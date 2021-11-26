Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели успешную операцию по удалению опухоли печени. Их пациенткой стала 47-летняя жительница Китая. Женщина несколько лет страдала от гепатита, сейчас же ей потребовалась операция. Из-за закрытых границ она не смогла оперативно вернуться на родину, поэтому обратилась за помощью к российским врачам.
«Уже более десяти лет пациентка болеет хроническим вирусным гепатитом B. Уже доказано, что при длительном выживании возбудителя инфекции в организме этот вирус практически стопроцентно вызывает поражение печени в виде рака. В данном случае мы столкнулись именно с такой ситуацией. В этом году при ультразвуковом исследовании у пациентки было выявлено опухолевидное образование в правой доле печени, наличие которого подтвердило и МРТ», —
Китайцы часто страдают от этого заболевания, так как в стране какое-то время была большая проблема с вакцинацией против гепатита B, пояснил Цой.
Китаянка уже 5 лет живет в Екатеринбурге, но у нее до сих пор трудности с русским языком. С врачами она общалась с помощью переводчика.
Операцию выполнил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов. Ему ассистировали врачи Дмитрий Цой и Георгий Светлаков. С помощью специального аппарата врачи удалили опухоль с минимальной кровопотерей.
«Из-за непростой локализации образования пациентке потребовалась резекция двух сегментов печени», — пояснил Дмитрий Цой.
Операция прошла успешно, врачи полностью удалили опухоль. Женщина чувствует себя отлично, через неделю она уже была готова к выписке.
«Все очень хорошо!» — сказала она по-русски перед выпиской, благодаря врачей и медперсонал областной больницы.
Это не первая иностранная пациентка, которую спасли свердловские врачи. Так, с 2018 по 2021 год в СОКБ №1 пролечилось уже несколько тысяч пациентов из Армении, Израиля, Китая, Словении, Франции и других стран.
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