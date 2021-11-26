Принято считать, что проблемы с давлением встречаются только у людей пожилого возраста, а иметь дома тонометр — удел тех, кто приближается к пенсии. На самом деле многие болезни «молодеют» и гипертония — одна из них. От высокого давления могут страдать даже те, кому только исполнилось 20 лет.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
Какие могут быть симптомы
«Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.– Состояние часто остается незамеченным из-за того, что повышение давление до показателей, превышающих норму (а это известные многим 120 на 80), не всегда сопровождается типичными симптомами — головокружением, головной болью. Часто болезнь никак себя не проявляет».
Еще один вариант, почему мы можем вовремя не заметить заболевание — это нетипичная симптоматика. О «ранней» гипертонии могут сигнализировать:
внезапно возникшая раздражительность;
быстрая утомляемость;
ощущение «тумана» в голове;
Часто появление таких симптомов связывают скорее со стрессом, переработками, большой нагрузкой. Большинство даже не задумывается о проблемах с сердцем и сосудами, говорит Ольга Малиновская.
Почему гипертонию опасно игнорировать
Однако игнорировать заболевание — это очень плохая идея. Именно гипертония становится причиной каждого второго случая инфаркта и инсульта. Кроме этого, повышенное давление может спровоцировать и другие болезни. Например, проблемы с почками, гормональный дисбаланс, ухудшение зрения.
Могут пострадать и те, у кого гипертония проявилась до 30 лет — в более зрелом возрасте у таких людей повышаются риски заработать серьезные сердечно-сосудистые проблемы.
Кто в зоне риска
Однако гипертонию можно предотвратить. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например, диабет и пиелонефрит.
Какие анализы помогут выявить гипертонию
Среди исследований, которые могут быть назначены для выявления гипертонии особое место занимает СМАД — суточный мониторинг артериального давления.
Для понимания причин возникновения гипертонии используется лабораторная диагностика: анализы крови (общий и биохимический) и анализы мочи. Кроме общего анализа мочи рекомендовано сдать исследование на микроальбумин мочи — отклонения в его результатах могут указывать на изменения в функции почек, связанные с повышенным давлением.
Комментарии0