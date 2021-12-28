Если вы не ипохондрик, болеете не часто, не имеете хронических заболеваний, маленьких детей, и не глотаете таблетки при первом же недомогании, скорее всего, аптечка в вашем доме или пуста или просрочена.

Но к этой домашней «скорой помощи» не стоит относиться легкомысленно. Порой лекарство может пригодиться в срочном порядке, и особенно это актуально в новогодние праздники, когда отдыхают все — в том числе и фармацевты.

Список «праздничных лекарств», которые нужно всегда иметь под рукой, подготовила врач-терапевт Елена Черненко.