Фото №1 - Первая вакцина от ВИЧ успешно прошла испытания на животных
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Cпециалисты американского Национального института аллергии и инфекционных болезней провели испытания новой РНК-вакцины от ВИЧ на животных. О ходе испытаний и дальнейших планах ученых говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Вакцину создавали при участии экспертов компании Moderna. По сути, принцип ее действия схож с препаратом для вакцинации от коронавируса от той же компании.

Частицы вакцины доставляют в клети молекулы матричной РНК, которые затем кодируют белок вируса. В местах укола клетки вскоре начинают его производить, что провоцирует ответ от иммунной системы.

Конкретно для вакцины от ВИЧ ученые использовали два белка — Env и Gag.

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После того как вакцину вкололи лабораторным мышам, оказалось, что пары инъекций препарата достаточно для того, чтобы у грызунов появились нейтрализующие антитела. Причем, как отмечают ученые, в отличие от предыдущих разработок, новая вакцина приводит к синтезу в организме Env-белка практически в той же форме, что и в оболочке настоящего вируса. Благодаря этому у получившего укол должен вырабатываться более надежный иммунитет к ВИЧ.

Затем ученые провели испытания вакцины на макаках. Обезьян поделили на несколько групп, поставили им по одному уколу и затем продолжали периодически вводить «бустерную» вакцину с мРНК-белками Env и Gag разных штаммов ВИЧ. Все это делалось для того, чтобы заставить иммунитет макак выработать «универсальные» антитела для защиты от разных вариаций вируса.

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Значительных побочных эффектов после вакцинации у подопытных обезьян не зафиксировали. К 58-й неделе исследований у всех макак появились антитела, способные «в пробирке» победить 12 штаммов ВИЧ. Также ученые заметили, что после укола Т-клетки животных «научились» узнавать вирус для атаки.

Затем на 60-й неделе обезьян подвергли действию инфекции. Через некоторое время оказалось, что две макаки из семи остались незараженными. Организм других долго боролся с вирусом и сдался далеко не сразу.

Ученые планируют доработать вакцину, проверить ее безопасность и, если все будет хорошо, перейти к испытанию на добровольцах.

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Как можно заразиться ВИЧ

Есть три способа:

  • Через кровь — если использовать нестерильные шприцы и иглы.

  • Через утробу — от беременной инфицированной матери к ребенку.

  • Половым путем — при незащищенных сексуальных контактах.

Статистика

По последним данным на 2021 год, на территории РФ живут более 1528300 ВИЧ-инфицированных. Из них лишь 70,5% состоят на диспансерном учете и принимают терапию. По мнению экспертов, эта цифра не отображает реального количества людей с ВИЧ в стране.

Дело в том, что долгое время ВИЧ может не давать никаких симптомов и до тех пор, пока болезнь перейдет в летальную стадию — СПИД. Для того чтобы выявить у себя ВИЧ, необходимо пройти тестирование. Если болезнь диагностировать на ранней стадии, то можно своевременно начать лечение и прожить полноценную долгую жизнь

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Кстати

До этого российские ученые говорили, что для изобретения вакцины от ВИЧ понадобятся долгие годы. Почему это столь долгий процесс, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Не так давно ученые провели испытания вакцины от болезни Альцгеймера. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова