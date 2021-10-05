Вздутие живота чаще всего происходит от скопление в кишечнике газа. Это крайне неприятное ощущение, которое может появиться в самый неподходящий момент и не проходить по несколько дней. Основные причины такой проблемы — слишком быстрое поедание пищи или же злоупотребление жирным, соленым и острым. Результат — избыточное скопление газов и проблемы с мышцами пищеварительной системы. Но не всегда нужно глотать таблетки, чтобы избавиться от этой проблемы. Например, вы почувствовали, как живот начинает «распирать» после слишком быстрого и калорийного обеда. Попробуйте выполнить одну из приведенных ниже рекомендаций — высока вероятность, что неприятные ощущения перестанут вас мучить.

Физические упражнения

Один из самых действенных способ избавиться от вздутия — это заняться физической нагрузкой. Но для этого подойдут далеко не все упражнения, пишет издание Express . Помогут мягкая растяжка, йога или правильная кардионагрузка.

Растяжка

Растяжка поможет вам расслабиться и успокоить взбунтовавшийся кишечник. Для этого нужно лечь на коврик и аккуратно подтянуть колени к груди . Полежите так несколько минут. Глубоко дышите.

Еще одно упражнение: аккуратно опуститесь на колени. Корпусом прижмитесь к коврику. Разведите руки в сторону и медленно повернитесь сначала влево, а потом вправо. Повторите упражнение несколько раз.