Последние новости об «омикроне» становятся все более тревожными. В ЮАР этот штамм стал доминирующим, а заболеваемость ковидом в Южной Африке достигла самого высокого уровня за пять месяцев.

В Европе африканский штамм также распространяется очень быстрыми темпами — в Британии, например, уже больше 800 случаев, и ученые уверены, что «омикрон» уже есть во всех уголках страны, а число заразившихся удваивается каждые два-три дня.

Случаи завоза африканского штамма продолжают регистрировать и в России. Двое туристов из ЮАР, которые прилетели в Москву уже зараженные «омикроном», сидят в изоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме. 10 декабря стало известно, что «омикрон» зафиксирован в России у 4 туристов, вернувшихся из других стран.