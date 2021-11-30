назальная вакцина спутник
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Назальная вакцина от коронавируса абсолютно безопасна, безболезненна и не имеет никаких побочных эффектов. Об этом рассказали представители НИЦ Гамалеи.

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Справка

Еще в середине октября стало известно, что российский Минздрав одобрил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки «Спутник». Пока так называемую назальную официально еще не зарегистрировали. Попробовать ее решился после ревакцинации президент страны Владимир Путин.

Назальная вакцина выступает в качестве дополнения к основной прививке и поможет человеку не только не заразиться самому, но и не быть переносчиком вируса.

Кстати, вакцина представляет собой не капли, а что-то вроде спрея.

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В беседе с РИА Новости глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новинка поможет защитить всех, кто ранее прививался, причем необязательно препаратом «Спутник V». Единственное условие — вакцина должна быть работающей и вырабатывать антитела.

По словам Гинцбурга, никаких побочных эффектов у назального препарата исследователи не зафиксировали. А его заместитель Денис Логунов подчеркнул: процедура вакцинации безболезненна.

Ее главная задача — создать дополнительный барьер для вируса в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

Кстати, президент, который получил назальную вакцину в числе первых, рассказал, что никаких неприятных ощущений после прививки у него не было.

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Как вводят вакцину

В эфире программы «Вести» Гинцбург рассказал, как именно будут вводить вакцину. По его словам, в ноздри человека нужно вставить шприц со специальной насадкой.

 — Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. Вот красненькая вставочка — это фильтр, внутри которого находятся микроскопические отверстия, которые глазом мы не видим, — рассказал специалист.

Для того, чтобы ввести вакцину, человек должен нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль.

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Кстати

Не так давно Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М». О ее противопоказаниях и побочных эффектах можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова