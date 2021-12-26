Врачи не перестают повторять: правильное питание — главный инструмент для борьбы с высоким уровнем холестерина в крови. Доктор Сара Брюэр
Ученые выяснили, что поедание экстракта семян пажитника поможет снизить уровень холестерина на 30% всего за 8 недель. Кроме того, специя также полезна для людей, которые страдают от высокого уровня сахара в крови.
Узнать о свойствах пажитника удалось в рамках исследования: специалисты попросили добровольцев каждый день пить смесь и порошка пажитника с йогуртом или горячей водой. При этом в остальном их рацион не должен был отличаться от привычного.
Эксперимент продлился 8 недель. Оказалось, что специя действительно снизила уровень холестерина на 30%.
В рамках
Однако есть слишком много пажитника не стоит: у этого продукта есть свои побочные эффекты. Например, метеоризм и диарея.
Симптомы высокого уровня холестерина в крови
Болезненные ощущения и чувство покалывания в руках и ногах
Частые головные боли в области затылка
Небольшие желтые бляшки, которые появляются на верхних и нижних веках, во внутренних уголках глаз и не только.
Кстати
Есть еще одна специя, которая поможет при высоком уровне холестерина в крови — корица. О том, какие еще полезные свойства у нее есть и как правильно выбрать корицу — читай ЗДЕСЬ.
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