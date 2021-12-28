Если вы не ипохондрик, болеете не часто, не имеете хронических заболеваний, маленьких детей, и не глотаете таблетки при первом же недомогании, скорее всего, аптечка в вашем доме или пуста или просрочена.
Но к этой домашней «скорой помощи» не стоит относиться легкомысленно. Порой лекарство может пригодиться в срочном порядке, и особенно это актуально в новогодние праздники, когда отдыхают все — в том числе и фармацевты.
Список «праздничных лекарств», которые нужно всегда иметь под рукой, подготовила врач-терапевт Елена Черненко.
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
— Самое первое в списке, конечно, то, что связано с желудком, — говорит врач Елена Черненко. — Оливье — наше все, но не стоит доедать салат утром, если всю ночь он провел на столе.
1. Для нормализации работы ЖКТ
Сорбенты.
- Их используют только если это необходимо: аллерген в пище, токсин в пище, испорченный продукт, — поясняет врач.
Раствор для восстановления водно-солевого баланса.
Лекарства от поноса и рвоты.
Ферменты для улучшения пищеварения, чтобы и поесть можно было вкусно и поджелудочная работала не на «максималках».
- При переедании эти препараты надо принимать разово или курсом. Отличный вариант в течение новогодних праздников, — говорит врач.
Препараты от изжоги. Используются только для того, чтобы снять симптом.
2. Антигистаминные
- Если, помимо оливье, вы съели еще с десяток мандаринок, испортить праздник может аллергия, — обращает внимание врач. — Поэтому дома лучше иметь антигистаминные средства.
3. Против ожогов, ударов и повреждений
Спрей от ожогов.
Раствор для промывания повреждений на коже.
Лейкопластыри, бинт и спиртовые салфетки.
4. Жаропонижающее и обезболивающее
Пожалуйста, не забывайте к праздникам пополнить аптечку лекарствами, которые принимаете по жизненным показаниям (давление, сердце, диабет). В дежурной аптеке их может не быть.
Врач предупреждает, что лекарства не должны быть просрочены, обязательно надо проверить сроки годности того, что хранится в аптечке долго. Также все перечисленные препараты стоит употреблять только в качестве первой помощи. Они снимают симптомы.
Все лечение, дозировки назначает врач!
Когда вызывать скорую помощь при рвоте
Если рвота многократная или в ответ на каждую чайную ложку еды или питья — вызывайте скорую помощь;
Если в рвоте есть примеси крови, красные, бордовые, коричневые прожилки вызывайте скорую немедленно!
Не смывайте рвоту до приезда скорой!
После рвоты может знобить, появиться слабость, температура. Следите за показателями и вовремя обращайтесь к врачу.
Комментарии4