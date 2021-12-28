8 неочевидных признаках сердечного приступа
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Сердечный приступ обычно ассоциируют с болью в груди, проблемами с дыханием, давлением, частому пульсу и другими симптомами. Однако, порой, об опасности могут предупреждать более «тонкие», неочевидные признаки, предупредили специалисты Британского кардиологического фонда (BHF).

Как отмечают врачи, если вовремя не распознать эти неявные симптомы, сердце может пострадать слишком сильно — и человека будет уже не спасти.

Распространенные симптомы приступа

  • боль, жжение или чувство давления за грудиной или в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левую руку, лопатку или в челюсть,

  • резкая одышка;

  • чувство нехватки воздуха;

  • бледный носогубный треугольник, синюшные губы;

  • слабость;

  • общая бледность, холодный пот, бывает крупными каплями.

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Врачи обращают внимание на то, что далеко не всегда можно проследить четкую связь между симптомами и конкретными проблемами с сердцем. Дело в том, что признаки сердечного приступа запросто могут быть вызваны совсем другими причинами. Однако если не обращать внимания на тревожные сигналы и не проверять здоровье, можно довести свое здоровье до опасного состояния — вплоть до смерти.

Очень важно при первых признаках приступа обратиться за помощью к врачу.

Среди не самых очевидных симптомов — чувство тревоги, волнения и беспокойства. Когда сердце страдает от недостатка кислорода, у человека могут появляться подобные «предвестники» скорого инфаркта.

Другие неочевидные симптомы:

  • Звон в ушах;

  • Тошнота, несварение желудка, изжога или боль в животе;

  • Лихорадка;

  • Кашель при отсутствии ОРВИ;

  • Дрожь;

  • Чувство покалывания в пальцах;

  • Затуманенное зрение.

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Кстати

Если вы заподозрили у себя сердечный приступ, не стоит пить обезболивающее, игнорировать неприятные ощущения и паниковать. О том, чего еще не стоит делать при подозрении на неполадки в работе сердца, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова