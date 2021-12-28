Новый год — это, прежде всего, традиции. В доме должна стоять наряженная елка, стол обязательно ломиться от салатов, закусок, горячих блюд и десертов, а все близкие собираются вместе, чтобы подарить друг другу подарки.

Обмениваться подарками — это не только про приятные эмоции и искреннюю радость (ведь так здорово видеть, как близкие ликуют, открывая блестящую коробочку после боя курантов). Эта традиция, оказывается, еще и помогает улучшать работу сердца. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, об их исследовании пишет издание Daily Mail.

Исследователи выяснили, что когда человек дарит подарок, то у него снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений. Любопытно, что такие изменения происходят только с «дарителем». У «получателя» показатели не меняются.

Ученые решили провести эксперимент, в котором приняли участие 90 студентов колледжа. Сначала молодых людей подвергли стрессовой ситуации: всем объявили, что им необходимо будет произнести длинную речь на публике, при этом времени для подготовки у них практически не будет. После этого у всех измерили давление и пульс.