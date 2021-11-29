Изжога периодически мучает миллионы людей. Она считается самым распространенным симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Во время изжоги человек ощущает неприятное жжение в груди и животе, боль в желудке, иногда и тошноту. Это состояние может доставлять массу неудобств, оно требует консультации у специалиста, однако, в отличие от инфаркта, его нельзя считать смертельно-опасным. Время от времени испытывать изжогу совершенно нормально, особенно после плотного и калорийного обеда.

Однако нельзя думать, что жгучая боль в груди сигнализирует только об изжоге, пишет британское издание Express . За ней может скрываться и сердечный приступ.

«Изжога, стенокардия и сердечный приступ могут ощущаться очень похоже. Даже опытные врачи не всегда могут отличить заболевания только по описанию — необходим осмотр», — пояснили специалисты клиники Майо.

Типичные симптомы изжоги: