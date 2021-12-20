Вздутие живота чаще всего происходит от скопление в кишечнике газа. Это всегда неприятное ощущение, оно сильно отвлекает от повседневных дел. В случаях, когда живот уже сильно раздулся, у человека могут возникнуть боли, тошнота, его будет мучить метеоризм.

Само по себе вздутие живота — это неопасное состояние, говорит доктор Меган, его цитирует британское издание Express.

«Время от времени у всех бывает вздутие живота. Такое состояние может возникнуть, когда мы съедим больше, чем нужно. Это довольно типичная ситуация для праздников — дня рождения, Рождества, какого-то семейного торжества», — комментирует врач.

Кишечник естественным образом расширяется и раздувается, а спровоцировать вздутие может неправильное питание или алкоголь. Еще один вариант — вы переборщили с клетчаткой. Ее много в крупах, сухофруктах, орехах, свежих фруктах, ягодах и овощах.