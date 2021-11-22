После вакцинации от коронавируса многие бегут измерять уровень антител — интересно же, сколько их стало после прививки. Поскольку инфекция постоянно мутируют, то для того, чтобы защититься от вируса, требуется все больше и больше антител. Особенно это касается смертоносной «Дельты».

По рекомендациям Минздрава России, ревакцинироваться можно любой из четырех вакцин. Самая известная схема, это сделать 2 прививки «Спутником V», а потом, через полгода, записаться и на «Спутник Лайт». Некоторые до сих пор бояться разработки Центра им. Гамалеи, поэтому целенаправленно идут на «ЭпиВакКорону» или «КовиВак». Однако к этим вакцинам тоже есть вопросы.

Есть и те, кто целенаправленно улетают в другие страны, чтобы вакцинироваться зарубежной разработкой. Но насколько они эффективны? Биолог Анча Баранова прокомментировала последнее исследование коллег.