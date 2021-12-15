Около 15% пациентов, болеющих COVID-19, жалуются на симптомы, характерные для желудочно-кишечных инфекций — тошноту, рвоту, потерю аппетита, диарею, вздутие и боль в животе. Эти признаки ковида особенно распространились после того, как по миру стал курсировать дельта-штамм. Сейчас его сменяет «омикрон» — но симптомы остаются схожи.
Какие еще проблемы может обострить ковид, особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями, рассказал врач-проктолог.
Лев Багдасарян
медицина
кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации колопроктологов России, заведующий отделением проктологии КДС Клиникkdc.clinic/bagdasaryan-lev-karapetovich/?utm_source=smi&utm_medium=smi&utm_campaign=smi-gemorroi&utm_content=smi&utm_ter
- Распространены случаи когда у пациентов после перенесенного ковида возникают такие осложнения, как эрозии и язвы, желудочные кровотечения и тому подобное, — говорит врач-проктолог Лев Багдасарян. — Также, по последним данным, коронавирусная инфекция способна запускать механизм аутоиммунных заболеваний кишечника. Наиболее высок риск подобных осложнений у людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями органов пищеварения. COVID-19 очень часто вызывает обострение «хроник»: болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника и так далее.
Врач-проктолог предупреждает, что серьезные последствия после ковида могут быть и из-за лекарств.
- Негативное действие на кишечник оказывают лекарства, которые назначаются при среднем и тяжелом течении COVID-19, — говорит Лев Багдасарян. — Это и гормональные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, и противовирусные препараты, и — особенно — антибиотики, которые назначают при присоединении вторичной бактериальной инфекции.
ЖКТ фактически попадает под двойной удар: коронавирус и сам по себе разрушительно действует на слизистую и микрофлору кишечника, а антибиотики «добивают» его.
- На этом фоне может развиться антибиотик-индуцированная диарея, которая чаще всего проходит самостоятельно, — поясняет врач. — Однако наличие в организме опасной бактерии клостридии может спровоцировать тяжелейшее осложнение — псевдомембранозный колит, при котором в кишечнике формируются кровоточащие язвы. Эта болезнь крайне опасна, и может привести к летальному исходу.
По словам доктора, даже если до этого заболевания не дойдет, в любом случае, коронавирус в сочетании с антибиотиками наносит мощнейший удар по микрофлоре кишечника.
- Чтобы избежать этого, рекомендуется сопровождать курс антибиотиков сорбентами, которые вычистят из организма как остатки лекарств, так и токсины, образовавшиеся в результате жизнедеятельности вирусов, а также пробиотиками — биодобавками, содержащими лакто- и бифидобактерии, — говорит Лев Багдасарян. — Дополнить такое меню можно пребиотиками, например, яблочной клетчаткой, которую по праву называют самым полезным питанием для нашего микробиома.
Если же слизистая кишечника серьезно повреждена, для ее восстановления в ход пойдут специальные препараты, способные «чинить» слизистую на всем протяжении ЖКТ. Однако эти препараты может назначить только доктор.
Кстати
Последствия ковида могут проявляться в самых разных вариантах, ранее писал «Доктор Питер» со ссылкой на врачей.
Коронавирусная инфекция «бьет» по зубам, может быть «спусковым крючком» для болезни Альцгеймера, поражать зрение, вызывать целую группу неврологических и сердечно-сосудистых осложнений.
Ранее профессор Марьяна Лысенко рассказала, что дельта-штамм также особенно опасен для беременных.
- Это уже доказанный факт: он проникает во все жидкости беременной женщины и плода. И не только на стадии формирования плаценты. Он оказывается и в плаценте, и у ребенка.
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