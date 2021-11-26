Еще один вариант, почему мы можем вовремя не заметить заболевание — это нетипичная симптоматика. О «ранней» гипертонии могут сигнализировать:

внезапно возникшая раздражительность;

сильная усталость;

быстрая утомляемость;

ощущение «тумана» в голове;

проблемы со сном.

Часто появление таких симптомов связывают скорее со стрессом, переработками, большой нагрузкой. Большинство даже не задумывается о проблемах с сердцем и сосудами, говорит Ольга Малиновская.

Почему гипертонию опасно игнорировать

Однако игнорировать заболевание — это очень плохая идея. Именно гипертония становится причиной каждого второго случая инфаркта и инсульта. Кроме этого, повышенное давление может спровоцировать и другие болезни. Например, проблемы с почками, гормональный дисбаланс, ухудшение зрения.

Могут пострадать и те, у кого гипертония проявилась до 30 лет — в более зрелом возрасте у таких людей повышаются риски заработать серьезные сердечно-сосудистые проблемы.