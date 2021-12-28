В Екатеринбурге команда врачей провела сложную операцию на челюсти — медики спасли пациентке не только здоровье, но и внешность. Женщину оперировала бригада, состоящая из челюстно-лицевых хирургов, онколога, стоматолога-ортопеда и пластического хирурга.
У женщины была опухоль на челюсти. Специалистам пришлось удалять новообразование вместе с частью кости — только так можно было избавить пациентку от опухоли раз и навсегда. Операция длилась 13 часов. За этот период медики смогли заново «собрать» женщине лицо: врачи выполнили пересадку тканей, изготовили, а затем сразу установили дентальные импланты и протезы зубов.
«Всю операцию мы можем виртуально смоделировать совместно с нашим инженером непосредственно до ее проведения. Таким образом, результат становится прогнозируемым. Около 10-15 лет назад это была бы просто резекция — женщина бы осталась с искалеченным лицом. Теперь за одну операцию можно восстановить функцию речи и дыхания, а также сохранить лицевую эстетику», —
Чтобы восстановить женщине лицо, медикам пришлось пересадить часть тканей с ее голени — специалисты «перенесли» комплекс ткани вместе с сосудами и соединили их с сосудами на шее, таким образом восстановив полноценное питание трансплантата. С помощью протезов стоматологи после полностью реконструировали удаленный зубной ряд.
Операция прошла успешно. Сейчас женщину ждет реабилитация.
Ранее «Доктор Питер» писал о 24-летнем мужчине, которого пришлось спасать свердловским медикам из-за обычного, казалось бы, кариеса на зубе. Его по очереди оперировали несколько бригад: лор-врачи, нейрохирурги и офтальмологи. Молодой человек едва не лишился зрения. За медицинской помощью пострадавший обратился, когда у него с утра сильно разболелась голова, а потом отек левый глаз. Во время осмотра врачи обнаружили тяжелые осложнения, мужчину срочно забрали на операцию. Во всем оказался виноват кариозный зуб, который никак не беспокоил пациента.
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