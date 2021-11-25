Если у вас дополнительно есть сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии» или «Общая практика», вы знакомы с ведением медицинской документации и у вас есть опыт работы старшей медицинской сестрой от года, то шансы заработать у вас повышаются. Минимальные 30-32 тысяч рублей (Оренбург, Белгород, Кемерово) или максимальные 52-70 тысяч рублей (Сочи, Петербург, Москва) вам обеспечены.

Опыт работы в коммерческих клиниках и работы старшей медицинской сестрой от 2 лет также повысят вашу ценность в глазах работодателей. За такое полагается уже от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона.