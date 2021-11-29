Специалисты компании «Моторика» вместе с российскими учеными провели первую в нашей стране операцию по вживлению в протез электронов, которые смогут передавать тактильные ощущения. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Сколково».

Сообщается, что в уникальной операции приняли участие врачи из медицинского центра Дальневосточного университета и центра нейробиологии Сколковского института науки и технологий. Вместе специалисты смогли вживить устройства для сенситивной связи нервной системы человека с ручными протезами.

Главная цель проекта — опробовать и изучить технологию очувствления бионических протезов и проверить, можно ли таки способом купировать фантомную боль у людей, потерявших конечности. Отметим, что подобные операции в мире проводили всего несколько международных команд.