Язык во рту мы обычно не замечаем, если только не прикусим его случайно. Но на самом деле, это очень важный мышечный орган. Он может рассказать немало и о нашем здоровье.

В среднем, на языке находится от 2 до 4 тысяч вкусовых рецепторов. Язык состоит из восьми различных мускулов и невероятно чувствителен. Следы на языке могут оставить инфекции, стресс, прием лекарств и даже старение.

Если вы вдруг решите вблизи рассмотреть свой язык, можете увидеть бугорки, пятна, необычные «рисунки». Зачастую они совершенно безвредны, но могут дать ключ к пониманию того, что происходит с вашим организмом.

Разбираемся, что нам «говорит» язык и когда следует обратиться к врачу.