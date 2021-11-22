После вакцинации от коронавируса многие бегут измерять уровень антител — интересно же, сколько их стало после прививки. Поскольку инфекция постоянно мутируют, то для того, чтобы защититься от вируса, требуется все больше и больше антител. Особенно это касается смертоносной «Дельты».
По рекомендациям Минздрава России, ревакцинироваться можно любой из четырех вакцин. Самая известная схема, это сделать 2 прививки «Спутником V», а потом, через полгода, записаться и на «Спутник Лайт». Некоторые до сих пор бояться разработки Центра им. Гамалеи, поэтому целенаправленно идут на «ЭпиВакКорону» или «КовиВак». Однако к этим вакцинам тоже есть вопросы.
Есть и те, кто целенаправленно улетают в другие страны, чтобы вакцинироваться зарубежной разработкой. Но насколько они эффективны? Биолог Анча Баранова прокомментировала последнее исследование коллег.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«К всеобщей радости любителей вакцинных коктейлей в препринтах
Важно
Препринт исследования — это рукопись, которая появилась в информационном пространстве до официальной публикации в научном журнале (без рецензирования, редактирования и издательской обработки).
Оказалось, что лучше всех работают комбинации:
Moderna + Moderna + Moderna (первое место);
на втором разместилась Pfizer + Pfizer + Moderna;
следом идет Moderna + Moderna + Pfizer.
Что касается комбинации Johnson & Johnson, то она, по словам Анчи Барановой, оказалась «совсем слабачком».
«Разберем уровни антител на примере Johnson & Johnson, который почти то же самое, что и «Спутник Лайт“», — говорит эксперт.
Итоги получились такие:
После второго Johnson у граждан антитела подпрыгнули в 4 раза;
после буста Pfizer — в 35 раз;
а после буста Moderna — в 76 (!) раз.
После того, как вышли результаты, эксперты FDA решили, как выразилась Анча Баранова, «выровнять поляну» — ополовинить вакцину Moderna, чтобы не набежало слишком много желающих.
«В стандартном Pfizer 30 мкг антигена, а в стандартной Moderna — все 100. В половинной же — 50 микрограмм», — заключила биолог.
Еще один вопрос, который беспокоит многих: «Как именно работает вакцинация?» На него с помощью наглядного видеоролика ответили создатели «Спутника V».
«В этом видео события последних двух лет мы смогли уложить в две минуты. Мы верим, что только вакцинация поможет остановить цепную реакцию, которая и спровоцировала глобальную пандемию», — говорится в описании к ролику.
Ранее Анча Баранова комментировала не менее интригующее исследование ученых из Оксфорда. Специалисты выяснили, что даже если прививка защитила вас от тяжелого ковида, то она все равно не дает никаких гарантий, когда заходит речь о «ковидном хвосте». После выздоровления и у вакцинированных могут быть довольно мощные последствия.
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