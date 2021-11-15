Почему COVID-19 может заболеть привитый? Известно, что иммунитет после вакцинации вырабатывается не у каждого первого, получившего два укола препарата, предназначенного для профилактики заражения коронавирусом.
Антонина Обласова
Биология
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
- Заболеть привитый может по разным причинам, — считает Антонина Обласова, биолог и эксперт по вакцинации. — Например для него вакцина оказалась неэффективной в силу того, что иммунная система была ослаблена и не смогла нормально сформировать иммунитет. А может быть кто-то не очень ответственно отнесся к своей работе и испортил вакцину перед введением, например, перегрел ее, или заморозил повторно, что делать запрещено. А может вакцина сработала не в полную силу из-за того, что медсестра ввела ее неправильно, что бывает чаще, чем вы думаете. Везде, где есть человеческий фактор, будут и ошибки. Но опять же, не в 100% случаев.
На самом ли деле можно ввести вакцину неправильно?
Туйаара Санникова
Медицина
кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму
- Практически все современные инактивированные вакцины, включая прививку от COVID-19, вводятся внутримышечно, — поясняет врач Туйаара Санникова. — Такой способ введения вакцины способствует быстрому распространению компонентов препарата, что гарантирует высокую скорость формирования иммунного ответа организма. Помимо этого, при внутримышечной вакцинации снижаются риски возникновения аллергических реакций, так как мышечная ткань отдалена от клеток эпидермиса. Укол делается в верхнюю треть плеча (в область расположения дельтовидной мышцы), при этом вероятность неправильного введения вакцины сведена к минимуму.
Укол делается под углом 90 градусов к поверхности кожи, а длина стандартной одноразовой иголки позволяет беспрепятственно достичь дельтовидной мышцы. Более того, при внутримышечном введении вакцины невозможно неправильно рассчитать дозу препарата, поэтому такой способ вакцинации является наиболее безопасным и результативным.
Эксперт отмечает, что после прививки в месте укола может появиться покраснение, припухлость или болезненные ощущения, но это нормальная нежелательная реакция организма. Симптомы исчезнут самостоятельно в течение 2-3 дней.
Важно понимать, что вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что привитый человек не заразится. Однако у вакцинированных людей снижается вероятность инфицирования и тяжелого течения заболевания.
- Когда люди, прошедшие вакцинацию, говорят, что они заболели, хотя сделали прививку, а значит вакцинация не работает, не совсем правы, — поясняет врач. — Скорее всего, если бы у них не было прививки, то болезнь протекла в гораздо более тяжелой форме и с серьезными последствиями.
Кандидат медицинских наук отмечает, что иногда встречаются случаи, когда после вакцинации не вырабатывается иммунный ответ к возбудителю заболевания.
- Отсутствие антител связано с индивидуальными особенностями лимфоцитов организма, — поясняет Туйаара Санникова. — Однако это не означает, что человек не будет защищен от инфекции. Помимо гуморального иммунитета, который регулируется антителами, существует также клеточный иммунитет, который также способен подавлять возбудителей заболеваний.
При некоторых заболеваниях, например, иммунодефицитах, аутоиммунных болезнях также может не выработаться иммунитет после вакцинации. У людей, принимающих иммуносупрессивные препараты, скорость иммунного ответа на прививку в том числе снижается.
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