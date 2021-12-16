Как «восьмерки» могут стать жевательными зубами

- Когда у человека разрушается жевательный зуб, то стоматолог предлагает два варианта: восстановить дефект с помощью искусственной коронки, обточив при этом соседние зубы от отсутствующего и сделать «мостик», или же сделать имплантацию в позиции отсутствующего зуба, в будущем закрепив на него коронку, — говорит стоматолог.

У этих методов, как и у любой процедуры, есть свои плюсы и минусы. Но существует еще один способ сохранить жевательный зуб — аутотрансплантация. Это пересадка собственного зуба на место разрушенного или уже утраченного.

Сразу возникает вопрос — неужели у нас есть ненужные зубы, которые подойдут для пересадки? Вот тут как раз можно вспомнить про незаслуженно обиженные «ненужные» зубы мудрости.

- Наши «восьмерки» могут стать прекрасным вариантом для аутотрансплантации. Зачастую мы вынуждены их удалять, ведь эти зубы не участвуют в жевании, а лечить их довольно проблематично. Но если вы потеряли жевательный зуб, то зуб мудрости как раз может его заменить, — рассказывает Сергей Неустроев.