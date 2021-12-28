Новый год — это, прежде всего, традиции. В доме должна стоять наряженная елка, стол обязательно ломиться от салатов, закусок, горячих блюд и десертов, а все близкие собираются вместе, чтобы подарить друг другу подарки.
Обмениваться подарками — это не только про приятные эмоции и искреннюю радость (ведь так здорово видеть, как близкие ликуют, открывая блестящую коробочку после боя курантов). Эта традиция, оказывается, еще и помогает улучшать работу сердца. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, об их исследовании
Исследователи выяснили, что когда человек дарит подарок, то у него снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений. Любопытно, что такие изменения происходят только с «дарителем». У «получателя» показатели не меняются.
Ученые решили провести эксперимент, в котором приняли участие 90 студентов колледжа. Сначала молодых людей подвергли стрессовой ситуации: всем объявили, что им необходимо будет произнести длинную речь на публике, при этом времени для подготовки у них практически не будет. После этого у всех измерили давление и пульс.
Сразу же после этого половине студентов сказали, что им сейчас выдадут бесплатные подарочные карты, которые нужно будет подарить близкому. К карте необходимо написать письмо, в котором студент должен был объяснить, почему он выбрал именно этого человека. Другой половине испытуемых объявили, что подарочные карты нужно будет оставить себе.
После этого у участников эксперимента еще раз измерили пульс и давление. Результаты удивили ученых: показатели значительно снизились у тех студентов, которым предложили подарить карту близкому человеку. У второй группы они остались прежними.
«Просоциальное поведение — другими словами, теплое проявление щедрости, — имеет множество полезных свойств. Такое поведение не только снижает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, но также понижает уровень депрессии и стресса», — отмечают ученые.
Исследователи также отмечают, что люди, которые часто дарят подарки, могут быть менее подвержены риску сердечного приступа и инсульта.
«Когда мы дарим друг другу подарки, то становимся более общительными и менее агрессивными. Большую часть нашей жизни мы проводим, зарабатывая деньги, чтобы заботиться о себе и семье. Подарки же помогают окунуться в детство и забыть о проблемах и тревоге», — подытожил один из авторов исследования профессор Кэри Купер.
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