Нефрологи и генетики Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ провели исследование, чтобы выяснить, насколько эффективен и безопасен «Спутник V» для пациентов, которые находятся на гемодиализе (заместительной почечной терапии). Результаты опубликованы в научном журнале «Нефрология и диализ».

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 39 до 84 лет. Все они получают терапию в виде гемодиализа на протяжении пяти с половиной лет. Никто из испытуемых до вакцинации не болел ковидом, подозрений на новую инфекцию у участников тоже не было.