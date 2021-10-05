Вздутие живота чаще всего происходит от скопление в кишечнике газа. Это крайне неприятное ощущение, которое может появиться в самый неподходящий момент и не проходить по несколько дней. Основные причины такой проблемы — слишком быстрое поедание пищи или же злоупотребление жирным, соленым и острым. Результат — избыточное скопление газов и проблемы с мышцами пищеварительной системы. Но не всегда нужно глотать таблетки, чтобы избавиться от этой проблемы. Например, вы почувствовали, как живот начинает «распирать» после слишком быстрого и калорийного обеда. Попробуйте выполнить одну из приведенных ниже рекомендаций — высока вероятность, что неприятные ощущения перестанут вас мучить.
Физические упражнения
Один из самых действенных способ избавиться от вздутия — это заняться физической нагрузкой. Но для этого подойдут далеко не все упражнения, пишет издание
Растяжка
Растяжка поможет вам расслабиться и успокоить взбунтовавшийся кишечник. Для этого нужно лечь на коврик и аккуратно подтянуть колени к груди. Полежите так несколько минут. Глубоко дышите.
Еще одно упражнение: аккуратно опуститесь на колени. Корпусом прижмитесь к коврику. Разведите руки в сторону и медленно повернитесь сначала влево, а потом вправо. Повторите упражнение несколько раз.
Йога
Еще один способ, который поможет вам успокоить кишечник — это занятия йогой. Согласно одному из исследований, 25 подростков, которые хотя бы час в неделю занимались йогой, перестали страдать от постоянного вздутия живота. Результаты появились уже через месяц.
Одно из самых эффективных упражнений — это поза кошки-коровы. Для этого нужно встать на четвереньки (хорошо упритесь ладонями в коврик). Затем вдохните, опуская живот к полу и выгибая спину. Смотрите вверх. Затем на выдохе подтягивайте живот к позвоночнику, выгибая спину. Голова опущена. Повторите упражнение несколько раз.
Такие движения помогают стимулировать почки и надпочечники, а также растягивать и сжимать кишечник, что может способствовать движению газов.
Кардиотренировки
От вздутия поможет избавиться плаванье, бег трусцой, езда на велосипеде. Самый простой способ, который можно опробовать дома — это ходьба по лестнице.
Все перечисленные способы помогают газам быстрее проходить через пищеварительную систему. Всего 25 минут нагрузки могут помочь уменьшить боль при вздутии живота. Облегчение наступает уже через 10 минут.
Недостаток физической активности может привести к запору и вызвать вздутие живота, предупреждают врачи. Так что старайтесь больше двигаться, особенно, если у вас сидячая работа.
Специальная диета
Конечно, если у вас часто раздувается живот, бывает диарея и задержка стула, то с такими проблемами надо срочно к врачу. Но иногда никаких серьезных нарушений не находят, а ставят «синдром раздраженного кишечника». Его называют «загадочным» заболеванием. Встречается оно у 20% жителей планеты. Причины его возникновения врачи до сих пор не знают.
Елена Смирнова
Проктология, онкология
Врач-проктолог, онколог, хирургwww.instagram.com/dr.smirnova_elena/
«При синдроме раздраженного кишечника некоторые сахара в пище не полностью перевариваются и не всасываются в кишечнике. Из-за этого образуются газы, которые усиливают боль и дискомфорт. — рассказала врач-проктолог, онколог Елена Смирнова. — Эксперты разработали специальную FODMAP-диету, она может уменьшить вздутие живота, снять диарею или запор. Результат обычно проявляется через несколько недель».
На первом этапе необходимо полностью исключить из рациона — на 2-6 недель — продукты, которые содержат большое количество FODMAP-веществ:
некоторые овощи (цветная капуста, чеснок, зеленый горошек, лук);
грибы;
некоторые фрукты и ягоды (яблоки и яблочный сок, вишню, сухофрукты, манго, нектарины, персики, груши, сливы, арбуз);
два молочных продукта (молоко, йогурт);
некоторые сладости (мороженое, сгущенку, заварной крем, печенье, мед)
пшеничный и ржаной хлеб;
сухие завтраки, макароны из твердых сортов пшеницы;
бобовые;
маринованное мясо;
морепродукты;
птицу;
кешью и фисташки.
Что можно есть все это время: картошку, огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец, салат, кабачки, баклажаны, стручковую фасоль. Также разрешены апельсины, мандарины, клубника, виноград, ананас и киви, а также яйца, вареное мясо, темный шоколад, макадамия, арахис, тыквенные семечки и грецкие орехи.
Однако рацион должен быть разнообразным, напоминает доктор. После того, как вы несколько недель посидели на диете, возвращайте в меню «запрещенку». Но очень осторожно! Вы должны выявить безопасную дозу каждого продукта, которая бы подходила именно вам.
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