Проснулись утром, и почувствовали резкую боль в шее при повороте головы? Причем «клинит» шею часто только в одну сторону? «Продуло», — мрачно думаем мы и идем на работу как есть — перекошенными. Однако врач не советует мучаться, терпеть боль и вскрикивать при очередном «простреле». Есть способ быстро справиться с проблемой.
Елена Черненко
медицина
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Если вы поворачиваете голову направо, и все в порядке, если налево — что-то мешает, появляется боль в шее, или наоборот, то это не воспаление мышцы и вам не надуло. Это проблема в суставе, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Скорее всего, вы неудачно повернулись, сделали какое-то неловкое или резкое движение во время тренировки или при физической нагрузке, неудобно лежали во время сна. Причин много, но суть одна — в шее есть межпозвонковые суставы, и один из них воспалился из-за неудачной на него нагрузки. Только в отличие от большого сустава, например, коленного, который болит, когда вы ходите, сустав маленький, но он тоже болит, когда вы двигаете шеей.
Врач советует в случае, когда «заклинило» шею, надеть воротник Шанца, который снимает нагрузку со связок и мышц, и принять обезболивающее.
Специальный воротник Шанца сделан в виде толстого ошейника, который удерживает шею и голову в одном положении, и не дает им поворачиваться, что фиксирует позвонки и снимает нагрузку со связок и мышц. Сделать его условный аналог можно и самим — закрепив вокруг шее что-то плотное и толстое — шарф, полотенце — то, что не даст свободно поворачивать голову.
- Если резко «заклинило» шею, нужно надеть воротник Шанца на полчаса и выпить обезболивающий препарат — любой, который вы привыкли принимать, но только сразу, как только появилась боль, — советует врач-терапевт.
Тогда вы предотвращаете острое воспаление, и все пройдет за 1-2 дня, а не за 7.
- Если боль продолжается, не проходит, то надо носить воротник Шанца по 20-30 минут несколько раз в день, — добавляет Елена Черненко. Обезболивающий препарат также надо принимать и дальше — по схеме. Важно, если заболела шея, обратиться к врачу, чтобы вовремя решить проблему и снять боль.
Надо помнить, что боли в шее не всегда безобидны. Иногда они могут привести к весьма неожиданным последствиям, говорит петербургский невролог Павел Смирнов. Например, среди таких неприятностей артрозы, межпозвонковые грыжи и сколиоз.
Ранее врач-невролог назвал самую распространенную боль — это боль в затылке. На нее чаще всего жалуются пациенты в кабинете врача. Причин ее появления — несколько десятков. А одна из самых «безобидных», если ее так можно назвать — это обычная головная боль напряжения.
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