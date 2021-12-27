Пневмококк — коварная бактерия. Она может приводить к воспалению легких — пневмонии. Но это не все проблемы, связанные с бактерией. Пневмококк может быть причиной заболеваний любой части верхних дыхательных путей, провоцируя острый средний отит, синусит (воспаление в придаточных пазухах носа — прим. ред.).

Если инфекция опускается вниз, в бронхи и легкие, возможно тяжелое воспаление с риском развития гнойного осложнения (эмпиемы плевры). Но самое опасное — риск сепсиса — заражения крови, которое способно убить за считанные часы, или менингита — воспаления оболочек головного или спинного мозга. Как защититься от пневмококка с помощью вакцины нам рассказала врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиника» Анастасия Дергоусова.