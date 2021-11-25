Первопричина запаха

- Не секрет, что основная причина запаха — это чрезмерная потливость ног. Большое количество пота на коже стимулирует размножение миллионов бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности становятся причиной появления плохого запаха. Чтобы выяснить, как убрать такой «аромат», нужно понять, почему он возникает и что именно заставляет ноги так сильно потеть, — объясняет специалист.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению, неприятный запах появляется не из-за самого пота, а именно после того, как бактерии его расщепляют.