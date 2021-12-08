Данные о том, насколько опасен «омикрон», новый штамм коронавируса, распространяющийся в мире, пока только анализируются. Уже точно известно, что он более заразен — за несколько недель после обнаружения «омикрон» проник уже в 59 стран мира.

Появились и первые лабораторные данные по способности «омикрона» уходить от антител после вакцинации. В исследовании, опубликованном Африканским исследовательским институтом здравоохранения (ЮАР), были изучены образцы крови 12 человек с «омикроном», привитых вакциной Pfizer. Ученые выяснили, что иммунитет участников исследования после заражения «омикроном» сохранился, хотя значительно снизился. И у тех, кто был привит дважды и переболел, антитела против «омикрона» работали лучше.

Это, вероятно, обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного штаммом «омикрон».

Это одни из первых данных об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. Ученые работали с такой «бешеной скоростью», что руководитель исследования Алекс Сигал пошутил: «Если я не умру от вируса, то умру от изнеможения».