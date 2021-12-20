Вздутие живота чаще всего происходит от скопление в кишечнике газа. Это всегда неприятное ощущение, оно сильно отвлекает от повседневных дел. В случаях, когда живот уже сильно раздулся, у человека могут возникнуть боли, тошнота, его будет мучить метеоризм.
Само по себе вздутие живота — это неопасное состояние, говорит доктор Меган, его цитирует британское издание
«Время от времени у всех бывает вздутие живота. Такое состояние может возникнуть, когда мы съедим больше, чем нужно. Это довольно типичная ситуация для праздников — дня рождения, Рождества, какого-то семейного торжества», — комментирует врач.
Кишечник естественным образом расширяется и раздувается, а спровоцировать вздутие может неправильное питание или алкоголь. Еще один вариант — вы переборщили с клетчаткой. Ее много в крупах, сухофруктах, орехах, свежих фруктах, ягодах и овощах.
«Когда в кишечник попадает слишком много клетчатки, то бактерии, содержащиеся в нем, начинают выделять большое количество газа. Это естественный процесс. Бояться этого не стоит, но и переедать клетчатки тоже не рекомендуется», — пояснил эксперт.
Однако иногда вздутие живота может быть серьезным симптомом. Вам необходимо обратиться к врачу, его вы страдаете от вздутия чаще, чем 1 раз в неделю, говорит доктор Меган. Особенно стоит обеспокоиться тем, у кого появился этот симптом без видимых на то причин: вы ели как обычно, не употребляли алкоголь, не нервничали, и живот все равно болит.
Как можно скорее обратитесь к специалисту, если вздутие живота сопровождается следующими симптомами:
кровь в кале;
вы стали резко терять вес;
у вас сильный жар.
Как объясняет эксперт, сочетание таких симптомов может сигналить о развивающемся колоректальном раке. Его, как и любой другой вид онкологии, нужно выявить как можно раньше, тогда будут шансы на полное выздоровление.
«Лучше перестраховаться, сдать анализы, пройти диагностику, и убедиться, что все в порядке. Или же срочно начать лечение», — советует врач.
Не нужно самостоятельно искать причину. Чаще всего от вздутия страдают люди с синдромом раздраженного кишечника, пищевой аллергией, гастритом, целиакией, а также те, у кого гельминтоз (заражение глистами).
Другие диагнозы встречаются реже, но они серьезнее: кишечная непроходимость, новообразования, воспалительные и инфекционные заболевания органов брюшной полости и малого таза, грыжа.
Одна из самых частых причин вздутия и тошноты — переедание. Близятся новогодние праздники, а их трудно представить без частых посиделок за столом, салатов с майонезом и десертов на любой вкус. Как тут удержаться от желания попробовать все и сразу, а потом не страдать от последствий обжорства? Диетолог Анна Кузнецова назвала 5 способов, которые помогут спасти ЖКТ от переедания.
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