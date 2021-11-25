По статистике ВОЗ, от неприятного запаха ног и потливости ступней страдают 5% населения Земли. Врач-эндокринолог Татьяна Кудожникова рассказала, почему от пяток может плохо пахнуть, на какие заболевание указывает этот симптом и как устранить проблему.
Татьяна Гудожникова
Медицина
Врач-эндокринолог, диетолог, терапевт, к.м.н.
Первопричина запаха
- Не секрет, что основная причина запаха — это чрезмерная потливость ног. Большое количество пота на коже стимулирует размножение миллионов бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности становятся причиной появления плохого запаха. Чтобы выяснить, как убрать такой «аромат», нужно понять, почему он возникает и что именно заставляет ноги так сильно потеть, — объясняет специалист.
Кстати, вопреки распространенному заблуждению, неприятный запах появляется не из-за самого пота, а именно после того, как бактерии его расщепляют.
Самые распространенные причины потливости ног (гипергидроза):
Ношение тесной обуви или обуви из синтетических материалов
Ношение носков или колготок с высоким содержанием синтетических волокон
Отсутствие надлежащего ухода за ступнями
Сильный стресс
Менопауза
О каких болезнях расскажет запах ног
Порой неприятный запах ног может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. Причем диапазон возможных болезней очень широк.
Грибковые заболевания
- Если одновременно с неприятным запахом наблюдается зуд и шелушение кожи ног (особенно межпальцевых промежутков), а так же изменение качества ногтевой пластины, цвета кожи ступней, пальцев ног и околоногтевого пространства, то без посещения дерматолога не обойтись. Вероятнее всего, появление запаха связано с грибковым заболеванием, — говорит врач.
Эндокринная система
Кроме того, отмечает Гудожникова, иногда ступни обильно потеют из-за проблем с эндокринной системой и связанных с ними метаболических нарушений. Это, например:
Сахарный диабет.
Ожирение.
Сахарный диабет.
Дисфункция щитовидной железы.
Повышенное содержание тестостерона.
Гипоэстрогения.
Сердечно-сосудистая система
Также ноги начинают источать неприятный запах при болезнях сердца и сосудов, говорит специалист.
- Спровоцировать неприятный запах от ног могут заболевания периферических сосудов, такие как атеросклероз сосудов, облитерирующий эндартериит, или васкулит различного генеза.
В данной ситуации можно говорить о развитии воспаления сосудистой стенки и оксидативного стресса, который и будет проявляться в виде такого мелкого и, на первый взгляд, безобидного симптома как неприятный запах ног.
Неврологические проблемы
Наконец, «благоухающие» ступни могут говорить о проблемах с нервной системой. Это и стресс, и дисфункция вегетативной нервной системы, поясняет доктор.
Решение есть
- Повышенная потливость и неприятный запах от ног — это не неизлечимое заболевание. Это повод обратиться к врачу, чтобы исключить грозные заболевания, требующие немедленного лечения, — резюмирует Гудожникова.
Как можно решить проблему с потными ногами:
Определить первопричину потливости. Если это какая-то болезнь, начать лечение
Носить удобную обувь по размеру, летом отказаться от материалов, которые плохо проводят воздух (кожа, резина, пластик)
Носить носки из натуральных тканей
Использовать тальк и антиперсперант
Не забывать про правила гигиены
Кстати
Изменение в запахе тела, кстати, тоже может указывать на различные болезни. О чем расскажут аромат теста, уксуса и менее приятные запахи — читай ЗДЕСЬ.
Комментарии0