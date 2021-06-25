Пятидесятилетнему мужчине требовалась срочная медицинская помощь — на его языке выросла злокачественная опухоль. Чтобы спасти пациента, хирурги-онкологи провели ювелирную операцию — врачи удалили ему опухоль языка, а затем заменили часть органа лоскутом с предплечья мужчины.
«В ходе одного хирургического вмешательства мы выполнили удаление новообразования с одномоментным замещением раневого дефекта кожно-мышечным лоскутом, взятым с предплечья, и наложением микрососудистых анастомозов с использованием операционного микроскопа. Данное хирургическое вмешательство позволяет более полноценно реабилитировать больных и возвращать их к обычной жизни», —
Медики сохранили пациенту речевую функцию — после реабилитационного периода он сможет нормально говорить.
Операция проходила в Рязанском онкологическом центре, хирурги-онкологи НМИЦ Радиологии Минздрава РФ Вячеслав Полькин и Эрнест Акки провели мастер-класс для коллег, чтобы пациенты из Рязанской области могли получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не покидая региона.
Ранее «Доктор Питер» писал, что онкологи из Сибири создали мужчине новый язык. Уникальная операция длилась 10 часов. Новый орган пациенту сформировали из мышц спины.
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