Сердечный приступ обычно ассоциируют с болью в груди, проблемами с дыханием, давлением, частому пульсу и другими симптомами. Однако, порой, об опасности могут предупреждать более «тонкие», неочевидные признаки, предупредили специалисты
Как отмечают врачи, если вовремя не распознать эти неявные симптомы, сердце может пострадать слишком сильно — и человека будет уже не спасти.
Распространенные симптомы приступа
боль, жжение или чувство давления за грудиной или в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левую руку, лопатку или в челюсть,
резкая одышка;
чувство нехватки воздуха;
бледный носогубный треугольник, синюшные губы;
слабость;
общая бледность, холодный пот, бывает крупными каплями.
Врачи обращают внимание на то, что далеко не всегда можно проследить четкую связь между симптомами и конкретными проблемами с сердцем. Дело в том, что признаки сердечного приступа запросто могут быть вызваны совсем другими причинами. Однако если не обращать внимания на тревожные сигналы и не проверять здоровье, можно довести свое здоровье до опасного состояния — вплоть до смерти.
Очень важно при первых признаках приступа обратиться за помощью к врачу.
Среди не самых очевидных симптомов — чувство тревоги, волнения и беспокойства. Когда сердце страдает от недостатка кислорода, у человека могут появляться подобные «предвестники» скорого инфаркта.
Другие неочевидные симптомы:
Звон в ушах;
Тошнота, несварение желудка, изжога или боль в животе;
Лихорадка;
Кашель при отсутствии ОРВИ;
Дрожь;
Чувство покалывания в пальцах;
Затуманенное зрение.
Кстати
Если вы заподозрили у себя сердечный приступ, не стоит пить обезболивающее, игнорировать неприятные ощущения и паниковать. О том, чего еще не стоит делать при подозрении на неполадки в работе сердца, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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