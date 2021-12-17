Эксперимент проводили на хомяках. Результаты его опубликованы в декабре в журнале Nature . Исследователи изучили свойства танина — вещества, которое содержится в хурме и придает ей вяжущие свойства.

Сначала ученые провели опыты in vitro — «в пробирке», они исследовали репликативную способность SARS-CoV-2 в реакции с различными концентрациями танина, полученного из хурмы.

- Результаты показали, что танин, полученный из хурмы, обладает способностью инактивировать SARS-CoV-2. Его эффективность зависела как от концентрации, так и от времени воздействия танина, — сообщили ученые.

Затем ученые продолжили исследования на сирийских золотых хомячках. Одной группе грызунов давали на язык танин, смешанный с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), другой — КМЦ без танина. Через пять минут после этого всем хомякам перорально вводили небольшое количество вируса SARS-CoV-2.

На третий день после заражения хомяки из контрольной группы, которые не получили танин, похудели, в отличие от животных из таниновой группы. Также оказалось, что те из лабораторных грызунов, что не «ели» танин из хурмы, получили высокий уровень вирусной нагрузки и у них развилась легочная пневмония. У хомячков из таниновой группы было меньше вирусного антигена в легких и гораздо реже — воспаление легких.

- Введение хомякам танина, полученного из хурмы, снижает титры вируса и защищает от пневмонии, вызванной инфекцией SARS-CoV-2, — говорится в сообщении исследователей. — Кроме того, введение танина неинфицированным хомячкам может снизить передачу SARS-CoV-2 от зараженных грызунов.

Ученые отмечают, что ранее были получены данные о том, что танин, полученный из хурмы, инактивирует вирусы гриппа и герпеса.