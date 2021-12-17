Прием обезболивающих назвали одной из причин появления язвы желудка

Сейчас неправильно выделять только язву желудка. Мировые гастроэнтерологические сообщества считают, что поражение слизистой в желудке — это только часть проблемы, дефекты вполне возможны и на стенках кишечника. Поэтому в иностранной литературе уже много лет применяют общий термин — Peptic Ulcer Disease, то есть заболевание, связанное с язвообразованием. Сами язвенные дефекты могут образоваться как на стенках желудка, так и в 12-перстной кишке.
Но что же запускает процесс повреждения слизистых, когда на них образовывались сначала поверхностные эрозии, а затем и глубокие язвенные дефекты? Мы попросили ответить на вопросы врача-гастроэнтеролога, терапевта Валерию Трапезникову.
Валерия Трапезникова
Гастроэнтерология, терапия
Врач-терапевт, гастроэнтеролог
Кто чаще болеет
Это болезнь молодых — от язвы желудка чаще всего страдают люди от 20-25 до 50-60 лет. Мужчины рискуют столкнуться с язвенной болезнью в 5,5 раза чаще, чем женщины. Это связано с тем, что эстрогены в период репродуктивного возраста женщины защищают ее слизистые оболочки от агрессивных факторов. Мужские половые гормоны способны повышать кислотность, уровень агрессивности желудочного сока — отсюда и повышение риска.
Данные ВОЗ по распространенности язвы желудка по разным регионам земного шара различаются, но для нашей страны есть статистика, что язва типична примерно для 7-10% взрослого населения. То есть, каждый десятый житель страны в течение своей жизни может иметь эрозивно-язвенные дефекты на слизистой желудка.
Есть и более тревожные данные: число осложненных случаев язвенной болезни желудка выросло за последние 10 лет в несколько раз. И обычно это достаточно молодые мужчины, которые попадают в клинику с прободением, кровотечением и сильнейшей болью. Но всегда ли язва у них развивается из-за H.Pylori?
3 причины язвенной болезни
Среди частых причин развития язв в желудке выделяют заражение Helicobacter pylori. Бактерии определяются примерно в 70% случаев. Многие люди — только носители бактерий, у них нет никаких жалоб, они могут всю жизнь прожить без каких-либо проблем с желудком.
- Сегодня много говорят о роли H.Pylori в развитии язвенной болезни желудка. Стресс, питание и другие факторы уже не актуальны, их влияние не так сильно?
- На самом деле это неверное мнение: другие факторы также имеют большое значение при развитии язвенной болезни желудка. Более того, их нельзя недооценивать. Можно быть носителем Хеликбактер Пилори, и при этом годами, десятилетиями не иметь никаких проблем со стороны желудка.
Но при воздействии стресса, при неправильном режиме питания, приеме некоторых лекарственных препаратов, алкоголя или табачных изделий могут появиться симптомы болезни, образуется эрозивно-язвенный дефект на слизистой. Поэтому однозначно, Хеликбактер пилори — это не единственная причина развития язвенной болезни желудка, — говорит доктор Трапезникова.
Вторая по значимости причина образования язв на слизистой — это прием безрецептурных препаратов для обезболивания, особенно — из группы НПВС. Зачастую проблемы с желудком возникают у тех, кто практикует самолечение и пьет препараты ежедневно, без контроля врача и должной защиты желудка. Такие язвы стали назваться «лекарственными».
Еще одна причина язв — это процессы, которые усиливают выработку особого гормона — гастрина. Он стимулирует выделение соляной кислоты в желудочный сок. Причинами гипергастринемии могут быть В12-дефицитная анемия, опухоль, синтезирующая гастрин (гастринома) или некоторые другие патологии.
Провокаторами язвообразования считаются несколько внешних факторов:
курение, особенно длительное;
постоянные психоэмоциональные стрессы;
нездоровое питание, употребление фастфуда, рафинированной пищи;
неблагоприятная наследственность.
Есть данные, что язвой желудка чаще болеют мужчины с первой группой крови.
Болезнь мужская и заразная
- Считается, что язвенники — это мужчины, а женщины язвой не болеют.
- Нельзя однозначно назвать язву желудка «мужской» болезнью. Данное заболевание может быть и у женщин, и у мужчин, хотя по статистике чаще отмечается у мужского пола, что может быть связано и с характером работы, и с образом жизни.
В целом язва желудка встречается преимущественно в возрастной группе от 40 до 60 лет, но может быть и в более молодом возрасте.
- Можно ли заразить Хеликобактером членов семьи, пользуясь общей посудой, ложками, вилками?
- Да, действительно, общие предметы быта могут быть причиной заражения, поэтому, конечно же, желательно тщательно мыть столовые приборы, иметь личные средства гигиены.
- Если обнаружили язву и тест на H.pylori позитивный, нужно лечить всю семью?
- На этот счет в данный момент среди специалистов очень много мнений. Точно можно сказать, что при наличии неприятных симптомов со стороны желудка, при наличии эрозивно-язвенных дефектов слизистой желудка, при наличии злокачественных заболеваний у родственников, связанных с желудком, а так же хронической анемии — нужно убирать бактерию (проводить эррадикационную терапию).
- Обязательно ли соблюдать диету при язве, раз дело в бактериях? Может стоит их просто убить и никакой диеты не нужно?
- Придерживаться определенных диетических норм питания нужно для того, что бы сгладить (уменьшить) проявление неприятных симптомов со стороны желудка и снизить агрессивное воздействие продуктов на слизистую желудка.
Что делать, чтобы не заболеть
Самое важное для язвенников — организация правильного режима и рациона питания. Следует принимать пищу ежедневно в одно и то же время. Кулинарная обработка блюд должна быть щадящей — без сильного зажаривания блюд. Газированные напитки, очень горячую или, наоборот, очень холодную пищу желательно употреблять как можно реже.
Также рекомендуется:
отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя);
соблюдение гигиены ротовой полости;
дозированные физические нагрузки, рациональная организация распорядка дня;
профилактика заражения Helicobacter pylori — использование индивидуальной посуды, полотенец, зубных щеток.
Специалисты рекомендуют регулярные курсы противорецидивной терапии в осенний и весенний период для тех пациентов, у кого ранее была обнаружена язвенная болезнь желудка.
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