Как выбрать в клинику

При визите к косметологу надо понимать, на что можно рассчитывать, исходя из возраста. Татьяна Королькова разделяет пациентов косметолога на три группы. У людей молодого возраста (до 44 лет по классификации ВОЗ) после вмешательств наиболее хороший эффект и быстрая реабилитация. Но им чаще нужны не агрессивные процедуры, а уход и профилактика. Средний возраст (45-59 лет) — самая «благодарная» группа, по мнению эксперта. У них уже достаточно возрастных изменений, так что заметен эффект от процедур, но и восстановление еще хорошее. Старшая группа в возрасте 60-74 лет и выше отличается обилием возрастных изменений: они уже окончательно не уйдут, но косметологи могут частично улучшить внешний вид. У этой категории длительная реабилитация после глубоких воздействий на кожу, и в целом возможностей для терапевтической коррекции возрастных изменений меньше, чем у двух других групп, — но они есть.

Наталья Яровая, в свою очередь, разделила молодую группу на подгруппы. По ее мнению, все «беды» творят молодые девушки лет до 25, которые еще не сформировали свой образ и понимание, какие они, — лишь отзеркаливают то, что видят в социуме, блогосфере, СМИ, и стремятся к некоему усредненному образу.

— Юные девушки панически боятся возрастных изменений, и хотят не просто базовый уход, а требуют агрессивных процедур — что-то здесь и сейчас, — иначе грозят уйти в другую клинику, — пояснила Наталья Яровая. — До 25 лет — это фактически недавние дети, их надо очень деликатно вести. Позже, в 25-35 лет — это уже созревшие женщины, тоже важна профилактика больше, чем агрессивные процедуры. А вот после 35 и лет до 44 приходится основная работа косметологов в «молодом» сегменте классификации ВОЗ. Возрастные критерии очень размыты.

Мы работаем с показаниями: если видим ранние симптомы патологии соединительной ткани, понимаем, что пациентка будет преждевременно стареть, то, разумеется, не будем заглядывать в ее паспорт. Будем вести ее и предлагать стимулирующие процедуры гораздо раньше.

При этом косметологи работают в тандеме с эндокринологами, терапевтами. Отслеживаем и гормональный статус, благо в нашей многопрофильной клинике это сделать достаточно легко, так как есть все специалисты и мы имеем большой опыт консилиумов и тандемов в ведении наших пациентов. Мы не можем взять на процедуру пациента с не компенсированной патологией щитовидной железы, пока она не будет решена, — пояснила Наталья Яровая. — Только после коррекции. Ведь главная наша цель — НЕ НАВРЕДИ!

Анна Брычева дополнила, что именно пациенты старшей группы осознанны и прекрасно понимают, что хотят получить.

— Я много работаю с довольно молодыми пациентами, которые часто имеют или очень поверхностные знания о процедурах, или не имеют вообще, — добавила Алиса Никитина. — Поэтому у нас сначала длительная консультация. Необходимо объяснить, что из процедур можно и нужно сделать — и стоит ли вообще что-то делать. Мы подходим к работе с учетом показаний, индивидуальных особенностей анатомии и запросов, которые не всегда бывают адекватными. И в случае, если пациенту какие-то изменения действительно не добавят красоты, надо тактично это донести — то есть быть немного психологом.