Для многих поход к стоматологу — это настоящий подвиг. Особенно, если у человека с детства плохие зубы, которые даже несмотря на тщательный уход все равно приходится регулярно лечить. Чаще всего проблема выглядит так: появляется кариес (в запущенных случаях — пульпит), зуб приходится пломбировать. Но даже сама дорогая пломба не будет вечной, ее приходится заменять, а в некоторых случаях ставить коронку. Иногда все вообще заканчивается еще печальнее — зуб приходится удалять.
Сергей Неустроев
Стоматология
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
Как «восьмерки» могут стать жевательными зубами
- Когда у человека разрушается жевательный зуб, то стоматолог предлагает два варианта: восстановить дефект с помощью искусственной коронки, обточив при этом соседние зубы от отсутствующего и сделать «мостик», или же сделать имплантацию в позиции отсутствующего зуба, в будущем закрепив на него коронку, — говорит стоматолог.
У этих методов, как и у любой процедуры, есть свои плюсы и минусы. Но существует еще один способ сохранить жевательный зуб — аутотрансплантация. Это пересадка собственного зуба на место разрушенного или уже утраченного.
Сразу возникает вопрос — неужели у нас есть ненужные зубы, которые подойдут для пересадки? Вот тут как раз можно вспомнить про незаслуженно обиженные «ненужные» зубы мудрости.
- Наши «восьмерки» могут стать прекрасным вариантом для аутотрансплантации. Зачастую мы вынуждены их удалять, ведь эти зубы не участвуют в жевании, а лечить их довольно проблематично. Но если вы потеряли жевательный зуб, то зуб мудрости как раз может его заменить, — рассказывает Сергей Неустроев.
Многие не слышали про аутотрансплантацию, так как у этого метода долго не было хорошо отработанных и успешных протоколов, несмотря на то, что он существует уже давно.
Советские врачи еще в прошлом веке опубликовали множество трудов на эту тему, но тогда эта методика так и не нашла широкого применения — все попытки пересадить зубы мудрости проваливались. Через несколько десятилетий протоколы лечения доработали зарубежные медики. Только после этого аутотрансплантация «вышла в свет», ее стали осваивать стоматологи по всему миру.
Про подготовку к операции
Однако далеко не все зубы мудрости подходят в качестве трансплантатов. Перед каждой операцией все возможные кандидаты из «восьмерок» тщательно оценивают.
- С помощью компьютерной томографии мы смотрим на состояние донорского зуба, его форму, можно ли его аккуратно удалить. Также врачи оценивают зону, куда рассчитывают пересадить «донора». Если на этих этапах нас все устраивает, то дальше мы подключаем цифровую стоматологию, — рассказывает врач.
Для этого заранее изготавливают копию донорского зуба, которая позволит подготовить десну и костную ткань. Все это делают еще до удаления «восьмерки». Ведь донорский зуб может находиться без питания всего несколько минут, потом он просто погибнет.
Далее нужный зуб удаляют, пересаживают в нужную зону, шинируют примерно на 3 недели. После этого срока он приживается и успешно заменяет утраченный жевательный зуб. Чаще всего «восьмерки» пересаживаются на место «шестерки» или «семерки».
Реально пересадить и восьмерку с пломбой. Главное, чтобы она была в хорошем состоянии.
Пересаживать зубы мудрости можно в любом возрасте.
«Тем, кому еще нет 21 года, привычное протезирование не подходит, так как скелет все еще формируется», — пояснил врач.
Кому могут отказать в пересадке
Некоторым людям все же не получится пересадить «восьмерку». Во время диагностики врачи могут понять, что заживление пойдет не по плану, возможно, будут какие-то осложнения. Это может произойти по следующим причинам:
из-за острых воспалительных процессов тканей пародонты зубов;
отсутствует восьмой зуб с прямым корнем, который врачи смогли бы взять для реплантации. Важно, чтобы стоматологи могли легко удалить зуб целиком;
у пациента нарушение свертываемости крови или другие заболевания крови;
тяжелый сахарный диабет;
остро протекающие вирусные и бактериальные заболевания;
алкоголизм, наркомания;
некоторые сердечно-сосудистые заболевания;
активная фаза психоневротических заболеваний.
Все эти противопоказания мешают проведению каких либо этапов реплантации. Будь то удаление зуба, заживление раны или же дальнейшее восстановление зуба. Кстати, если восьмерка лежит в десне, то ее тоже можно пересадить. Главное, чтобы была возможность ее аккуратно удалить.
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