Последние новости об «омикроне» становятся все более тревожными. В ЮАР этот штамм стал доминирующим, а заболеваемость ковидом в Южной Африке
В Европе африканский штамм также распространяется очень быстрыми темпами — в Британии, например, уже больше 800 случаев, и ученые
Случаи завоза африканского штамма продолжают регистрировать и в России. Двое туристов из ЮАР, которые прилетели в Москву уже зараженные «омикроном», сидят в изоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме. 10 декабря стало известно, что «омикрон» зафиксирован в России у 4 туристов, вернувшихся из других стран.
Как болеют в Германии
Эксперты и вирусологи пока расходятся в оценке опасности нового штамма коронавируса. Но все чаще звучат предупреждения, что что еще слишком рано
Данные о том, как болеют заразившиеся «омикроном», начали поступать из Европы.
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Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- В числе заболевших — дети, которые не были привиты, — говорится в публикации, которую цитирует аналитик Александр Драган. — Все взрослые прошли полный курс вакцинации. Двое детей тяжело больны. У одного взрослого также тяжелое течение болезни. Все остальные, получившие положительный тест, переносят болезнь относительно легко. У некоторых из них ковид протекает бессимптомно.
Надо отметить, что еще 5 декабря
Как болеют в Дании
В Европе «омикрон» — вовсе не «детский вирус»,
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
- По данным на 9 декабря в Дании среди 785 известных случаев «омикрона» — 9 в больнице (1.14%), — отмечает Дмитрий Прусс. — Пожилые датчане болеют «омикроном» также сравнительно часто, как и «дельтой», а дети — реже. Это резко отличается от ситуации в ЮАР! Распределение неравномерное с гигантским всплеском среди 20-летних, и должно означать, что в динамике роста большую роль сейчас играют социально-эпидемиологические факторы, а не только биология вируса (так что сегодняшняя оценка Re не окончательная, и, скорее всего, завышенная).
14% заразившихся не вакцинировано (а в целом по стране — 20% населения не вакцинировано, что намекает на то, что вакцины не защищают). 7% заразилось после ревакцинации, а в среднем по населению ревакцинировано 18%, так что защита, видимо, существенная.
Как болеют в Британии
- Утверждения, что симптомы ковид при заражении «омикроном» могут быть более мягкими, — не повод расслабляться. Более высокая скорость передачи вируса даже у вакцинированных может иметь разрушительные последствия, —
ВОЗ считает иначе
Глава ВОЗ
- Есть также некоторые свидетельства того, что «омикрон» вызывает более легкие заболевания, чем «дельта», — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
А что в ЮАР
В ЮАР растет доля пожилых госпитализированных, и госпитализированных в тяжелом состоянии, требующем интенсивной терапии и ИВЛ. За сутки в столичной провинции Гаутенг снова положили в больницы больше пациентов старше 70 лет, чем детей до 5 лет. Снова выросло — на 17% за сутки — число пациентов интенсивной терапии и на вентиляции легких.
О том, насколько «омикрон» может отличаться от «дельты» в плане вероятности тяжелого течения ковида,
- Можно сравнить прошедшую неделю (когда в ЮАР было госпитализированы 2,7 тысячи человек с «омикроном») с эквивалентным периодом в начале «дельта»-волны. Это оказалась первая неделя июня, — говорит ученый-генетик Дмитрий Прусс. — В течение предшествующей недели продиагностировали ковид у 35 тысяч южноафриканцев, а перед июньской неделей — у 25 тысяч. Не такая большая разница.
То есть, несмотря на массовое распространение вакцин и природного иммунитета, вероятность госпитализации у зараженных «омикроном» от силы на треть ниже, чем во времена «дельты».
- Вероятность самых тяжелых исходов — интенсивной терапии, ИВЛ, смерти — видимо, сократилась сильнее, но почему это произошло — из-за лучшего иммунитета среди наиболее уязвимых южноафриканцев, из-за биологии самого вируса, или сочетания обоих факторов — остается непонятным.
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о «легкости» омикрон-штамма
Говорить, что штамм коронавируса «омикрон» легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов,
Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.
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