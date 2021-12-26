холестерин плохой хороший
Фото
Getty Images

Врачи не перестают повторять: правильное питание — главный инструмент для борьбы с высоким уровнем холестерина в крови. Доктор Сара Брюэр рассказала об еще одном продукте, который поможет снизить уровень «вредного» холестерина и защитит сердечно-сосудистую систему.

Читайте также

Ученые выяснили, что поедание экстракта семян пажитника поможет снизить уровень холестерина на 30% всего за 8 недель. Кроме того, специя также полезна для людей, которые страдают от высокого уровня сахара в крови.

Узнать о свойствах пажитника удалось в рамках исследования: специалисты попросили добровольцев каждый день пить смесь и порошка пажитника с йогуртом или горячей водой. При этом в остальном их рацион не должен был отличаться от привычного.

Эксперимент продлился 8 недель. Оказалось, что специя действительно снизила уровень холестерина на 30%.

В рамках другого эксперимента кроликов поделили на две группы: одной давали семена пажитника, другой нет. Оказалось, что у кроликов из первой группы холестерин снизился на 50% по сравнению с теми, кто семена не ел.

Однако есть слишком много пажитника не стоит: у этого продукта есть свои побочные эффекты. Например, метеоризм и диарея.

Симптомы высокого уровня холестерина в крови

  • Болезненные ощущения и чувство покалывания в руках и ногах

  • Частые головные боли в области затылка

  • Небольшие желтые бляшки, которые появляются на верхних и нижних веках, во внутренних уголках глаз и не только.

Читайте также

Кстати

Есть еще одна специя, которая поможет при высоком уровне холестерина в крови — корица. О том, какие еще полезные свойства у нее есть и как правильно выбрать корицу — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова