Джеймс Мелвилл отмечает, что было зарегистрировано уже несколько подобных осложнений ковида, когда у пациентов воспалялись и отекали различные внутренние органы.

«Мы замечали аналогичные особенности у наших пациентов с ковид-положительным диагнозом — увеличение почек, легких или сердца, — сказал он. — В случае с гигантским языком у Энтони Джонса произошла более выраженная воспалительная реакция. Сейчас мы изучаем эти случаи».

Доктор Мелвилл считает, что на увеличение языка до таких размеров могло также повлиять длительное лежание пациента на животе на ИВЛ. Такая поза позволяет улучшить вентиляцию некоторых зон легких. Длительное пребывание в таком положении могло и вызвать отек языка.

Отмечается, что восемь пациентов из девяти, у которых развилось такое осложнение после COVID-19, были темнокожими. Макроглоссия, вызванная COVID-19, не проходит сама по себе и требует лечения у специалиста. Некоторым пациентам даже требовался желудочный зонд, чтобы принимать пищу.