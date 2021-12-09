Коронавирус может сильно повлиять на ваши когнитивные способности — проблемы с памятью и вниманием специалисты замечают практически у каждого переболевшего. После болезни люди забывают как зовут сестру, не узнают соседей, постоянно «теряют» ключи… Так, один из «фокусов», который преподносит человеку его мозг — это неспособность подобрать подходящие слова.

Психиатр, кандидат медицинских наук (врач пожелала остаться анонимной) рассказала «Ленте.ру» , что после болезни сама страдала от этой проблемы. По словам специалиста, казусов с бытовой памятью, как это случается при сосудистых расстройствах или деменции, у нее не возникало. Она прекрасно помнила, куда и зачем шла, что было вчера, как зовут ее друзей и коллег. А вот выразить то, что хочет сказать прямо сейчас, у нее не получалось. Подходящие слова просто вылетали из головы.

«Начинаешь фразу и с ужасом понимаешь, что не можешь ее закончить, потому что забыл какое-то слово, имя или название. Выкручиваешься обходными путями: „ну, эта штука, как ее…“», — пояснила врач журналистам.

Такие провалы в памяти точно не связаны с переутомлением, говорит врач.