- Практически все современные инактивированные вакцины, включая прививку от COVID-19, вводятся внутримышечно, — поясняет врач Туйаара Санникова. — Такой способ введения вакцины способствует быстрому распространению компонентов препарата, что гарантирует высокую скорость формирования иммунного ответа организма. Помимо этого, при внутримышечной вакцинации снижаются риски возникновения аллергических реакций, так как мышечная ткань отдалена от клеток эпидермиса. Укол делается в верхнюю треть плеча (в область расположения дельтовидной мышцы), при этом вероятность неправильного введения вакцины сведена к минимуму.

Укол делается под углом 90 градусов к поверхности кожи, а длина стандартной одноразовой иголки позволяет беспрепятственно достичь дельтовидной мышцы. Более того, при внутримышечном введении вакцины невозможно неправильно рассчитать дозу препарата, поэтому такой способ вакцинации является наиболее безопасным и результативным.

Эксперт отмечает, что после прививки в месте укола может появиться покраснение, припухлость или болезненные ощущения, но это нормальная нежелательная реакция организма. Симптомы исчезнут самостоятельно в течение 2-3 дней.