Фото №1 - 6 симптомов, которые позволяют отличить сердечный приступ от изжоги
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Изжога периодически мучает миллионы людей. Она считается самым распространенным симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Во время изжоги человек ощущает неприятное жжение в груди и животе, боль в желудке, иногда и тошноту. Это состояние может доставлять массу неудобств, оно требует консультации у специалиста, однако, в отличие от инфаркта, его нельзя считать смертельно-опасным. Время от времени испытывать изжогу совершенно нормально, особенно после плотного и калорийного обеда.

Однако нельзя думать, что жгучая боль в груди сигнализирует только об изжоге, пишет британское издание Express. За ней может скрываться и сердечный приступ.

«Изжога, стенокардия и сердечный приступ могут ощущаться очень похоже. Даже опытные врачи не всегда могут отличить заболевания только по описанию — необходим осмотр», — пояснили специалисты клиники Майо.

Типичные симптомы изжоги:

  • все начинается с жжения в верхней части живота, неприятное ощущение перемещается вверх — в грудную клетку;

  • неприятное чувство обычно возникает после еды, в положении лежа или при наклонах;

  • может пробудить вас ото сна, особенно, если вы поели за два часа до него;

  • приступы быстро снимаются антацидными средствами (препараты, механизм действия которых основан на химической нейтрализации кислоты желудочного сока — Прим. ред.);

  • жжение может сопровождаться кислым привкусом во рту, особенно когда вы лежите;

  • также может сопровождаться подъемом небольшого количества содержимого желудка к задней стенке глотки (появляется отрыжка).

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Если говорить о сердечном приступе, то его купировать лекарствами из аптечки точно не получится — тут нужно срочно вызывать скорую. Человек тоже ощущает боль в груди, только она носит сдавливающий характер (кажется, что вокруг грудной клетки появилось тяжелое металлическое кольцо), боль может распространяться от груди к челюсти, шее, рукам и спине.

Типичные симптомы сердечного приступа (которые не характерны для изжоги):

  • появляется ощущение сдавливания грудной клетки или ноющей боли в груди или руках, которое может распространяться на шею, челюсть или спину;

  • вас может тошнить, будут неприятные ощущения в желудке, но не будет специфического жжения;

  • дыхание сбивается, появляется одышка;

  • на лбу и теле проступает холодный пот;

  • вы чувствуете резкую усталость;

  • у вас внезапно начинает кружиться голова, хочется срочно сесть.

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Софья Хромова