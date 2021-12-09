Сотрудники Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться при контакте с частицами COVID-19. Информация об этом была опубликована в японском издании
Команду, которая занималась разработкой маски, возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Исследователи выяснили, что страусы могут вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела и вирусы.
Еще в начале года ученые поставили эксперимент: ввели в организм лабораторных птиц деактивированные частицы коронавируса. В итоге медики смогли извлечь антитела из отложенных страусами яиц.
На основе этого материала удалось создать специальный защитный фильтр. Его обработали флуоресцентным составом и поместили в маску. По задумке разработчиков, такой фильтр должен светиться под ультрафиолетовыми лучами при контакте с частицами вируса.
В течение 10 дней ученые тестировали изобретение на 32 зараженных коронавирусом пациентах. Оказалось, что все маски работают как надо. Затем эксперимент расширили и проверили маски уже на 150 участниках — результат оказался тем же.
По словам Цукамото, ученые хотят в ближайшем будущем превратить такую маску в простой и доступный набор для тестирования, который сможет использовать любой желающий.
Кстати
Не так давно команда ученых из США и Сингапура разработала экспресс-тест, который всего за 10 минут сможет проверить наличие антител к новым штаммам коронавируса. Для этого понадобится всего лишь одна капелька крови и светящийся краситель, так что проводить такое тестирование можно даже в полевых условиях. Подробнее о том, как работает этот тест, читай ЗДЕСЬ.
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