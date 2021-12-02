Рак легких — одно из самый тяжелых онкологических заболеваний, третье по распространенности. На ранних стадиях болезнь практически не дает о себе знать — однако есть
Знать его очень важно: чем раньше рак диагностируют и чем раньше начнут лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление.
В британской Национальной организации здравоохранения
происходит размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.
угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожа сразу под кутикулой) увеличивается, в результате чего ноготь изгибается сильнее, чем обычно.
ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, а ноготь имеет гребни по всей длине.
кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.
Все это может говорить о гипертрофической легочной остеоартропатии — заболевании, которое нередко сопровождает рак легких.
Дело в том, что некоторые виды опухолей способны вырабатывать химические вещества, которые, попадая в организм, ведут себя как гормоны. Одно из них выталкивает жидкость и кровь ближе к кончикам пальцев. Из-за этого они выглядят слегка увеличенными. Кроме того, из-за этого гормоноподобного вещества ногти могут стать кривыми а кожа вокруг них более блестящей. Этот симптом иногда называют «пальцы-булавы».
Есть и еще один необычный симптом, который может указывать на рак легких. Если опухоль расположена в верхней части легкого, она может давить на нервы и кровеносные сосуды, идущие от груди к руке. Это может проявляться болью и слабостью в руке. Часто подобные симптомы сопровождаются постоянным ощущением мурашек — будто рука затекла и началось характерное покалывание.
Другие симптомы рака легких:
Постоянный кашель
Кровохарканье
Резкая и ничем необъяснимая потеря веса
Боль при дыхании
Быстрая утомляемость и чувство усталости
Кстати
Есть еще множество тревожных признаков, которые могут указывать на развитие рака. Подробнее о том, при каких симптомах стоит скорее посетить врача, читай ЗДЕСЬ.
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