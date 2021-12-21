Язык во рту мы обычно не замечаем, если только не прикусим его случайно. Но на самом деле, это очень важный мышечный орган. Он может рассказать немало и о нашем здоровье.
В среднем, на языке находится от 2 до 4 тысяч вкусовых рецепторов. Язык состоит из восьми различных мускулов и невероятно чувствителен. Следы на языке могут оставить инфекции, стресс, прием лекарств и даже старение.
Если вы вдруг решите вблизи рассмотреть свой язык, можете увидеть бугорки, пятна, необычные «рисунки». Зачастую они совершенно безвредны, но могут дать ключ к пониманию того, что происходит с вашим организмом.
Разбираемся, что нам «говорит» язык и когда следует обратиться к врачу.
Белые пятна
Кремово-белые пятна могут говорить о молочнице — грибковой инфекции. Это случается после болезни или приема лекарств, которые нарушают баланс бактерий в ротовой полости.
Белые пятна, которые выглядят как кружева, могут быть красным плоским лишаем, что означает, что ваша иммунная система атакует ткани во рту.
Если вы видите твердые плоские белые участки налета на языке, которые невозможно соскрести, это может быть лейкоплакия, связанная с раком.
«Волосатый» язык
Иногда на языке может быть нечто вроде шерсти — черного или коричневого цвета. Это происходит, когда нитевидные сосочки языка удлиняются, а ороговевшие клетки эпителия темнеют из-за жизнедеятельности определенных бактерий и грибков.
Точные причины появления патологии до конца не изучены, но нередко они связаны в том числе с проблемами в полости рта, неудовлетворительной гигиеной. «Волосатый» язык может быть и симптомом других заболеваний. Чаще он встречается у мужчин старше 40 лет, реже бывает у женщин и почти никогда — у детей.
Устранить проблему можно, но необходимо пройти комплексное обследование и лечение — получить консультацию у гастроэнтеролога, эндокринолога.
Черный язык
Язык может окрашиваться в черный цвет, если вы пили красное вино, ели чернику или лечились активированным углем. Также язык может чернеть от препаратов железа, после приема антибиотиков, которые нарушают баланс микрофлоры в ротовой полости, а также висмута, который входит в состав некоторых антацидов.
Ярко-красный язык
Это может быть признаком болезни Кавасаки, очень серьезного и редкого заболевания, которое обычно встречается у детей и вызывает повреждение коронарных артерий.
Также красный язык может быть симптом скарлатины.
У взрослых, если язык гладкий и красный, а также ощущается боль во рту, этот симптом может быть признаком дефицита витамина B3.
Ранее ученые из США сообщили, что «клубничный» язык у детей — опухший и ярко-красный — может быть симптомом коронавирусной инфекции.
Чувство жжения на языке
Если на языке такое ощущение, как после ожога горячим супом или чаем, а также во рту есть металлический привкус, то такие симптомы могут говорить о нервных расстройствах.
Синдром «обожженного языка» также может проявляться при кислотном рефлюксе и диабете.
Гладкий язык
Если при взгляде в зеркало вам кажется, что язык выглядит слишком гладким, а вкусовые сосочки будто исчезли, то это может быть признаком недостатка питательных веществ в организме.
Причиной гладкого, глянцевого языка может быть нехватка железа, фолиевой кислоты и витаминов группы B. Кроме того, подобный симптом появляется и после приема некоторых лекарств или может быть следствием инфекции или целиакии (непереносимости глютена).
Болит кончик языка
Иногда на кончике языка появляется небольшой «прыщ», в народе шутят — значит, много гадостей про кого-то говорил. Но на самом деле, такой условный «прыщ» — язвочка — возникает в результате травмирования языка (даже во время еды — например, острым леденцом), а также как следствие ослабленного иммунитета, дисбактериоза, снижения общей резистентности организма. Обычно «прыщ» на языке проходит за несколько дней.
Трещины на языке
Если на языке появились трещины, язык становится воспалённым и мягким, то, возможно, причина в воспалительном процессе полости рта — глоссите.
Также причиной тому, что язык покрывается трещинами и язвочками — лор-заболевания (тонзиллит, фарингит).
Признаки рака на языке
Если появившаяся крошечная язвочка долго не заживает, появляются незаживающие язвы, боль в языке и уплотнения, а также проблемы с глотанием или жеванием, усиливается слюноотделение и неприятный запах, то эти симптомы могут говорить о злокачественной опухоли полости рта.
Однако важно отметить, что у этих тревожных признаков есть менее серьезные причины — их стоит выяснить со своим лечащим врачом.
Язык и COVID-19
Наиболее частый симптом COVID-19 — сухость во рту, которая часто сопровождается потерей вкуса и развитием грибковой инфекции (молочницы).
Также при ковиде могут быть изменение чувствительности языка и боль в мышцах при жевании, а также отек во рту и язвы на языке.
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.
Врач, с которым не страшно лечиться!www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Бывает, что язык сигнализирует о нарушении работы желудочно-кишечного тракта, когда есть налет — желтый, коричневый или черный, или появились какие-то заметные трещины и пятна. В таком случае врач осматривает пациента и выясняет, связано это с состоянием ротовой полости или проблемы где-то глубже. Но уверенно говорить, что белый налет на языке — это, например, признак дисбактериоза, неправильно. Может быть гораздо больше вариантов, — говорит врач-терапевт Елена Черненко.
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