Данные о том, насколько опасен «омикрон», новый штамм коронавируса, распространяющийся в мире, пока только анализируются. Уже точно известно, что он более заразен — за несколько недель после обнаружения «омикрон» проник уже в 59 стран мира.
Появились и первые лабораторные данные по способности «омикрона» уходить от антител после вакцинации. В исследовании, опубликованном Африканским исследовательским институтом здравоохранения (ЮАР),
Это, вероятно, обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного штаммом «омикрон».
Это одни из первых данных об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. Ученые работали с такой «бешеной скоростью», что руководитель исследования Алекс Сигал пошутил: «Если я не умру от вируса, то умру от изнеможения».
Еще одно исследование провели ученые в институте медицинской вирусологи во Франкфурте-на-Майне. Они также выяснили, что вакцины плохо защищают от заражения «омикроном.»
Наблюдалось 0% нейтрализации (предотвращения заражения) после двух мРНК-вакцин, 0% после сочетания векторной вакцины и мРНК-вакцины, 25% после бустера. Для сравнения, для «дельты» нейтрализация было порядка 95%.
О том, как «омикрон» ведет себя в организме зараженного человека, рассказал вирусолог Центра «Вектор», разработчика «ЭпиВакКороны», Александр Семенов. Он заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может вызывать пневмонию в два-три раза быстрее по сравнению с ранее известными вариантами коронавируса,
По его словам, «омикрон» способен взаимодействовать с эпителием легких — нижних дыхательных путей. И поэтому быстрее спускается в легкие, провоцируя пневмонию. Опасное заболевание может развиться в течение 3-5 дней, по сравнению с 10 днями при заражении другими известными штаммами коронавируса.
Как отметил ученый, сценарий развития пандемии в настоящее время зависит исключительно от темпа иммунизации населения.
Эксперты сейчас ждут обновленные данные о том, как протекает ковид при заражении «омикроном». Пока известно, что защита привитых от тяжелого течения при заражении «дельтой» составляет около 90%. Каковы будут цифры для «омикрона» — остается только гадать. Согласно разным точкам зрения, процент защиты вакцин от тяжелого ковида при «омикроне» будет довольно высоким.
- Пока новостей о смертях от омикрона нет, но это не означает, что так будет и дальше: прошло недостаточно времени (заразившиеся не умирают мгновенно), выборка в ЮАР, где «омикрон» гуляет дольше всего, отличается от выборки западных стран, как по возрасту, так и по статусу вакцинирования, наконец, выборка еще просто слишком мала. Так что ждем, — считает биолог Ирина Якутенко. — Остается вопрос про течение. Если оно преимущественно лёгкое, всё не так плохо. Если тяжелое или такое же, всё хуже: люди не начнут умирать штабелями, но мы опять получим забитые больницы.
Штамм CОVID-19, получивший название «омикрон», может стать последней мутацией, а пандемия пойдет на убыль, заявила завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова в интервью «Интерфаксу».
Тем временем ученые из Австралии сообщили об обнаружении варианта штамма коронавируса COVID-19 «омикрон», который чуть отличается от известного ранее, сообщила газета The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт д'Ат. По ее словам, австралийские специалисты помогли изменить классификацию «омикрона» на «две родственные линии».
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