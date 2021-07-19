К свердловским врачам обратилась женщина с очень нетипичными жалобами — правый глаз пациентки внезапно перестал двигаться, зрачок был обращен к переносице. Оренбурженка рассказала медикам, что она астматик, аллергик и уже не раз оперировалась из-за развившегося на фоне этого полипозного риносинусита — хронического воспалительного заболевания слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Последняя операция была всего полгода назад.

Медики заподозрили тяжелую патологию околоносовых пазух, которая привела к таким последствиям. Начались обследования — подозрения врачей ещё нужно было подтвердить.