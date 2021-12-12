Врач советует в случае, когда «заклинило» шею, надеть воротник Шанца, который снимает нагрузку со связок и мышц, и принять обезболивающее.

Специальный воротник Шанца сделан в виде толстого ошейника, который удерживает шею и голову в одном положении, и не дает им поворачиваться, что фиксирует позвонки и снимает нагрузку со связок и мышц. Сделать его условный аналог можно и самим — закрепив вокруг шее что-то плотное и толстое — шарф, полотенце — то, что не даст свободно поворачивать голову.

- Если резко «заклинило» шею, нужно надеть воротник Шанца на полчаса и выпить обезболивающий препарат — любой, который вы привыкли принимать, но только сразу, как только появилась боль , — советует врач-терапевт.

Тогда вы предотвращаете острое воспаление, и все пройдет за 1-2 дня, а не за 7.

- Если боль продолжается, не проходит, то надо носить воротник Шанца по 20-30 минут несколько раз в день, — добавляет Елена Черненко. Обезболивающий препарат также надо принимать и дальше — по схеме. Важно, если заболела шея, обратиться к врачу, чтобы вовремя решить проблему и снять боль.

Надо помнить, что боли в шее не всегда безобидны. Иногда они могут привести к весьма неожиданным последствиям, говорит петербургский невролог Павел Смирнов. Например, среди таких неприятностей артрозы, межпозвонковые грыжи и сколиоз.