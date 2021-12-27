Пневмококк — коварная бактерия. Она может приводить к воспалению легких — пневмонии. Но это не все проблемы, связанные с бактерией. Пневмококк может быть причиной заболеваний любой части верхних дыхательных путей, провоцируя острый средний отит, синусит (воспаление в придаточных пазухах носа — прим. ред.).
Если инфекция опускается вниз, в бронхи и легкие, возможно тяжелое воспаление с риском развития гнойного осложнения (эмпиемы плевры). Но самое опасное — риск сепсиса — заражения крови, которое способно убить за считанные часы, или менингита — воспаления оболочек головного или спинного мозга. Как защититься от пневмококка с помощью вакцины нам рассказала врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиника» Анастасия Дергоусова.
Анастасия Дергоусова
пульмонлогия, терапия, нарушения сна
Врач-терапевт, врач-пульмонолог, врач-сомнологwww.instagram.com/smclinic/
Кто рискует тяжело заболеть
В зависимости от времени года, общего состояния и имеющихся сопутствующих проблем со здоровьем, заболеть может каждый. Но есть люди, для которых пневмококк особенно опасен:
пациенты в возрасте 65 лет и старше;
люди с сопутствующими хроническими заболеваниями бронхолегочной системы (ХОБЛ, бронхиальная астма) в сочетании с хроническим бронхитом;
те, кто принимал гормоны внутрь (особенно длительным курсом, например, выздоравливающие после ковида);
сердечники и гипертоники;
пациенты с сахарным диабетом;
люди, страдающие хроническими заболеваниями печени, включая цирроз печени, или хронической болезнью почек;
женщины и мужчины с анемией;
люди разного возраста, страдающие алкоголизмом;
пациенты с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования);
пожилые, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа;
военнослужащие;
курильщики.
Именно им врачи рекомендуют защититься от пневмококка при помощи вакцин. Но это не обязательная, а добровольная, дополнительная прививка, ее делают как бесплатно, по полису ОМС, так и за плату. В России используют два препарата для вакцинации.
Кому нельзя делать прививки
Даже если вас отнесли к группе риска, это еще не значит, что вам можно делать такую прививку. Важно предварительно исключить возможные противопоказания. Но их, к слову, не много. Вакцинация против пневмококковой инфекции противопоказана:
при непереносимости компонентов вакцины;
в первые два триместра беременности;
при респираторных инфекциях на момент вакцинации;
на фоне обострения хронической патологии;
при лихорадочных состояниях.
И, естественно, прививку не сделают без письменного согласия пациента.
Вакцину могут сделать вместе с гриппом или любыми другими (кроме туберкулезной), но в разные мышцы (на разных плечах).
Побочные реакции
Справедливости ради нужно заметить, что побочные эффекты на введение вакцины бывают, но для препаратов от пневмококка они возникают нечасто. Как и любая другая, вакцина против пневмококковой инфекции может вызывать побочные реакции различной степени выраженности — местные — в месте, куда кололи препарат, и общие — со стороны всего организма.
Местные побочные эффекты — боль, покраснение области укола, уплотнение, отечность в месте подкожного или внутримышечного введения. Обычно, реакции носят умеренный характер и проходят без каких-либо последствий.
Общие побочные эффекты — чаще всего это повышение температуры тела до 39°С, возникающая в день вакцинации. Она сохраняется не более 24 часов.
Другие общие реакции: редко возникает сыпь, легкие боли в суставах, аллергические реакции — крапивница, отек Квинке, анафилактический шок (крайне редко — прим. ред.). При возникновении любой аллергической реакции необходимо обратится к врачу, нельзя принимать самостоятельно лекарства, важно уточнить, что это именно аллергия.
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