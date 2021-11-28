В Германии местных жителей прививали самодельной вакциной от коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Такую своеобразную прививку делали в аэропорту Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн).

О том, что людей прививали неодобренной в стране вакциной, в местном управлении узнали сегодня. Как сообщают РИА Новости , по предварительной информации, аэропорт принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру. Он-то и придумал свой собственный препарат от новой инфекции.

Обман раскрылся, когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили у здания вокзала около 80 местных жителей. Решили проверить, что происходит. В итоге сотрудники установили, что людей прививают неразрешенным препаратом. Вакцинация проходила в заранее подготовленном специальном помещении.