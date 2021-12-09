Команду, которая занималась разработкой маски, возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Исследователи выяснили, что страусы могут вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела и вирусы.

Еще в начале года ученые поставили эксперимент: ввели в организм лабораторных птиц деактивированные частицы коронавируса. В итоге медики смогли извлечь антитела из отложенных страусами яиц.

На основе этого материала удалось создать специальный защитный фильтр. Его обработали флуоресцентным составом и поместили в маску. По задумке разработчиков, такой фильтр должен светиться под ультрафиолетовыми лучами при контакте с частицами вируса.