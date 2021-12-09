Коронавирус может сильно повлиять на ваши когнитивные способности — проблемы с памятью и вниманием специалисты замечают практически у каждого переболевшего. После болезни люди забывают как зовут сестру, не узнают соседей, постоянно «теряют» ключи… Так, один из «фокусов», который преподносит человеку его мозг — это неспособность подобрать подходящие слова.
Психиатр, кандидат медицинских наук (врач пожелала остаться анонимной) рассказала
«Начинаешь фразу и с ужасом понимаешь, что не можешь ее закончить, потому что забыл какое-то слово, имя или название. Выкручиваешься обходными путями: „ну, эта штука, как ее…“», — пояснила врач журналистам.
Такие провалы в памяти точно не связаны с переутомлением, говорит врач.
У пациентов после ковида резко ухудшается психическое состояние. Люди начинают страдать от депрессий, неврозов, панических атак. А если что-то из этого было до болезни, то состояние сильно ухудшается, говорит врач. Так, у некоторых на фоне инфекции и вовсе происходит изменение личности. Один из пациентов до болезни страдал фобическим расстройством, а после того, как заразился, сильный страх перерос в паранойю.
«Он каждый день обзванивал 10-15 ковидных клиник и выяснял, сколько больных, сколько на ИВЛ, сколько умерло за сутки. И так каждый день. Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — сказала психиатр.
Если инфекция поразила человека с каким-то психическим расстройством (например, у него были навязчивые идеи), то оно не просто обостряется — у пациента могут появиться и новые серьезные симптомы. По словам психиатра, когда заразившихся переводили в ковидные стационары, то они возвращались с с резкими ухудшениями психического состояния.
«Кроме того, все переболевшие жалуются, что память ухудшилась, что плохо соображают, раздражительность, астения», — добавила специалист.
О том, что у пациентов с ковидом начинаются проблемы с памятью, стало известно еще в первые волны пандемии. По словам клинического психолога Марии Мальцевой, коронавирус «мозаично» повреждает внимание и память как у пожилых, так и молодых. Из хорошего: это проходит, если не запустить. Как восстановить стертую ковидом память? «Доктор Питер» спросил у эксперта.
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