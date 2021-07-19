К свердловским врачам обратилась женщина с очень нетипичными жалобами — правый глаз пациентки внезапно перестал двигаться, зрачок был обращен к переносице. Оренбурженка рассказала медикам, что она астматик, аллергик и уже не раз оперировалась из-за развившегося на фоне этого полипозного риносинусита — хронического воспалительного заболевания слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Последняя операция была всего полгода назад.
Медики заподозрили тяжелую патологию околоносовых пазух, которая привела к таким последствиям. Начались обследования — подозрения врачей ещё нужно было подтвердить.
«Когда мы получили результаты свежего КТ-исследования, и женщину осмотрели наши офтальмологи и нейрохирурги, все сошлись во мнении, что это не что иное, как парез отводящего нерва (отвечающего за отведение глазного яблока наружу) — очень редкое осложнение при воспалении слизистой оболочки клиновидной пазухи. Данный нерв проходит в боковой костной стенке этой околоносовой пазухи, которая расположена в самом центре черепной коробки и граничит с такими жизненно важными структурами, как ствол мозга, зрительные нервы, сифоны внутренних сонных артерий. Поэтому симптомы, возникающие при ее воспалении, как правило, не ринологические, а зрительные и неврологические», —
Врач добавила, что это первый такой случай за всю ее более чем 20-летнюю практику.
Медики прооперировали женщину. С помощью электромагнитной навигационной системы они вскрыли и очистили обе клиновидные пазухи, которые были заполнены гнойно-грибковым содержимым.
«Уже через два дня после операции мы обнаружили, что пациентка может свободно смотреть обоими глазами в разные стороны. Она счастлива! Ну и мы, конечно, тоже! Ведь если бы женщина не обратилась к нам вовремя, то могли произойти необратимые изменения, после которых мы бы уже ничего не смогли исправить», — подытожила Ольга Салий.
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