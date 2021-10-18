- Может ли рак лор-органов протекать бессимптомно?

- Бессимптомное протекание возможно на ранних стадиях. Врач при осмотре может выявить новообразования лор-органов, даже когда еще нет никаких клинических проявлений.

- Если говорить не об онкологии, а о довольно распространенных заболеваниях, могут ли они никак себя не проявлять?