Что грозит тем, кто не сделал прививку от пневмококка
Фото
pexels.com

Пневмококк — коварная бактерия. Она может приводить к воспалению легких — пневмонии. Но это не все проблемы, связанные с бактерией. Пневмококк может быть причиной заболеваний любой части верхних дыхательных путей, провоцируя острый средний отит, синусит (воспаление в придаточных пазухах носа — прим. ред.).

Если инфекция опускается вниз, в бронхи и легкие, возможно тяжелое воспаление с риском развития гнойного осложнения (эмпиемы плевры). Но самое опасное — риск сепсиса — заражения крови, которое способно убить за считанные часы, или менингита — воспаления оболочек головного или спинного мозга. Как защититься от пневмококка с помощью вакцины нам рассказала врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиника» Анастасия Дергоусова.

Анастасия Дергоусова

пульмонлогия, терапия, нарушения сна

Врач-терапевт, врач-пульмонолог, врач-сомнолог

www.instagram.com/smclinic/

Кто рискует тяжело заболеть

В зависимости от времени года, общего состояния и имеющихся сопутствующих проблем со здоровьем, заболеть может каждый. Но есть люди, для которых пневмококк особенно опасен:

  • пациенты в возрасте 65 лет и старше;

  • люди с сопутствующими хроническими заболеваниями бронхолегочной системы (ХОБЛ, бронхиальная астма) в сочетании с хроническим бронхитом;

  • те, кто принимал гормоны внутрь (особенно длительным курсом, например, выздоравливающие после ковида);

  • сердечники и гипертоники;

  • пациенты с сахарным диабетом;

  • люди, страдающие хроническими заболеваниями печени, включая цирроз печени, или хронической болезнью почек;

  • женщины и мужчины с анемией;

  • люди разного возраста, страдающие алкоголизмом;

  • пациенты с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования);

  • пожилые, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа;

  • военнослужащие;

  • курильщики.

Именно им врачи рекомендуют защититься от пневмококка при помощи вакцин. Но это не обязательная, а добровольная, дополнительная прививка, ее делают как бесплатно, по полису ОМС, так и за плату. В России используют два препарата для вакцинации.

Читайте также

Кому нельзя делать прививки

Даже если вас отнесли к группе риска, это еще не значит, что вам можно делать такую прививку. Важно предварительно исключить возможные противопоказания. Но их, к слову, не много. Вакцинация против пневмококковой инфекции противопоказана:

  • при непереносимости компонентов вакцины;

  • в первые два триместра беременности;

  • при респираторных инфекциях на момент вакцинации;

  • на фоне обострения хронической патологии;

  • при лихорадочных состояниях.

И, естественно, прививку не сделают без письменного согласия пациента.

Вакцину могут сделать вместе с гриппом или любыми другими (кроме туберкулезной), но в разные мышцы (на разных плечах).

Читайте также

Побочные реакции

Справедливости ради нужно заметить, что побочные эффекты на введение вакцины бывают, но для препаратов от пневмококка они возникают нечасто. Как и любая другая, вакцина против пневмококковой инфекции может вызывать побочные реакции различной степени выраженности — местные — в месте, куда кололи препарат, и общие — со стороны всего организма.

Местные побочные эффекты — боль, покраснение области укола, уплотнение, отечность в месте подкожного или внутримышечного введения. Обычно, реакции носят умеренный характер и проходят без каких-либо последствий.

Общие побочные эффекты — чаще всего это повышение температуры тела до 39°С, возникающая в день вакцинации. Она сохраняется не более 24 часов.

Другие общие реакции: редко возникает сыпь, легкие боли в суставах, аллергические реакции — крапивница, отек Квинке, анафилактический шок (крайне редко — прим. ред.). При возникновении любой аллергической реакции необходимо обратится к врачу, нельзя принимать самостоятельно лекарства, важно уточнить, что это именно аллергия.

Алена Парецкая