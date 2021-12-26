Ученые выяснили, что поедание экстракта семян пажитника поможет снизить уровень холестерина на 30% всего за 8 недель. Кроме того, специя также полезна для людей, которые страдают от высокого уровня сахара в крови.

Узнать о свойствах пажитника удалось в рамках исследования: специалисты попросили добровольцев каждый день пить смесь и порошка пажитника с йогуртом или горячей водой. При этом в остальном их рацион не должен был отличаться от привычного.

Эксперимент продлился 8 недель. Оказалось, что специя действительно снизила уровень холестерина на 30%.

В рамках другого эксперимента кроликов поделили на две группы: одной давали семена пажитника, другой нет. Оказалось, что у кроликов из первой группы холестерин снизился на 50% по сравнению с теми, кто семена не ел.