Около 15% пациентов, болеющих COVID-19, жалуются на симптомы, характерные для желудочно-кишечных инфекций — тошноту, рвоту, потерю аппетита, диарею, вздутие и боль в животе. Эти признаки ковида особенно распространились после того, как по миру стал курсировать дельта-штамм. Сейчас его сменяет «омикрон» — но симптомы остаются схожи.

Какие еще проблемы может обострить ковид, особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями, рассказал врач-проктолог.