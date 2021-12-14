В России коронавирус идет на спад, но стало расти число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю — с 6 по 12 декабря — уровень заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей.

- Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, — говорится в сообщении ведомства 14 декабря.

Чаще болеют взрослые и подростки , отмечает Роспотребнадзор.

Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать.

В России прививки от гриппа сделали уже более 62,26 млн человек (42,6% населения страны). Это данные на 10 декабря.