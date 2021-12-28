домашняя аптечка
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Если вы не ипохондрик, болеете не часто, не имеете хронических заболеваний, маленьких детей, и не глотаете таблетки при первом же недомогании, скорее всего, аптечка в вашем доме или пуста или просрочена.

Но к этой домашней «скорой помощи» не стоит относиться легкомысленно. Порой лекарство может пригодиться в срочном порядке, и особенно это актуально в новогодние праздники, когда отдыхают все — в том числе и фармацевты.

Список «праздничных лекарств», которые нужно всегда иметь под рукой, подготовила врач-терапевт Елена Черненко.

Елена Черненко

терапевт

Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.

www.instagram.com/doctor_chernenko/

 — Самое первое в списке, конечно, то, что связано с желудком, — говорит врач Елена Черненко. — Оливье — наше все, но не стоит доедать салат утром, если всю ночь он провел на столе.

1. Для нормализации работы ЖКТ

  • Сорбенты.

- Их используют только если это необходимо: аллерген в пище, токсин в пище, испорченный продукт, — поясняет врач.

  • Раствор для восстановления водно-солевого баланса.

  • Лекарства от поноса и рвоты.

  • Ферменты для улучшения пищеварения, чтобы и поесть можно было вкусно и поджелудочная работала не на «максималках».

- При переедании эти препараты надо принимать разово или курсом. Отличный вариант в течение новогодних праздников, — говорит врач.

  • Препараты от изжоги. Используются только для того, чтобы снять симптом.

2. Антигистаминные

- Если, помимо оливье, вы съели еще с десяток мандаринок, испортить праздник может аллергия, — обращает внимание врач. — Поэтому дома лучше иметь антигистаминные средства.

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3. Против ожогов, ударов и повреждений

  • Спрей от ожогов.

  • Раствор для промывания повреждений на коже.

  • Лейкопластыри, бинт и спиртовые салфетки.

4. Жаропонижающее и обезболивающее

Пожалуйста, не забывайте к праздникам пополнить аптечку лекарствами, которые принимаете по жизненным показаниям (давление, сердце, диабет). В дежурной аптеке их может не быть.

Врач предупреждает, что лекарства не должны быть просрочены, обязательно надо проверить сроки годности того, что хранится в аптечке долго. Также все перечисленные препараты стоит употреблять только в качестве первой помощи. Они снимают симптомы.
Все лечение, дозировки назначает врач!

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Когда вызывать скорую помощь при рвоте

  • Если рвота многократная или в ответ на каждую чайную ложку еды или питья — вызывайте скорую помощь;

  • Если в рвоте есть примеси крови, красные, бордовые, коричневые прожилки вызывайте скорую немедленно!

  • Не смывайте рвоту до приезда скорой!

После рвоты может знобить, появиться слабость, температура. Следите за показателями и вовремя обращайтесь к врачу.

Анна Майская