Впервые австралийские ученые доказали, что обычный рыбий жир способен разрушать самые сильные бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, и бороться с суперинфекциями. Открытие сделали исследователи Университета Флиндерса. Оно
- На основной механизм устойчивости клеток к антибиотикам влияет поглощение омега-3 пищевых липидов, — говорит микробиолог доктор Барт Эйкелькамп, один из авторов иссследования.
Супербактерии — возбудители инфекционных болезней, которые устойчивы сразу к нескольким антибиотикам, традиционно использующимся для лечения соответствующего заболевания.
В ходе экспериментов и компьютерного моделирования ученые обнаружили, что эти жирные кислоты делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам. Найденная брешь в броне вредоносных бактерий — важный шаг вперед в в борьбе с суперинфекциями, считают исследователи.
- Бактерии не могут различать «хорошие» и «плохие» жирные кислоты хозяина и жадно потребляют их, — поясняет соавтор исследования, доктор Фелиз Адамс из Университет Флиндерса. — Жирные кислоты встраиваются в мембрану бактерий и делают ее более проницаемой и восприимчивой к антибиотикам, используемым для ее атаки.
Исследователи отмечают, что антимикробные свойства жирных кислот, которые содержатся в рыбьем жире, могут оказаться простой и безопасной пищевой добавкой, которую люди могут принимать вместе с антибиотиками, чтобы сделать их борьбу с инфекцией более эффективной.
Одна из самых известных в мире супербактерий — это Acinetobacter baumannii. Она вызывает ряд внутрибольничных инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологической сферы.
Устойчивость к противомикробным препаратам — одна из десяти угроз жизни человечества, по мнению Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно из-за антибиотикорезистентности гибнут около 700 тыс. человек, а к 2050 году мировая смертность, по расчетам британского исследования Review on Antimicrobial Resistance, достигнет 10 млн.
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