Казалось бы, заболевания уха, горла и носа можно почувствовать сразу — заложенность, боль, дискомфорт. Но оказалось, что даже нарушения в работе лор-органов не всегда очевидны, существуют скрытые формы болезней, которые протекают абсолютно бессимптомно, при этом наносят вред другим системам организма. А чтобы себя обезопасить, нужно всего лишь посещать врача-оториноларинголога хотя бы раз в год. На какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить начало заболевания, «Доктору Питеру» объяснила врач-оториноларинголог поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России Ксения Селенгинская.
Ксения Селенгинская
Медицина
Врач-оториноларинголог поликлиники «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России
- Может ли рак лор-органов протекать бессимптомно?
- Бессимптомное протекание возможно на ранних стадиях. Врач при осмотре может выявить новообразования лор-органов, даже когда еще нет никаких клинических проявлений.
- Если говорить не об онкологии, а о довольно распространенных заболеваниях, могут ли они никак себя не проявлять?
- Да, такое возможно, например, при хроническом тонзиллите вне обострения. Он может протекать с незначительными проявлениями, или вовсе без них. При этом наличие очага хронического воспаления в горле способно вызвать системные заболевания организма. Продукты жизнедеятельности микробов из миндалин попадают в кровь и другие жидкостные среды организма, отравляя его. Отсюда утомляемость, боль в мышцах и суставах, головные боли, снижение настроения. При исследовании сердца у страдающих хроническим тонзиллитом нередко обнаруживаются пролапсы клапанов сердца, нарушения сердечного ритма. Одно из самых грозных осложнений хронического тонзиллита — ревматизм сердца и суставов.
15 процентов населения мира страдают хроническим тонзиллитом.
24 процента случаев протекают без ангин.
30 видов болезнетворных микробов живут на воспаленных миндалинах.
100 других заболеваний связывают с хроническим тонзиллитом.
120 женщин из 200 страдающих бесплодием больны хроническим тонзиллитом.
- Заболевания уха всегда приводят к снижению слуха? Именно поэтому их легче обнаружить?
- Часто наличие даже большого количества серы в ушных проходах может не вызывать снижение слуха. Пациенты могут жаловаться только на незначительный дискомфорт. Но если в слуховой проход попадет вода, сера обтурируется (закупорит проход), это приведет к моментальной заложенности, впоследствии может присоединиться бактериальная инфекция. Потребуется длительное и сложное лечение.
- Многие заболевания носа в большинстве приводят к заложенности?
- Полипоз носа на ранних стадиях не проявляется затруднением носового дыхания. Чаще всего это заболевание становится случайной «находкой» врача. Если лечение назначить вовремя, оно может замедлить развитие болезни.
Назальный полипоз могут вызвать различные заболевания: от частых простуд, астмы, аллергии, искривленной носовой перегородки до кистозного фиброза и наследственного фактора. После удаления полипов в 70 процентах случаев потребуется повторное вмешательство. Полипы в носу опасны тем, что могут заблокировать носовое дыхание и спровоцировать хронические воспалительные заболевания.
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