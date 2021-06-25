Пятидесятилетнему мужчине требовалась срочная медицинская помощь — на его языке выросла злокачественная опухоль. Чтобы спасти пациента, хирурги-онкологи провели ювелирную операцию — врачи удалили ему опухоль языка, а затем заменили часть органа лоскутом с предплечья мужчины.

«В ходе одного хирургического вмешательства мы выполнили удаление новообразования с одномоментным замещением раневого дефекта кожно-мышечным лоскутом, взятым с предплечья, и наложением микрососудистых анастомозов с использованием операционного микроскопа. Данное хирургическое вмешательство позволяет более полноценно реабилитировать больных и возвращать их к обычной жизни», — рассказал главный онколог министерства здравоохранения Рязанской области Михаил Рязанцев.