новый год, но напоминает о последствиях его употребления.

- Под действием алкоголя расширяются сосуды малого таза, увеличивается приток крови к узлам — привет, обострение геморроя, — предупреждает врач. — Тоже самое с острыми блюдами и специями, просто будьте аккуратны.