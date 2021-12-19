При ревматизме основу патологии составляет реакция иммунной системы, направленная против собственной соединительной ткани. А это значит, что страдают не только хрящи в суставах, но и почки, а самое главное — клапаны сердца. Возникает такая реакция организма после перенесенной ангины или, если речь идет о детях — скарлатины.

До начала эры антибиотиков заболевание было довольно распространенным, а как обстоят дела сегодня, мы поговорили с врачом-терапевтом, ревматологом «СМ-Клиника» Екатериной Савич.