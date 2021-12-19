При ревматизме основу патологии составляет реакция иммунной системы, направленная против собственной соединительной ткани. А это значит, что страдают не только хрящи в суставах, но и почки, а самое главное — клапаны сердца. Возникает такая реакция организма после перенесенной ангины или, если речь идет о детях — скарлатины.
До начала эры антибиотиков заболевание было довольно распространенным, а как обстоят дела сегодня, мы поговорили с врачом-терапевтом, ревматологом «СМ-Клиника» Екатериной Савич.
Екатерина Савич
Ревматология
Врач-терапевт, врач-ревматолог, функциональный диагностwww.smclinic-ryazan.ru/our-doctors/vzroslye/revmatologi/savich-ekaterina-sergeevna/
Не всякая ангина опасна
- Встречается ли ревматизм сегодня?
- К сожалению — да. Ревматизм специалисты относят к категории тех болезней, о которых хотя бы раз в жизни слышали или знают многие, но большинство людей точно не понимают сути происходящего в теле. Бытующие представления зачастую далеки от истины: «не ходи в легкой обуви, простынешь и будешь болеть ревматизмом!» или «при ревматизме болит поясница и коленки». Но реальность такова — ревматизм — это не про ноги, а про сосуды и сердце.
Ревматизм — это воспалительное заболевание главной опорной и защитной ткани нашего организма — соединительной. Причина его возникновения — перенесенная взрослыми ранее стрептококковая инфекция в форме банальной ангины (тонзиллита) или фарингита, а у детей — скарлатина.
Опасна не любая ангина, а конкретно β-гемолитический стрептококк группы А. Если пациент не получает своевременного лечения по адекватной схеме (переносит болезнь «на ногах»). Но подчеркну, что ревматизм развивается не у всех, а только в случае, если изначально есть определенные патологии в иммунной системе.
Разрушают сердце и сосуды
- Почему болезнь «грызет» именно сердечные клапаны?
- Ревматическая атака возникает спустя пару недель после стрептококковой инфекции. Во время них иммунная система активно работает, производит специфические антитела, которые борются со стрептококком. Эти соединения обнаруживают бактерии по особым «маячкам» на поверхности — белковым молекулам. Но очень похожие внешне «маячки» присутствуют в соединительной ткани части людей, которые и склонны к ревматизму.
Особенно много этих «маячков» в ткани сердца и сосудов. Как результат — противострептококковые антитела проявляют агрессию против собственной ткани, запускают процесс медленного, хронического воспаления.
Отсюда и пошло выражение у врачей — ревматизм «лижет» суставы и «кусает» сердце. Это именно те органы, где расположена соединительная ткань с «маячками».
Формируется аутоиммунное воспаление, для которого типично волнообразное течение. Оно обостряется под влиянием инфекций или внешних факторов: стрессов, переохлаждения, тяжелого физического труда и т.д.
Под ударом — дети и девушки
- Раньше ревматизмом чаще болели дети, а сейчас?
- Да, в старых учебниках описано, что ревматизм возникает с юного возраста. При наличии предрасположенности к заболеванию, первая атака ревматизма обычно регистрировалась в возрасте от 7 до 15 лет. Но сегодня это заболевание существенно «повзрослело». Есть и половые различия — мальчики и юноши болеют ревматизмом в 2,5-3 раза реже, чем девушки. Это связано с тем, что девушки чаще страдают от стрептококковых ангин и других форм инфекции.
- Какие еще органы и системы страдают, как определить, что они поражены при ревматизме?
- В клинической практике чаще встречается острый суставной ревматизм (его же называют полиартрит), при котором опухают и болят крупные суставы, например коленный, локтевой. Также типичен ревмокардит — это воспалительный процесс внутри сердца, но особую опасность представляет поражение клапанов сердца. Они теряют эластичность, становятся жесткими, хрупкими, постепенно разрушаются.
Кроме того при ревматизме сильно страдает нервная система, воспаляется кожа: ревматизм проявляется в виде плотных подкожных узлов. Реже мы выявляем повреждение других органов и систем.
- Правда ли что с появлением антибиотиков ревматизма практически не стало?
- Да, на сегодняшний день интенсивное внедрение антибиотиков широкого спектра, оральных кортикостероидов, а также активная профилактика ревматизма привели к уменьшению острых форм (особенно в последние годы).
Антибиотикотерапия способствовала и более благоприятному протеканию самого заболевания: резко сократилось количество пациентов с панкардитом (тотальное поражение сердца), перикардитом (воспаление сердечной сумки), нефритом (поражение почек). Изменился также характер так называемого возвратного ревмокардита: в наши дни он далеко не всегда приводит к формированию пороков клапанов сердца.
- У кого чаще развивается ревматизм?
Среди факторов, которые повышают риск формирования ревматизма, Врачи называют такие:
эпизоды острой стрептококковой инфекции,
частые переохлаждения,
переутомление,
женский пол,
частые проблемы с носоглоткой (частые, длительные болезни)
неблагоприятная наследственность (есть определенные дефекты в клоне иммунокомпетентных клеток).
Можно предупредить ревматизм, если сразу при первых признаках инфекции обращаться к терапевту или педиатру.
После перенесенной ангины нужно наблюдение и диагностика на ранних этапах. Для этого используют:
клинический (он же общий) анализ крови;
биохимический анализ крови (особенно оценка С-реактивного белка, фибриногена, белковых фракций крови);
проводят серологические исследования (определяются антистрептолизин-О, антистрептогиалуронидаза, антистрептокиназа).
Оценить состояние сердца помогают:
ЭКГ;
эхокардиография (УЗИ сердца);
рентген грудной клетки.
Прогноз благоприятный
- Можно ли вылечиться от ревматизма или это пожизненный диагноз?
- Это реально, если вовремя распознать признаки ревматизма и начать лечение в начальной стадии. Тогда воспаление можно подавить полностью и вылечить пациента.
- Есть ли какие-то полезные советы людям, кто страдает тонзиллитами или часто болеет ангиной?
- Основа профилактики ревматизма — устранение длительного и сильного переохлаждения и контактов с больными ангиной. Все остальные советы стандартны — нужно:
вести здоровый образ жизни;
укреплять иммунную защиту носоглотки и всего организма;
своевременно лечить ангины;
не допуская их перехода в хроническую фазу.
Важно, чтобы при ангине не практиковалось самолечение!
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