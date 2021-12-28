В Екатеринбурге команда врачей провела сложную операцию на челюсти — медики спасли пациентке не только здоровье, но и внешность. Женщину оперировала бригада, состоящая из челюстно-лицевых хирургов, онколога, стоматолога-ортопеда и пластического хирурга.

У женщины была опухоль на челюсти. Специалистам пришлось удалять новообразование вместе с частью кости — только так можно было избавить пациентку от опухоли раз и навсегда. Операция длилась 13 часов. За этот период медики смогли заново «собрать» женщине лицо: врачи выполнили пересадку тканей, изготовили, а затем сразу установили дентальные импланты и протезы зубов.