Есть люди, утверждающие, что мелкие косточки фруктов (например, виноградные или гранатовые), попадая в организм, могут спровоцировать аппендицит, засорение кишечника, аллергию, отравление или, в крайнем случае, ими просто можно подавиться. Другие уверяют, что косточки ягод и фруктов невероятно полезны, содержат антиоксиданты, и даже замедляют процессы старения и помогают выводить радиацию.
Нутрициолог Нонна Ковалевская отмечает, что обобщать ответ — можно ли есть фрукты и ягоды с косточками — не стоит. Для каждой группы плодов он будет свой.
Нонна Ковалевская
диетология
нутрициолог, проектный менеджер Freedom International Group по бренду COFFEECELL
Можно ли есть мандарины с косточками
- Косточки цитрусовых — лимонов, мандаринов, апельсинов — по содержанию полезных веществ куда богаче, чем мякоть, — обращает внимание нутрициолог. — В косточках лимона и лайма содержатся производные ацетилсалициловой кислоты. И в случае, если болит голова или повысилась температура, можно разжевать и проглотить несколько штук — эффект будет не хуже, чем от таблетки.
Также в косточках цитрусовых довольно высокое содержание витамина Е, известного нам как эликсир красоты. Есть здесь и эфирные масла, и дубильные вещества, которые, как известно, помогают организму выводить токсины, стимулируют работу ЖКТ и ускоряют метаболизм.
Если косточки цитрусовых разжевать, они окажутся горькими на вкус — это действие вещества лимонина, обладающего противовирусным действием. Не вкусно, но глотать косточку целиком не имеет смысла — жесткая кожура надежно защитит ее от любых воздействий, и вашему организму полезных веществ не достанется.
Косточки граната — польза и вред
- Гранат намного полезнее есть с косточками — в них содержатся полифенолы и дубильные вещества, без которых сердце не может нормально работать, стенки сосудов будут разрушаться, — рекомендует Нонна Ковалевская. — Также косточки граната могут быть полезны для профилактики атеросклероза и образования опухолей.
В косточках граната содержатся кверцетины и антоцианы — вещества, обладающие противовирусным, противомикробным и противовоспалительным действием. Есть гранате и целый ряд витаминов и полезных микроэлементов.
Единственным минусом поедания граната вместе с косточками может стать раздражение чувствительного ЖКТ или аллергия. Но это можно сказать о любой пище, богатой клетчаткой.
Слива, абрикос, черешня, вишня, персик
- Случайно проглотить косточку этих плодов сложно, — обращает внимание эксперт. — Тем не менее, есть любители расколоть ее и съесть мягкую сердцевину. Делать этого не стоит — там содержится амигдалин. Именно благодаря ему у ядра косточки этих фруктов появляется своеобразный миндальный вкус. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты. Так что если съесть большое количество ядрышек, это может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самые опасные — косточки абрикоса. Чтобы отравиться, достаточно всего 50-100 граммов.
Что важно — амигдалин со временем может высвободиться в настойках и винах, если плоды заливали вместе с косточками. Так что употреблять их после года хранения не рекомендуется, рекомендует нутрициолог.
Можно ли есть яблоко с косточками
- Амигдалин, хоть и в меньшей дозе, содержится и в яблочных косточках, — говорит Нонна Ковалевская. — При этом именно яблочные косточки, по статистике, попадают к нам в организм чаще всего. Более того, многие уверяют в их полезности: высоком содержании йода, витамина Е и других микроэлементов. Но никаких научных подтверждений этому нет.
Конечно, отравиться одной-двумя яблочными косточками не получится, но и злоупотреблять ими не стоит.
Виноградные косточки
- Косточки винограда богаты полезными веществами — это витамин Е, жирные кислоты, полифенолы и другие микроэлементы, обладающие цитопротекторным, антиоксидантным и регенерирующим действием, — поясняет эксперт. — Только, как и в случае с цитрусовыми, не стоит глотать косточки винограда целиком — их надо разжевывать. Только тогда организм получит содержащиеся в них полезные вещества.
Арбуз
- Арбузные косточки намного полезнее, чем мякоть этой ягоды, — говорит Нонна Ковалевская. — Они содержат примерно 25% жирных масел и полезных для человека жирных кислот. Кроме того, в их состав входит пектин, участвующий в выводе из организма вредных веществ, клетчатка, нормализующая пищеварение, магний, калий, фосфор, цинк, селен, железо, аминокислоты, белки, витамины группы В и так далее.
Косточки арбуза могут оказаться очень полезными для разных органов и систем организма: сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной и т.д.
Кстати, во многих странах арбузные семечки можно купить в магазине — продукт пользуется популярностью у тех, кто предпочитает здоровый образ жизни — наряду с семенами тыквы и подсолнечника.
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