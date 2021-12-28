Сердечный приступ обычно ассоциируют с болью в груди, проблемами с дыханием, давлением, частому пульсу и другими симптомами. Однако, порой, об опасности могут предупреждать более «тонкие», неочевидные признаки, предупредили специалисты Британского кардиологического фонда (BHF).

Как отмечают врачи, если вовремя не распознать эти неявные симптомы, сердце может пострадать слишком сильно — и человека будет уже не спасти.