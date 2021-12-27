Вакцину от полиомиелита многие помнят с детства — это красные капли с кисло-горьким вкусом, которые капали на корень языка в детском саду и школьном медицинском кабинете. ОПВ — оральная вакцина от полиомиелита, которой многие годы вакцинировали детей.
В начале 2000-х Россия перешла на ИПВ — это инактивированная вакцина против полиомиелита. Ее кололи детям вместе с прививкой АКДС. Однако, в 2011 году вновь вернулись к ОПВ и стали капать детям вакцину с живым вирусом. Почему так, ведь о полиомиелите сейчас ничего не слышно? Разъяснения нам дала ведущий педиатр, инфекционист клиники Euromed Kids Валерия Джалагония.
Валерия Джалагония
педиатрия, инфекционные болезни
Ведущий педиатр, инфекционист клиники Euromed Kidswww.instagram.com/euromedkids/
До момента, когда мы научились бороться с полиомиелитом при помощи вакцин, он провоцировал страшнейшие эпидемии. Сегодня эта болезнь, казалось бы, почти побеждена, но расслабляться рано.
Вирус очень устойчив во внешней среде и очень заразен. Наиболее восприимчивы дети до 5 лет. Путь передачи инфекции: бытовой, пищевой и водный. После создания вакцины в середине двадцатого века и массовой иммунизации детей количество заболевших во всем мире очень резко снизилось и в настоящее время колеблется в пределах 100-300 случаев. Например, за 2019 год в мире выявлено 179 случаев. Казалось бы — это не много в масштабах земли, но с учетом возможного паралича, инвалидности и даже летального исхода — серьезная угроза.
Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус полиомиелита. Он относится к виду энтеровирусов, отдельному семейству — пикорнавирусы. Когда инфекция попадает в организм, не имеющий иммунной защиты, развивается заболевание, характеризующееся разнообразием клинических форм (от стертых до паралитических).
В самых тяжелых случаях возникает гибель, а выжившие остаются инвалидами, с массивными параличами рук или ног.
Родители все чаще отказываются от вакцинации, дети остаются без защиты, а вирус — распространен повсеместно. В окружающей среде циркулирует и дикий штамм, который агрессивен и опасен, и вакцинный штамм вируса. Вакцинный штамм постепенно вытесняет дикий, но он также способен вызывать тяжелые формы заболевания (при особых условиях, и, естественно, не у всех).
В России регистрируются единичные случаи болезни. Поэтому полная ликвидация полиомиелита возможна только при полном прекращении применения живой вакцины. Но пока мы не можем этого сделать.
Какую вакцину делают детям — живую или убитую?
В соответствии с национальным календарем вакцинации России введение вакцины от полиомиелита на первом году жизни ребенка проводится в 3, 4,5 и 6 месяцев. Первая ревакцинация в 18 месяцев, вторая в 20 месяцев, и третья — в 14 лет. При этом первые два введения всегда проводятся инактивированной вакциной (ИПВ), а дальнейшие — живой вакциной (ОПВ, красные капельки).
Эксперты ВОЗ и специалисты из Министерства здравоохранения объясняют необходимость применения живой вакцины тем, что она наиболее эффективна. Дело в том, что случаи полиомиелита стали отмечаться на границах России, а, как известно, для вирусов границы государств — это условность, они с легкостью их пересекают.
Поэтому, когда в 2010 году в Таджикистане выявили более 700 случаев 26 смертей от инфекции, а в России — один летальный исход, приняли решение вернуть в вакцинный график ОПВ. То есть, вирус не только не побежден, он поднял голову и угрожает малышам. Для того, чтобы защититься от «дикого» штамма, силы ИПВ недостаточно, она даст иммунитет, но не столь сильный, как живая вакцина. Поэтому малышам делают комбинацию из убитых и живых препаратов.
Некоторые родители опасаются, что оральная вакцина от полиомиелита опасна. После того, как ребенок получил два введения инактивированной вакциной, живая полиомиелитная вакцина ему не причинит вреда. Более того, при желании можно всю схему вакцинации проводить с использованием инактивированной вакцины.
Кому противопоказана прививка
Вакцинация проводится с использованием инактивированной вакцины тем, у кого есть противопоказания для живой вакцины:
иммунодефициты различного генеза;
злокачественные новообразования во время терапии;
беременность.
Острые заболевания и обострения хронических заболеваний также являются временным противопоказанием, до полного выздоровления, проведения вакцинации любой вакциной.
Взрослым вакцинацию от полиомиелита проводят только в случае если она ранее не проводилась.
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