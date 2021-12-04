Группа ученых из Кембриджа (штат Массачусетс, США), изучавших распространение омикрон-штамма коронавируса, предположила, что он мог приобрести фрагмент генетического материала другого вируса — возможно, вызывающего простуду. Исследователи заявили, что такая генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий SARS-CoV-2, но повсеместно наблюдается во многих других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека. По словам руководителя исследования Венки Саундарараджан, благодаря новому генетическому фрагменту «Омикрон» стал «более человечным», что поможет ему избежать атак со стороны иммунной системы человека. Об этом сообщает Reuters.

По мнению исследователей, такое преображение может означать, что вирус будет легче передаваться от человека к человеку, при этом вызывать только легкое или вообще бессимптомное заболевание. В то же время они признаются, что пока точно не знают, насколько омикрон-штамм стал более заразным по сравнению с другими вариантами, сможет ли он в действительности вызывать более тяжелое течение ковида и обогнать «дельту» по распространению в мире. Это они собираются выяснить в течение ближайших нескольких недель.

Уточняется, что согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать как коронавирус, так и вирус простуды. Такая коинфекция (сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов) создает основу для вирусной рекомбинации — процесса, в котором два разных вируса взаимодействуют в одной и той же клетке, создавая копии самих себя и новые копии с генетическими фрагментами обоих «родителей».