Группа ученых из Кембриджа (штат Массачусетс, США), изучавших распространение омикрон-штамма коронавируса, предположила, что он мог приобрести фрагмент генетического материала другого вируса — возможно, вызывающего простуду. Исследователи заявили, что такая генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий SARS-CoV-2, но повсеместно наблюдается во многих других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека. По словам руководителя исследования Венки Саундарараджан, благодаря новому генетическому фрагменту «Омикрон» стал «более человечным», что поможет ему избежать атак со стороны иммунной системы человека. Об этом
По мнению исследователей, такое преображение может означать, что вирус будет легче передаваться от человека к человеку, при этом вызывать только легкое или вообще бессимптомное заболевание. В то же время они признаются, что пока точно не знают, насколько омикрон-штамм стал более заразным по сравнению с другими вариантами, сможет ли он в действительности вызывать более тяжелое течение ковида и обогнать «дельту» по распространению в мире. Это они собираются выяснить в течение ближайших нескольких недель.
Уточняется, что согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать как коронавирус, так и вирус простуды. Такая коинфекция (сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов) создает основу для вирусной рекомбинации — процесса, в котором два разных вируса взаимодействуют в одной и той же клетке, создавая копии самих себя и новые копии с генетическими фрагментами обоих «родителей».
Ранее врачи из ЮАР, где впервые был выявлен новый штамм, отмечали, что у большинства заразившихся омикрон-вариантом наблюдались легкие симптомы, похожие на простуду — сухой кашель, жар, ночная потливость, ломота в теле. По последним данным ВОЗ, новая мутация коронавируса добралась уже до 38 стран. В России, по официальным данным, омикрон-штамм пока не обнаружен. Однако это не означает, что он не проник уже в страну. А накануне у двух пассажиров, прилетевших в Москву из ЮАР, был выявлен коронавирус. Как сообщали в Роспотребнадзоре, каким именно штаммом они заражены, сейчас устанавливается — всех остальных пассажиров этого рейса изолировали на две недели.
Ранее эксперты назвали 7 симптомов, которые могут указывать на заражение омикрон-штаммом: сильная усталость, высокая температура, ломота в теле, головные боли, ночная потливость, насморк и необычная боль в горле (ощущение, что его «царапают»).
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