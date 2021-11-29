Специалисты компании «Моторика» вместе с российскими учеными провели первую в нашей стране операцию по вживлению в протез электронов, которые смогут передавать тактильные ощущения. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Сколково».
Сообщается, что в уникальной операции приняли участие врачи из медицинского центра Дальневосточного университета и центра нейробиологии Сколковского института науки и технологий. Вместе специалисты смогли вживить устройства для сенситивной связи нервной системы человека с ручными протезами.
Главная цель проекта — опробовать и изучить технологию очувствления бионических протезов и проверить, можно ли таки способом купировать фантомную боль у людей, потерявших конечности. Отметим, что подобные операции в мире проводили всего несколько международных команд.
В исследовании приняли участия два инвалида. Один из них приехал из Лермонтова. Руки он лишился еще 26 лет назад и потом пользовался биоэлектрическими протезами. Второй пациент приехал из Рославля с надеждой решить проблемы, вызванные фантомными болями.
Во время операции мужчинам к нервным окончаниям подсоединили специальные электроды, которые будут стимулировать нервы электрическими импульсами. Еще две недели пациенты будут учиться выполнять разные задачи с помощью протезов.
А пока длится послеоперационный период, специалисты изучат индивидуальные параметры стимуляции каждого из участников исследования на восприятие давления, тепла, боли и холода.
Кстати
Для того, чтобы не проводить ампутацию руки мужчине, который получил серьезные травмы в ДТП, врачам пришлось провести 20 операций. Подробности этой удивительной истории — ЗДЕСЬ.
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