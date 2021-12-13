Коронавирус может осложняться бактериальной инфекцией, и иногда врачи сразу стараются назначить антибиотики — так, на всякий случай. Однако антибиотики — плохой способ для профилактики инфекции. Кроме нарушений микрофлоры кишечника, уже давно и повсюду говорят о глобальном риске формирования устойчивости к этому классу препаратов — скоро лечить другие не менее опасные инфекции будет нечем, так как микробы просто приспособятся к лекарствам.
Доктор Комаровский, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц в Instagram «Какой анализ лучше сдать, чтобы точно узнать, присоединилась ли бакинфекция или нет?», рассказал, что для этого нужен всего лишь стандартный клинический анализ крови. В нем надо посмотреть уровень лейкоцитов и так называемую лейкоцитарную формулу (процентное соотношение различных видов лейкоцитов, определяемое при подсчете их в окрашенном мазке крови — Прим.ред.), а именно показатели лимфоцитов и нейтрофилов.
Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущийwww.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
«Соотношение лимфоцитов и нейтрофилов, как и общий уровень лейкоцитов четко говорит о наличии или отсутствии бактериальной инфекции. Особенно, если мы имеем возможность оценивать изменение формулы крови, ее динамику: вот сегодня был такой уровень лейкоцитов, а через 3 дня стал вот такой», — написал Евгений Комаровский. Он уточнил, что лучше, если лейкоцитарную формулу будет оценивать не машина, а врач-лаборант — посмотрит глазом под микроскопом.
Как ранее
«Есть такие клетки, которые нейтрализуют бактерии — они называются нейтрофилы. Основной борец с бактериями — сегментоядерный нейтрофил. (…) Это зрелая полноценныбоевая клетка, которая готова убить практически всех бактерий. Если их в крови много, значит, организм защищен от всех бактерий. Но что очень важно — это зрелая клетка. Чтобы сегментоядерный нейтрофил созрел, он должен пройти ряд превращений. Сначала он «рождается» в виде другого нейтрофила — палочкоядерного. Если организм начинает выяснять отношения с каким-то микробом, то есть начинается борьба — острая бактериальная инфекция, он дает команду костному мозгу: «Мне срочно нужны молодые солдаты, и тогда начинает вырабатываться в большом количестве незрелые палочкоядерные нейтрофилы. И если их много, это и значит острая бактериальная инфекция».
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