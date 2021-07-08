Бригада врачей в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии провела сложную операцию: в отделение доставили пациента в тяжелом состоянии, у мужчины было проникающее ранение глазницы и черепа.

На снимке хорошо видно, что лезвие ножа вошло по самую рукоятку. Чтобы извлечь клинок из глазницы, возле операционного стола собралась бригада специалистов.