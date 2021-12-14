В России коронавирус идет на спад, но стало расти число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю — с 6 по 12 декабря — уровень заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей.
- Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, —
Чаще болеют взрослые и подростки, отмечает Роспотребнадзор.
Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать.
В России прививки от гриппа сделали уже более 62,26 млн человек (42,6% населения страны). Это данные на 10 декабря.
Ранее в Центре им. Гамалеи заявили, что феномен прошлой зимы, когда заболеваемость гриппом была необычайно низкой, в этом году не повторится. По словам специалистов, в том сезоне вирус гриппа фактически был вытеснен COVID-19. А в этом году заболеваемость вернулась на допандемийный уровень.
Между тем, из-за гриппа и ОРВИ все школы Оренбурга переводятся на дистанционное обучение.
В Красноярске на удаленное обучение из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ переходят более 1 тысячи классов.
В Петербурге решено сдвинуть начало зимних школьных каникул. Официально они начинаются 29 декабря 2021 года. Но если у ребенка выставлены все оценки, а родители имеют возможность и желание оставить ребенка дома после 25 декабря, можно уйти на каникулы с этой даты. Для остальных детей 27 и 28 декабря школы работают как обычно, говорится в сообщении Смольного.
Школьников Ленобласти досрочно отправят на каникулы из-за COVID-19.
В 2021 году ВОЗ изменила штаммовый состав вакцин против гриппа. Заменены два штамма вируса гриппа А. Раньше в популяции они не встречались и иммунитета к ним у населения нет.
По данным исследований, сообщает Роспотребнадзор, грипп особо опасен для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.
Реакция иммунной системы переболевших COVID-19 на встречу с гриппом может быть критичной. Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения.
В таких случаях вакцинация помогает избежать самых неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.
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