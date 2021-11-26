Китайцы часто страдают от этого заболевания, так как в стране какое-то время была большая проблема с вакцинацией против гепатита B, пояснил Цой.

Китаянка уже 5 лет живет в Екатеринбурге, но у нее до сих пор трудности с русским языком. С врачами она общалась с помощью переводчика.

Операцию выполнил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов. Ему ассистировали врачи Дмитрий Цой и Георгий Светлаков. С помощью специального аппарата врачи удалили опухоль с минимальной кровопотерей.

«Из-за непростой локализации образования пациентке потребовалась резекция двух сегментов печени», — пояснил Дмитрий Цой.

Операция прошла успешно, врачи полностью удалили опухоль. Женщина чувствует себя отлично, через неделю она уже была готова к выписке.

«Все очень хорошо!» — сказала она по-русски перед выпиской, благодаря врачей и медперсонал областной больницы.