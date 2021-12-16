В праздничные каникулы даже те, кто обычно старается придерживаться диеты и ходит в спортзал, дают себе послабления и рискуют уйти в новогодний «отрыв». Однако праздничное поведение может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, особенно у людей с гипертонией — основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта. Известно, что гипертония может никак не проявляться внешне, и если не контролировать давление, можно легко «догуляться» до гипертонического криза.
Индийский кардиолог Тилак Суварна из больницы Asian Heart Institute
Он может возникнуть у тех, кто активно отмечает Новый год, особенно, когда за небольшой период времени человек опрокидывает в себя сразу несколько порций алкоголя — бокал вина за уходящий год, рюмочку за здоровье присутствующих, игристое под бой курантов.
Это может привести к внезапному учащенному сердцебиению из-за быстрого и нерегулярного сердечного ритма. Синдром праздничного сердца может настигнуть даже тех, у кого раньше не возникало никаких сердечно-сосудистых проблем и давление было в норме. К счастью, состояние это проходит, но может вызвать серьезный дискомфорт и даже панику у человека, который склонен к ипохондрии.
5 способов контролировать давление и сохранить здоровье сердца в праздники
Регулярно принимайте «свои» лекарства
Частая история, когда в праздничном вихре встреч и застолий пациенты, регулярно принимающие препараты для контроля давления, забывают их пить, говорит кардиолог. Это может привести к резкому росту давления и даже грозит гипертоническим кризом, особенно, если вы забываете о ЗОЖ в выходные.
Будьте активными
Выделите хотя бы 30 минут из своего «праздничного» графика для ежедневных физических упражнений. Они могут быть самыми простыми — приседания, отжимания, прогулка на свежем воздухе в быстром темпе, аэробные упражнения — танцы под любимые хиты или плавание в бассейне.
Если вы страдаете гипертонией и ведете «сидяче-лежачий» образ жизни, врач советует проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать заниматься спортом.
Умерьте аппетит
Кардиолог отмечает, что в новогодние праздники не стоит отказываться от удовольствий и советует обязательно попробовать праздничные деликатесы. Но есть их нужно «без фанатизма». Контролировать давление также поможет сокращение в праздники количества соленых и жирных продуктов. Например, стоит заменить фритюр на сухое обжаривание — когда продукты готовятся практически без добавления масла.
Ешьте «зимние» фрукты
Плохая идея разрешить себе в праздники все самое вредное, от чего отказывались в будни, и провести каникулы под девизом: «Новый год же — можно расслабиться!» Здоровая диета — ключ к снижению и поддержанию артериального давления на оптимальном уровне, говорит кардиолог. Кроме того, включение в рацион определенных продуктов, особенно с высоким содержанием таких питательных веществ, таких как калий и магний, снижает уровень артериального давления.
Кардиолог советует держать дома запас фисташек, тыквенных семечек и есть «зимние» фрукты с высоким содержанием клетчатки и натуральными витаминами — мандарины, апельсины, хурму, гранат, айву, личи, киви и ананасы.
Все эти продукты обладают способностью регулировать давление и могут считаться здоровой альтернативой продуктам с добавленным сахаром.
Меньше стресса, больше отдыха
Старайтесь в праздничные каникулы избегать конфликтов и не вступайте в споры, которые могут стать причиной случайного стресса. А для улучшения психического здоровья и снижения хронического стресса найдите хотя бы 10-20 минут в день для того, чтобы побыть наедине с собой, подумать о хорошем, помечтать и обрести спокойствие.
Кардиолог также советует не засиживаться допоздна за столом и спать каждый день не менее 7-8 часов. Исследования показывают, что у тех, кто спит ночью шесть часов или меньше, могут наблюдаться скачки артериального давления, а для тех, кто страдает гипертонией, дефицит сна и вовсе может оказаться губительным.
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