Сколько зарабатывает медсестра
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В основном женщины, и в основном в возрасте 42-х лет — именно такие соискатели чаще всего размещают резюме на вакансию «старшая медицинская сестра». Почти у половины есть высшее образование и довольно серьезный опыт работы на этой позиции. Правда, как показала статистика, у трети нет работы на момент размещения вакансии.

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Что входит в обязанности старшей медсестры

  • Доврачебная помощь пациентам;

  • подготовка пациентов к исследованиям, процедурам и операциям;

  • забор биологических материалов для лабораторных исследований;

  • выполнение врачебных назначений;

  • уход за пациентами в медицинской организации и на дому;

  • контроль работы среднего и младшего медицинского персонала;

  • составление графика дежурств среднего и младшего медицинского персонала;

  • соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;

  • сбор и утилизация медицинских отходов;

  • ведение электронных медицинских карт;

  • ведение медицинской документации.

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В зависимости от дополнительных навыков формируется зарплата медицинских сестер. Максимально на позиции старшей медицинской сестры можно заработать:

  • в Москве — 180 тысяч рублей,

  • в Петербурге чуть скромнее — 164 тысяч,

  • во Владивостоке — 140 тысяч рублей.

Но такие суммы достанутся только при выполнении определенных условий. Если у вас есть среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности «сестринское дело», вы знаете основы законодательства России о здравоохранении, СанПиН, а также современные стандарты оказания медицинской помощи, умеете выполнять все медсестринские манипуляции и опыт работы у вас от года, то можете рассчитывать на зарплату от 25 тысяч рублей (Астрахань и Оренбург) до 55-60 тысяч (Москва и Петербург).

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Если у вас дополнительно есть сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии» или «Общая практика», вы знакомы с ведением медицинской документации и у вас есть опыт работы старшей медицинской сестрой от года, то шансы заработать у вас повышаются. Минимальные 30-32 тысяч рублей (Оренбург, Белгород, Кемерово) или максимальные 52-70 тысяч рублей (Сочи, Петербург, Москва) вам обеспечены.

Опыт работы в коммерческих клиниках и работы старшей медицинской сестрой от 2 лет также повысят вашу ценность в глазах работодателей. За такое полагается уже от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона.

Максимальную зарплату получат те, у кого опыт работы старшей медицинской сестрой начинается от 3 лет. Может дополнительно потребоваться высшее медицинское образование или диплом по специальности «менеджмент в здравоохранении», сертификат «Организация сестринского дела» или «Управление сестринской деятельностью», сертификат о прохождении обучения по коронавирусной инфекции или работа в инфекционном стационаре. Такому соискателю готовы платить до 180 тысяч в месяц.

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Сколько в среднем получают старшие медсестры по России*:

  • Москва — 80 тысяч рублей;

  • Санкт-Петербург — 75 тысяч рублей;

  • Архангельск — 45 тысяч рублей;

  • Астрахань — 42 тысячи рублей;

  • Белгород — 43 тысячи рублей;

  • Владивосток — 60 тысяч рублей;

  • Волгоград — 45 тысяч рублей;

  • Воронеж — 45 тысяч рублей;

  • Екатеринбург — 55 тысяч рублей;

  • Казань — 45 тысяч рублей;

  • Кемерово — 43 тысячи рублей;

  • Краснодар — 50 тысяч рублей;

  • Красноярск — 50 тысяч рублей;

  • Набережные Челны — 45 тысяч рублей;

  • Нижний Новгород — 45 тысяч рублей;

  • Новосибирск — 50 тысяч рублей;

  • Омск — 45 тысяч рублей;

  • Оренбург — 40 тысяч рублей;

  • Пермь — 45 тысяч рублей;

  • Псков — 45 тысяч рублей;

  • Ростов-на-Дону — 50 тысяч рублей;

  • Рязань — 45 тысяч рублей;

  • Самара — 45 тысяч рублей;

  • Смоленск — 45 тысяч рублей;

  • Сочи — 60 тысяч рублей;

  • Тверь — 50 тысяч рублей;

  • Уфа — 45 тысяч рублей;

  • Хабаровск — 58 тысяч рублей;

  • Челябинск — 45 тысяч рублей;

  • Ярославль — 45 тысяч рублей.

* По данным Superjob

Алена Безменова