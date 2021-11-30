Справка

Еще в середине октября стало известно, что российский Минздрав одобрил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки «Спутник». Пока так называемую назальную официально еще не зарегистрировали. Попробовать ее решился после ревакцинации президент страны Владимир Путин.

Назальная вакцина выступает в качестве дополнения к основной прививке и поможет человеку не только не заразиться самому, но и не быть переносчиком вируса.

Кстати, вакцина представляет собой не капли, а что-то вроде спрея.