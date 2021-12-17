Прием обезболивающих назвали одной из причин появления язвы желудка

3 причины язвенной болезни

Среди частых причин развития язв в желудке выделяют заражение Helicobacter pylori. Бактерии определяются примерно в 70% случаев. Многие люди — только носители бактерий, у них нет никаких жалоб, они могут всю жизнь прожить без каких-либо проблем с желудком.

- Сегодня много говорят о роли H.Pylori в развитии язвенной болезни желудка. Стресс, питание и другие факторы уже не актуальны, их влияние не так сильно?

- На самом деле это неверное мнение: другие факторы также имеют большое значение при развитии язвенной болезни желудка. Более того, их нельзя недооценивать. Можно быть носителем Хеликбактер Пилори, и при этом годами, десятилетиями не иметь никаких проблем со стороны желудка.

Но при воздействии стресса, при неправильном режиме питания, приеме некоторых лекарственных препаратов, алкоголя или табачных изделий могут появиться симптомы болезни, образуется эрозивно-язвенный дефект на слизистой. Поэтому однозначно, Хеликбактер пилори — это не единственная причина развития язвенной болезни желудка, — говорит доктор Трапезникова.

Вторая по значимости причина образования язв на слизистой — это прием безрецептурных препаратов для обезболивания, особенно — из группы НПВС. Зачастую проблемы с желудком возникают у тех, кто практикует самолечение и пьет препараты ежедневно, без контроля врача и должной защиты желудка. Такие язвы стали назваться «лекарственными».

Еще одна причина язв — это процессы, которые усиливают выработку особого гормона — гастрина. Он стимулирует выделение соляной кислоты в желудочный сок. Причинами гипергастринемии могут быть В12-дефицитная анемия, опухоль, синтезирующая гастрин (гастринома) или некоторые другие патологии.