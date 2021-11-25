Нефрологи и генетики Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ провели исследование, чтобы выяснить, насколько эффективен и безопасен «Спутник V» для пациентов, которые находятся на гемодиализе (заместительной почечной терапии). Результаты опубликованы в научном журнале
В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 39 до 84 лет. Все они получают терапию в виде гемодиализа на протяжении пяти с половиной лет. Никто из испытуемых до вакцинации не болел ковидом, подозрений на новую инфекцию у участников тоже не было.
Важная деталь: в исследование не включали пациентов, которые постоянно принимают кортикостероидную или иммуносупрессивную терапию, имеют злокачественные новообразования или вторичный иммунодефицит.
На первом этапе исследования врачи наблюдали за побочными реакциями после вакцинации. Медики выяснили, что их выявили только у 30% исследуемых. После второй прививки четверо пациентов отметили боль в месте введения, один — повышение температуры, двое — общую слабость, один — боль в суставах и еще один — мышечные боли. Аллергических реакций в этой группе не было.
На втором этапе врачи определяли эффективность вакцинации. Через 4 недели после введения второго компонента у всех участников взяли кровь, чтобы определить количество антител IgG к S-белку коронавируса, а также выявить количество специфических T-клеток, отвечающих за долговременный иммунный ответ организма, так называемую клеточную память.
Результаты показали, что «Спутник V» также эффективен для пациентов на гемодиализе, как и для всех остальных. У 20 из 21 человек врачи увидели либо гуморальный (выработка антител), либо клеточный иммунный ответ. За состоянием привитых медики наблюдали 5 месяцев — никто из них за это время не заболел ковидом.
«Результаты нашего исследования дают основания полагать, что профилактика инфекции SARS-CoV-2 путем полной вакцинации вакциной „Гам-КОВИД-Вак“ может быть эффективной и безопасной для пациентов, которые находятся на заместительной почечной терапии гемодиализом, и следует рекомендовать ее для больных во всех случаях, когда нет противопоказаний к вакцинации», — рассказала один из авторов исследования, заведующая отделением нефрологии и диализа Клиники СПбГУ, врач-нефролог, трансфузиолог Екатерина Паршина.
Врачи надеются, что их исследование поможет другим медикам убедиться, что вакцинация показана пациентам с хронической болезнью почек, а сами пациенты поймут, что прививаться безопасно и эффективно.
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