Бригада врачей в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии провела сложную операцию: в отделение доставили пациента в тяжелом состоянии, у мужчины было проникающее ранение глазницы и черепа.
На снимке хорошо видно, что лезвие ножа вошло по самую рукоятку. Чтобы извлечь клинок из глазницы, возле операционного стола собралась бригада специалистов.
«После обследования медики поставили диагноз: «Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа», — сообщает
Операцию проводили в два этапа. Сначала врач извлек нож: он крепко ухватился за рукоятку ножа и медленно достал лезвие. Рану сразу же обработали.
Затем медики приступили к операции. «Вторым этапом произведено наружное дренирование желудочковой системы головного мозга», — добавили в медицинском учреждении.
Операция прошла успешно. Состояние пациента стабильное.
Ранее «Доктор Питер» писал о необычном пациенте, который больше года прожил с лезвием в груди. 25-летний филиппинец подрался с хулиганами — один из нападавших ударил его ножом. Потерпевший обратился к врачам, но медики не заметили ничего подозрительного и зашили рану. Спустя 14 месяцев на медосмотре рентген показал, что у мужчины в груди осталось 10-сантиметровое лезвие.
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