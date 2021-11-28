В Германии местных жителей прививали самодельной вакциной от коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Такую своеобразную прививку делали в аэропорту Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн).
О том, что людей прививали неодобренной в стране вакциной, в местном управлении узнали сегодня. Как сообщают
Обман раскрылся, когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили у здания вокзала около 80 местных жителей. Решили проверить, что происходит. В итоге сотрудники установили, что людей прививают неразрешенным препаратом. Вакцинация проходила в заранее подготовленном специальном помещении.
До того, как полицейские обнаружили сие действие, вакцинироваться успели около 50 человек. Пока нет информации, как они себя чувствуют. Судьба врача-бизнесмена тоже пока неизвестна.
Недоверие к одобренным вакцинам никуда не делось и в России. Антипрививочники оказались крайне изобретательны: они хотят получить сертификат, но не хотят вакцинироваться, поэтому пытаются разными способами обмануть медиков. В ход идут фальшивое плечо, укол «в ватку», имитация симптомов аллергии…Люди находят самые экзотические способы избежать добровольно-принудительной вакцинации. «Доктор Питер» собрал топ самых популярных «практик».
Некоторых антиваксеров поддерживают и медики. Так, в Башкирии врач выдавала фальшивые справки о вакцинации. Взамен женщина попросила одну из «заказчиц» сделать ей маникюр и педикюр. Помогают антиваксерам и мошенники. Ранее «Доктор Питер» писал о находчивых мошенниках из Петербурга, которые торговали поддельными тестами ПЦР и вносили в реестр данные о получивших прививку. Неиспользованную вакцину они выливали. Полиция Петербурга вычислила злодеев, а помог им в этом обиженный клиент злоумышленников. Мужчина признался, что решил получить справку об отрицательном ПЦР-тесте, не сдавая анализы. Нашел телеграмм-канал, в котором продавали поддельные документы, и договорился о сделке. Однако после того, как он перевел деньги, мошенники перестали выходить с ним на связь.
Комментарии6