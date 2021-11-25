неприятный запах ног
Фото
Getty Images/iStockphoto

По статистике ВОЗ, от неприятного запаха ног и потливости ступней страдают 5% населения Земли. Врач-эндокринолог Татьяна Кудожникова рассказала, почему от пяток может плохо пахнуть, на какие заболевание указывает этот симптом и как устранить проблему.

Татьяна Гудожникова

Татьяна Гудожникова

Медицина

Врач-эндокринолог, диетолог, терапевт, к.м.н.

Первопричина запаха

- Не секрет, что основная  причина запаха  — это чрезмерная потливость ног. Большое количество пота на коже стимулирует размножение миллионов бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности становятся причиной появления плохого запаха. Чтобы выяснить, как убрать такой «аромат», нужно понять, почему он возникает и что именно заставляет ноги так сильно потеть, — объясняет специалист.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению, неприятный запах появляется не из-за самого пота, а именно после того, как бактерии его расщепляют.

Читайте также

Самые распространенные причины потливости ног (гипергидроза):

  • Ношение тесной обуви или обуви из синтетических материалов

  • Ношение носков или колготок с высоким содержанием синтетических волокон

  • Отсутствие надлежащего ухода за ступнями

  • Сильный стресс

  • Менопауза

Читайте также

О каких болезнях расскажет запах ног

Порой неприятный запах ног может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. Причем диапазон возможных болезней очень широк.

Грибковые заболевания

- Если одновременно с неприятным запахом наблюдается зуд и шелушение кожи ног (особенно межпальцевых промежутков), а так же изменение качества ногтевой пластины, цвета кожи ступней, пальцев ног и околоногтевого пространства, то без посещения дерматолога не обойтись. Вероятнее всего, появление запаха связано с грибковым заболеванием, — говорит врач.

Эндокринная система

Кроме того, отмечает Гудожникова, иногда ступни обильно потеют из-за проблем с эндокринной системой и связанных с ними метаболических нарушений. Это, например:

  • Сахарный диабет.

  • Ожирение.

  • Сахарный диабет.

  • Дисфункция щитовидной железы.

  • Повышенное содержание тестостерона.

  • Гипоэстрогения.

Читайте также

Сердечно-сосудистая система

Также ноги начинают источать неприятный запах при болезнях сердца и сосудов, говорит специалист.

- Спровоцировать неприятный запах от ног могут заболевания периферических сосудов, такие как атеросклероз сосудов, облитерирующий эндартериит, или васкулит различного генеза.

В данной ситуации можно говорить о развитии воспаления сосудистой стенки и оксидативного стресса, который и будет проявляться в виде такого мелкого и, на первый взгляд, безобидного симптома как неприятный запах ног.

Неврологические проблемы

Наконец, «благоухающие» ступни могут говорить о проблемах с нервной системой. Это и стресс, и дисфункция вегетативной нервной системы, поясняет доктор.

Решение есть

- Повышенная потливость и неприятный запах от ног — это не неизлечимое заболевание. Это повод обратиться к врачу, чтобы исключить грозные заболевания, требующие немедленного лечения, — резюмирует Гудожникова.

Как можно решить проблему с потными ногами:

  • Определить первопричину потливости. Если это какая-то болезнь, начать лечение

  • Носить удобную обувь по размеру, летом отказаться от материалов, которые плохо проводят воздух (кожа, резина, пластик)

  • Носить носки из натуральных тканей

  • Использовать тальк и антиперсперант

  • Не забывать про правила гигиены

Читайте также

Кстати

Изменение в запахе тела, кстати, тоже может указывать на различные болезни. О чем расскажут аромат теста, уксуса и менее приятные запахи — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова