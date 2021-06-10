Впервые австралийские ученые доказали, что обычный рыбий жир способен разрушать самые сильные бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, и бороться с суперинфекциями. Открытие сделали исследователи Университета Флиндерса. Оно опубликовано в международном журнале mBio.

- На основной механизм устойчивости клеток к антибиотикам влияет поглощение омега-3 пищевых липидов, — говорит микробиолог доктор Барт Эйкелькамп, один из авторов иссследования.