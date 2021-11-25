В основном женщины, и в основном в возрасте 42-х лет — именно такие соискатели чаще всего размещают резюме на вакансию «старшая медицинская сестра». Почти у половины есть высшее образование и довольно серьезный опыт работы на этой позиции. Правда, как показала статистика, у трети нет работы на момент размещения вакансии.
Что входит в обязанности старшей медсестры
Доврачебная помощь пациентам;
подготовка пациентов к исследованиям, процедурам и операциям;
забор биологических материалов для лабораторных исследований;
выполнение врачебных назначений;
уход за пациентами в медицинской организации и на дому;
контроль работы среднего и младшего медицинского персонала;
составление графика дежурств среднего и младшего медицинского персонала;
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
сбор и утилизация медицинских отходов;
ведение электронных медицинских карт;
ведение медицинской документации.
В зависимости от дополнительных навыков формируется зарплата медицинских сестер. Максимально на позиции старшей медицинской сестры можно заработать:
в Москве — 180 тысяч рублей,
в Петербурге чуть скромнее — 164 тысяч,
во Владивостоке — 140 тысяч рублей.
Но такие суммы достанутся только при выполнении определенных условий. Если у вас есть среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности «сестринское дело», вы знаете основы законодательства России о здравоохранении, СанПиН, а также современные стандарты оказания медицинской помощи, умеете выполнять все медсестринские манипуляции и опыт работы у вас от года, то можете рассчитывать на зарплату от 25 тысяч рублей (Астрахань и Оренбург) до 55-60 тысяч (Москва и Петербург).
Если у вас дополнительно есть сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии» или «Общая практика», вы знакомы с ведением медицинской документации и у вас есть опыт работы старшей медицинской сестрой от года, то шансы заработать у вас повышаются. Минимальные 30-32 тысяч рублей (Оренбург, Белгород, Кемерово) или максимальные 52-70 тысяч рублей (Сочи, Петербург, Москва) вам обеспечены.
Опыт работы в коммерческих клиниках и работы старшей медицинской сестрой от 2 лет также повысят вашу ценность в глазах работодателей. За такое полагается уже от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона.
Максимальную зарплату получат те, у кого опыт работы старшей медицинской сестрой начинается от 3 лет. Может дополнительно потребоваться высшее медицинское образование или диплом по специальности «менеджмент в здравоохранении», сертификат «Организация сестринского дела» или «Управление сестринской деятельностью», сертификат о прохождении обучения по коронавирусной инфекции или работа в инфекционном стационаре. Такому соискателю готовы платить до 180 тысяч в месяц.
Сколько в среднем получают старшие медсестры по России*:
Москва — 80 тысяч рублей;
Санкт-Петербург — 75 тысяч рублей;
Архангельск — 45 тысяч рублей;
Астрахань — 42 тысячи рублей;
Белгород — 43 тысячи рублей;
Владивосток — 60 тысяч рублей;
Волгоград — 45 тысяч рублей;
Воронеж — 45 тысяч рублей;
Екатеринбург — 55 тысяч рублей;
Казань — 45 тысяч рублей;
Кемерово — 43 тысячи рублей;
Краснодар — 50 тысяч рублей;
Красноярск — 50 тысяч рублей;
Набережные Челны — 45 тысяч рублей;
Нижний Новгород — 45 тысяч рублей;
Новосибирск — 50 тысяч рублей;
Омск — 45 тысяч рублей;
Оренбург — 40 тысяч рублей;
Пермь — 45 тысяч рублей;
Псков — 45 тысяч рублей;
Ростов-на-Дону — 50 тысяч рублей;
Рязань — 45 тысяч рублей;
Самара — 45 тысяч рублей;
Смоленск — 45 тысяч рублей;
Сочи — 60 тысяч рублей;
Тверь — 50 тысяч рублей;
Уфа — 45 тысяч рублей;
Хабаровск — 58 тысяч рублей;
Челябинск — 45 тысяч рублей;
Ярославль — 45 тысяч рублей.
* По данным
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