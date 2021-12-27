Вакцину от полиомиелита многие помнят с детства — это красные капли с кисло-горьким вкусом, которые капали на корень языка в детском саду и школьном медицинском кабинете. ОПВ — оральная вакцина от полиомиелита, которой многие годы вакцинировали детей.

В начале 2000-х Россия перешла на ИПВ — это инактивированная вакцина против полиомиелита. Ее кололи детям вместе с прививкой АКДС. Однако, в 2011 году вновь вернулись к ОПВ и стали капать детям вакцину с живым вирусом. Почему так, ведь о полиомиелите сейчас ничего не слышно? Разъяснения нам дала ведущий педиатр, инфекционист клиники Euromed Kids Валерия Джалагония.