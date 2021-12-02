Рак легких — одно из самый тяжелых онкологических заболеваний, третье по распространенности. На ранних стадиях болезнь практически не дает о себе знать — однако есть один необычный симптом , который может рассказать о необходимости пойти к онкологу.

Знать его очень важно: чем раньше рак диагностируют и чем раньше начнут лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление.