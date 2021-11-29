Изжога периодически мучает миллионы людей. Она считается самым распространенным симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Во время изжоги человек ощущает неприятное жжение в груди и животе, боль в желудке, иногда и тошноту. Это состояние может доставлять массу неудобств, оно требует консультации у специалиста, однако, в отличие от инфаркта, его нельзя считать смертельно-опасным. Время от времени испытывать изжогу совершенно нормально, особенно после плотного и калорийного обеда.
Однако нельзя думать, что жгучая боль в груди сигнализирует только об изжоге, пишет британское издание
«Изжога, стенокардия и сердечный приступ могут ощущаться очень похоже. Даже опытные врачи не всегда могут отличить заболевания только по описанию — необходим осмотр», — пояснили специалисты клиники Майо.
Типичные симптомы изжоги:
все начинается с жжения в верхней части живота, неприятное ощущение перемещается вверх — в грудную клетку;
неприятное чувство обычно возникает после еды, в положении лежа или при наклонах;
может пробудить вас ото сна, особенно, если вы поели за два часа до него;
приступы быстро снимаются антацидными средствами (препараты, механизм действия которых основан на химической нейтрализации кислоты желудочного сока — Прим. ред.);
жжение может сопровождаться кислым привкусом во рту, особенно когда вы лежите;
также может сопровождаться подъемом небольшого количества содержимого желудка к задней стенке глотки (появляется отрыжка).
Если говорить о сердечном приступе, то его купировать лекарствами из аптечки точно не получится — тут нужно срочно вызывать скорую. Человек тоже ощущает боль в груди, только она носит сдавливающий характер (кажется, что вокруг грудной клетки появилось тяжелое металлическое кольцо), боль может распространяться от груди к челюсти, шее, рукам и спине.
Типичные симптомы сердечного приступа (которые не характерны для изжоги):
появляется ощущение сдавливания грудной клетки или ноющей боли в груди или руках, которое может распространяться на шею, челюсть или спину;
вас может тошнить, будут неприятные ощущения в желудке, но не будет специфического жжения;
дыхание сбивается, появляется одышка;
на лбу и теле проступает холодный пот;
вы чувствуете резкую усталость;
у вас внезапно начинает кружиться голова, хочется срочно сесть.
Сердечный приступ может застать врасплох кого угодно. Однако существуют «говорящие» признаки, которые свойственны только женскому организму — по ним сразу можно заподозрить угрозу. Британские кардиологи объяснили, чем отличается женский инфаркт от мужского.
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