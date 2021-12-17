Ученые всего мира продолжают искать способы снизить вероятность заражения коронавирусом и уменьшить тяжесть течения COVID-19. До сих пор нет возможности предугадать, как будет протекать ковид у разных людей — кто «отделается» головной болью, а кому придется отправиться в больницу.
Ранее были предположения, что за тяжелое течение COVID-19 отвечает ген, связанный с группой крови, а вегетарианцы и любители рыбы переносят COVID-19 легче, чем мясоеды, и даже, что есть связь между любовью к кофе и риском заразиться коронавирусом.
Японские ученые добавили к этим версиям еще одну — они обнаружили, что хурма обладает противовирусным действием и снижает тяжесть инфекции и передачу SARS-CoV-2.
Эксперимент проводили на хомяках. Результаты его опубликованы в декабре в журнале
Сначала ученые провели опыты in vitro — «в пробирке», они исследовали репликативную способность SARS-CoV-2 в реакции с различными концентрациями танина, полученного из хурмы.
- Результаты показали, что танин, полученный из хурмы, обладает способностью инактивировать SARS-CoV-2. Его эффективность зависела как от концентрации, так и от времени воздействия танина, — сообщили ученые.
Затем ученые продолжили исследования на сирийских золотых хомячках. Одной группе грызунов давали на язык танин, смешанный с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), другой — КМЦ без танина. Через пять минут после этого всем хомякам перорально вводили небольшое количество вируса SARS-CoV-2.
На третий день после заражения хомяки из контрольной группы, которые не получили танин, похудели, в отличие от животных из таниновой группы. Также оказалось, что те из лабораторных грызунов, что не «ели» танин из хурмы, получили высокий уровень вирусной нагрузки и у них развилась легочная пневмония. У хомячков из таниновой группы было меньше вирусного антигена в легких и гораздо реже — воспаление легких.
- Введение хомякам танина, полученного из хурмы, снижает титры вируса и защищает от пневмонии, вызванной инфекцией SARS-CoV-2, — говорится в сообщении исследователей. — Кроме того, введение танина неинфицированным хомячкам может снизить передачу SARS-CoV-2 от зараженных грызунов.
Ученые отмечают, что ранее были получены данные о том, что танин, полученный из хурмы, инактивирует вирусы гриппа и герпеса.
Польза хурмы
Хурма растет преимущественно в Восточной Азии, ее разновидности содержат большое количество танина. Он обладает сильным антиоксидантным, иммуномодулирующим и антимикробным действием.
В хурме очень много витаминов — А, С, В1, В2, В3, а также фосфор, кальций, калий, железо и натрий.
Этот фрукт — мощный источник антиоксидантов, помогает работе иммунитета и считается хорошим источником энергии.
Хурма поддерживает здоровье желудка и кишечника — в ней много клетчатки. Фрукт полезен при запоре и диарее.
Хурма — один из продуктов, помогающих похудеть. В 100 граммов хурмы всего 73 калории.
Благодаря содержащимся в нем витаминам и минералам хурма поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Благодаря содержанию витамину А хурма помогает сохранить молодость, помогает восстановлению тканей, способствует обновлению клеток.
Хурма богата калием, помогает регулировать давление и поддерживает здоровье сосудов.
Хурма помогает очистить печень, борется с токсичными веществами в организме. Однако ее чрезмерное употребление может вызвать ожирение печени.
Не стоит есть хурму в больших количествах тем, кто страдает сахарным диабетом.
Еще одна особенность хурмы — любители вяжущих ягод-фруктов рискуют «вырастить волокнистый камень» в желудке — так называемый фитобезоар. Они бывают такими, что заполняют всю полость: «запирают» вход и выход из него.
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