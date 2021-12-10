Вакцину создавали при участии экспертов компании Moderna. По сути, принцип ее действия схож с препаратом для вакцинации от коронавируса от той же компании.

Частицы вакцины доставляют в клети молекулы матричной РНК, которые затем кодируют белок вируса. В местах укола клетки вскоре начинают его производить, что провоцирует ответ от иммунной системы.

Конкретно для вакцины от ВИЧ ученые использовали два белка — Env и Gag.