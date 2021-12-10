Cпециалисты американского Национального института аллергии и инфекционных болезней провели испытания новой РНК-вакцины от ВИЧ на животных. О ходе испытаний и дальнейших планах ученых говорится в статье, опубликованной в журнале
Вакцину создавали при участии экспертов компании Moderna. По сути, принцип ее действия схож с препаратом для вакцинации от коронавируса от той же компании.
Частицы вакцины доставляют в клети молекулы матричной РНК, которые затем кодируют белок вируса. В местах укола клетки вскоре начинают его производить, что провоцирует ответ от иммунной системы.
Конкретно для вакцины от ВИЧ ученые использовали два белка — Env и Gag.
После того как вакцину вкололи лабораторным мышам, оказалось, что пары инъекций препарата достаточно для того, чтобы у грызунов появились нейтрализующие антитела. Причем, как отмечают ученые, в отличие от предыдущих разработок, новая вакцина приводит к синтезу в организме Env-белка практически в той же форме, что и в оболочке настоящего вируса. Благодаря этому у получившего укол должен вырабатываться более надежный иммунитет к ВИЧ.
Затем ученые провели испытания вакцины на макаках. Обезьян поделили на несколько групп, поставили им по одному уколу и затем продолжали периодически вводить «бустерную» вакцину с мРНК-белками Env и Gag разных штаммов ВИЧ. Все это делалось для того, чтобы заставить иммунитет макак выработать «универсальные» антитела для защиты от разных вариаций вируса.
Значительных побочных эффектов после вакцинации у подопытных обезьян не зафиксировали. К 58-й неделе исследований у всех макак появились антитела, способные «в пробирке» победить 12 штаммов ВИЧ. Также ученые заметили, что после укола Т-клетки животных «научились» узнавать вирус для атаки.
Затем на 60-й неделе обезьян подвергли действию инфекции. Через некоторое время оказалось, что две макаки из семи остались незараженными. Организм других долго боролся с вирусом и сдался далеко не сразу.
Ученые планируют доработать вакцину, проверить ее безопасность и, если все будет хорошо, перейти к испытанию на добровольцах.
Как можно заразиться ВИЧ
Есть три способа:
Через кровь — если использовать нестерильные шприцы и иглы.
Через утробу — от беременной инфицированной матери к ребенку.
Половым путем — при незащищенных сексуальных контактах.
Статистика
По последним данным на 2021 год, на территории РФ живут более 1528300 ВИЧ-инфицированных. Из них лишь 70,5% состоят на диспансерном учете и принимают терапию. По мнению экспертов, эта цифра не отображает реального количества людей с ВИЧ в стране.
Дело в том, что долгое время ВИЧ может не давать никаких симптомов и до тех пор, пока болезнь перейдет в летальную стадию — СПИД. Для того чтобы выявить у себя ВИЧ, необходимо пройти тестирование. Если болезнь диагностировать на ранней стадии, то можно своевременно начать лечение и прожить полноценную долгую жизнь
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