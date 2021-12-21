Нутрициолог Ковалевская объяснила, можно ли есть с косточками яблоки, гранат и другие фрукты

Мнения о том, как полезнее есть некоторые фрукты и ягоды — с косточками или без — расходятся. Кто-то считает, что косточки обязательно надо выплевывать, кто-то, что именно в них содержатся самые полезные вещества. «Доктор Питер» спросил мнение эксперта.