Коронавирус может осложняться бактериальной инфекцией, и иногда врачи сразу стараются назначить антибиотики — так, на всякий случай. Однако антибиотики — плохой способ для профилактики инфекции. Кроме нарушений микрофлоры кишечника, уже давно и повсюду говорят о глобальном риске формирования устойчивости к этому классу препаратов — скоро лечить другие не менее опасные инфекции будет нечем, так как микробы просто приспособятся к лекарствам.

Доктор Комаровский, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц в Instagram «Какой анализ лучше сдать, чтобы точно узнать, присоединилась ли бакинфекция или нет?», рассказал, что для этого нужен всего лишь стандартный клинический анализ крови. В нем надо посмотреть уровень лейкоцитов и так называемую лейкоцитарную формулу (процентное соотношение различных видов лейкоцитов, определяемое при подсчете их в окрашенном мазке крови — Прим.ред.), а именно показатели лимфоцитов и нейтрофилов.