удивительный симптом рака легких у вас на пальцах
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Рак легких — одно из самый тяжелых онкологических заболеваний, третье по распространенности. На ранних стадиях болезнь практически не дает о себе знать — однако есть один необычный симптом, который может рассказать о необходимости пойти к онкологу.

Знать его очень важно: чем раньше рак диагностируют и чем раньше начнут лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление.

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В британской Национальной организации здравоохранения рекомендуют внимательно следить за всеми изменениями, которые происходят в вашем теле — как внутри, так и снаружи. Очень многие болезни можно прочесть буквально по ладоням — в список этих болезней входят и злокачественные образования в легких. Стоит насторожиться, если:

  • происходит размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.

  • угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожа сразу под кутикулой) увеличивается, в результате чего ноготь изгибается сильнее, чем обычно.

  • ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, а ноготь имеет гребни по всей длине.

  • кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.

Все это может говорить о гипертрофической легочной остеоартропатии — заболевании, которое нередко сопровождает рак легких.

Дело в том, что некоторые виды опухолей способны вырабатывать химические вещества, которые, попадая в организм, ведут себя как гормоны. Одно из них выталкивает жидкость и кровь ближе к кончикам пальцев. Из-за этого они выглядят слегка увеличенными. Кроме того, из-за этого гормоноподобного вещества ногти могут стать кривыми а кожа вокруг них более блестящей. Этот симптом иногда называют «пальцы-булавы».

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Есть и еще один необычный симптом, который может указывать на рак легких. Если опухоль расположена в верхней части легкого, она может давить на нервы и кровеносные сосуды, идущие от груди к руке. Это может проявляться болью и слабостью в руке. Часто подобные симптомы сопровождаются постоянным ощущением мурашек — будто рука затекла и началось характерное покалывание.

Другие симптомы рака легких:

  • Постоянный кашель

  • Кровохарканье

  • Резкая и ничем необъяснимая потеря веса

  • Боль при дыхании

  • Быстрая утомляемость и чувство усталости

Кстати

Есть еще множество тревожных признаков, которые могут указывать на развитие рака. Подробнее о том, при каких симптомах стоит скорее посетить врача, читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова