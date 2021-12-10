Тяжесть заболевания омикрон
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Последние новости об «омикроне» становятся все более тревожными. В ЮАР этот штамм стал доминирующим, а заболеваемость ковидом в Южной Африке достигла самого высокого уровня за пять месяцев.

В Европе африканский штамм также распространяется очень быстрыми темпами — в Британии, например, уже больше 800 случаев, и ученые уверены, что «омикрон» уже есть во всех уголках страны, а число заразившихся удваивается каждые два-три дня.

Случаи завоза африканского штамма продолжают регистрировать и в России. Двое туристов из ЮАР, которые прилетели в Москву уже зараженные «омикроном», сидят в изоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме. 10 декабря стало известно, что «омикрон» зафиксирован в России у 4 туристов, вернувшихся из других стран.

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Как болеют в Германии

Эксперты и вирусологи пока расходятся в оценке опасности нового штамма коронавируса. Но все чаще звучат предупреждения, что что еще слишком рано говорить о том, что мутантный штамм более «мягкий» и «доброжелательный», чем другие варианты.

Данные о том, как болеют заразившиеся «омикроном», начали поступать из Европы.

В релизе от 8 декабря администрации немецкого города Клеве, где зарегистрировано 19 случаев «омикрона», говорится, что три заразившихся болеют тяжело, двое среди них — дети.

Александр Драган

Александр Драган

Эпидемиология

аналитик открытых данных, маркетолог

- В числе заболевших — дети, которые не были привиты, — говорится в публикации, которую цитирует аналитик Александр Драган. — Все взрослые прошли полный курс вакцинации. Двое детей тяжело больны. У одного взрослого также тяжелое течение болезни. Все остальные, получившие положительный тест, переносят болезнь относительно легко. У некоторых из них ковид протекает бессимптомно.

Надо отметить, что еще 5 декабря в похожем отчете из Клеве говорилось, что «сообщений о тяжелом течении ковида нет». Но спустя несколько дней тяжелое течение развилось уже у троих заразившихся «омикроном».

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Как болеют в Дании

В Европе «омикрон» — вовсе не «детский вирус», уверен ученый-генетик Дмитрий Прусс. Отчеты показывают, что и заболеваемость пожилых, и госпитализации значительные.

Дмитрий Прусс

Дмитрий Прусс

Генетика

Ученый-генетик

- По данным на 9 декабря в Дании среди 785 известных случаев «омикрона» — 9 в больнице (1.14%), — отмечает Дмитрий Прусс. — Пожилые датчане болеют «омикроном» также сравнительно часто, как и «дельтой», а дети — реже. Это резко отличается от ситуации в ЮАР! Распределение неравномерное с гигантским всплеском среди 20-летних, и должно означать, что в динамике роста большую роль сейчас играют социально-эпидемиологические факторы, а не только биология вируса (так что сегодняшняя оценка Re не окончательная, и, скорее всего, завышенная).

14% заразившихся не вакцинировано (а в целом по стране — 20% населения не вакцинировано, что намекает на то, что вакцины не защищают). 7% заразилось после ревакцинации, а в среднем по населению ревакцинировано 18%, так что защита, видимо, существенная.

Как болеют в Британии

По оценкам Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency), число «омикрон»-инфекций в стране примерно в 20 раз превышает число подтвержденных случаев, поэтому текущее количество инфекций, вероятно, приближается к 10 тысячам. К концу этого месяца число инфицированных в Британии может превысить 1 миллион.

- Утверждения, что симптомы ковид при заражении «омикроном» могут быть более мягкими, — не повод расслабляться. Более высокая скорость передачи вируса даже у вакцинированных может иметь разрушительные последствия, — заявил британский профессор Тим Спектор. — Если цифры зараженных стремительно растут, не имеет значения, останется ли низким процент госпитализированных или смертей. Ковид непредсказуем, и даже если большинство людей чувствуют симптомы простуды, долгосрочных рисков гораздо больше.

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ВОЗ считает иначе

Глава ВОЗ заявил, что «омикрон» заражает даже тех, кто болел и был вакцинирован, чем предыдущие штаммы, но вызывает более легкое заболевание.

- Есть также некоторые свидетельства того, что «омикрон» вызывает более легкие заболевания, чем «дельта», — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

А что в ЮАР

В ЮАР растет доля пожилых госпитализированных, и госпитализированных в тяжелом состоянии, требующем интенсивной терапии и ИВЛ. За сутки в столичной провинции Гаутенг снова положили в больницы больше пациентов старше 70 лет, чем детей до 5 лет. Снова выросло — на 17% за сутки — число пациентов интенсивной терапии и на вентиляции легких.

О том, насколько «омикрон» может отличаться от «дельты» в плане вероятности тяжелого течения ковида, разъяснил генетик Дмитрий Прусс.

- Можно сравнить прошедшую неделю (когда в ЮАР было госпитализированы 2,7 тысячи человек с «омикроном») с эквивалентным периодом в начале «дельта»-волны. Это оказалась первая неделя июня, — говорит ученый-генетик Дмитрий Прусс. — В течение предшествующей недели продиагностировали ковид у 35 тысяч южноафриканцев, а перед июньской неделей — у 25 тысяч. Не такая большая разница.

То есть, несмотря на массовое распространение вакцин и природного иммунитета, вероятность госпитализации у зараженных «омикроном» от силы на треть ниже, чем во времена «дельты».

- Вероятность самых тяжелых исходов — интенсивной терапии, ИВЛ, смерти — видимо, сократилась сильнее, но почему это произошло — из-за лучшего иммунитета среди наиболее уязвимых южноафриканцев, из-за биологии самого вируса, или сочетания обоих факторов — остается непонятным.

В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о «легкости» омикрон-штамма

Говорить, что штамм коронавируса «омикрон» легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов, сообщает 10 декабря РИА Новости.

Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.

Анна Майская