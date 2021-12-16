В праздничные каникулы даже те, кто обычно старается придерживаться диеты и ходит в спортзал, дают себе послабления и рискуют уйти в новогодний «отрыв». Однако праздничное поведение может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, особенно у людей с гипертонией — основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта. Известно, что гипертония может никак не проявляться внешне, и если не контролировать давление, можно легко «догуляться» до гипертонического криза.

Индийский кардиолог Тилак Суварна из больницы Asian Heart Institute рассказал еще об одном последствии новогодних излишеств — синдроме праздничного сердца.

Он может возникнуть у тех, кто активно отмечает Новый год, особенно, когда за небольшой период времени человек опрокидывает в себя сразу несколько порций алкоголя — бокал вина за уходящий год, рюмочку за здоровье присутствующих, игристое под бой курантов.

Это может привести к внезапному учащенному сердцебиению из-за быстрого и нерегулярного сердечного ритма. Синдром праздничного сердца может настигнуть даже тех, у кого раньше не возникало никаких сердечно-сосудистых проблем и давление было в норме. К счастью, состояние это проходит, но может вызвать серьезный дискомфорт и даже панику у человека, который склонен к ипохондрии.